Somali'de bombalı araçla saldırı: En az 10 kişi hayatını kaybetti
23:14 23.09.2023 (güncellendi: 23:16 23.09.2023)
© AP PhotoSomali'de bombalı araçla düzenlenen saldırıda en az 10 kişi hayatını kaybetti.
© AP Photo
Somali'de bombalı araçla düzenlenen saldırıda en az 10 kişi hayatını kaybetti.
Somali'nin orta kesimindeki Beledweyne şehrinde bombalı araçla düzenlenen saldırıda en az 10 kişi yaşamını yitirdi, çok sayıda kişi yaralandı.
Ulusal basında yer alan haberlere göre, Somali'nin Beledweyne kentinde bir kontrol noktasına bugün bomba yüklü kamyonla saldırı düzenlendi.
Saldırıda en az 10 kişi öldü, çok sayıda kişi yaralandı.
Somali'de bombalı araçla saldırı: En az 10 kişi hayatını kaybetti https://t.co/JLP4uRhSir pic.twitter.com/vI0WXVxxqw— Sputnik Türkiye (@sputnik_TR) September 23, 2023
Güvenlik kaynaklarından yapılan açıklamaya göre, saldırıda ölenlerin sayısı henüz netleşmedi, can kaybının daha fazla olmasından endişe ediliyor.
Beledweyne kenti, Somali'nin orta kesiminde bulunan ve son zamanlarda ordu ile Eş-Şebab arasında çatışmalara sahne olan Hiran bölgesinde yer alıyor.
Henüz hiçbir grup saldırının sorumluluğunu üstlenmedi ancak eski Hirşabele Eyalet Başkanı Mohamed Abdi Ware, saldırının arkasında Eş-Şebab'ın olduğunu öne sürdü.
Ware, X sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, "Bunlar son günlerini yaşayan iğrenç ve aşağılık bir grubun eylemleridir. Bunu mümkün olan en güçlü şekilde kınıyoruz" ifadesini kullandı.
The people of Beledweyne and Somalia will not be deterred by cowardly attacks on civilians. It is the actions of a detestable and vile group on its last days. We condemn it in the strongest possible terms. May Allah heal the wounded, and be Merciful to the dead. pic.twitter.com/BbQUmxKiEF— Mohamed Abdi Ware (@HShPrez2Ware) September 23, 2023
El-Şebab isyancıları 2007'den bu yana Somali'de hükümet ve Afrika Birliği barış gücü askerleriyle savaşıyor ve son zamanlarda meydana gelen diğer ölümcül bombalamaları da üstleniyor.