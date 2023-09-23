https://sputniknews.com.tr/20230923/moskovadaki-rusya-enerji-haftasina-macaristan-da-katilacak-1075710840.html
Moskova’daki Rusya Enerji Haftası’na Macaristan da katılacak
Moskova’daki Rusya Enerji Haftası’na Macaristan da katılacak
Macaristan Dışişleri Bakanlığı, Bakan Szijjarto'nun Moskova’da düzenlenecek Rusya Enerji Haftası’na katılacağını açıkladı. 23.09.2023, Sputnik Türkiye
2023-09-23T20:18+0300
2023-09-23T20:18+0300
2023-09-23T20:18+0300
dünya
macaristan
gaz
rusya enerji haftası
rusya
peter szijjarto
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Macaristan Dışişleri Bakanı Peter Szijjarto, 11-13 Ekim’de Moskova’da düzenlenecek Rusya Enerji Haftası’na katılacağı belirtildi.Macaristan Dışişleri Bakanlığı’ndan Sputnik’e yapılan açıklamada, “Macaristan’a tedarik güvenilirliği, Rusya’dan gelen tedariklere bağlı” ifadesine yer verildi.“Halihazırda, enerji işbirliğinin, iki ülke arasındaki genel işbirliğinin en önemli parçası olduğunu düşünüyoruz” diyen Macaristan Dışişleri Bakanlığı, “Bu nedenle Dışişleri Bakanı Peter Szijjarto Rusya Enerji Haftası’na katılacak” diye kaydetti.
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macaristan, gaz, rusya enerji haftası, rusya, peter szijjarto
macaristan, gaz, rusya enerji haftası, rusya, peter szijjarto
Moskova’daki Rusya Enerji Haftası’na Macaristan da katılacak
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Macaristan Dışişleri Bakanlığı, Bakan Szijjarto'nun Moskova’da düzenlenecek Rusya Enerji Haftası’na katılacağını açıkladı.
Macaristan Dışişleri Bakanı Peter Szijjarto, 11-13 Ekim’de Moskova’da düzenlenecek Rusya Enerji Haftası’na katılacağı belirtildi.
Macaristan Dışişleri Bakanlığı’ndan Sputnik’e yapılan açıklamada, “Macaristan’a tedarik güvenilirliği, Rusya’dan gelen tedariklere bağlı” ifadesine yer verildi.
“Halihazırda, enerji işbirliğinin, iki ülke arasındaki genel işbirliğinin en önemli parçası olduğunu düşünüyoruz” diyen Macaristan Dışişleri Bakanlığı, “Bu nedenle Dışişleri Bakanı Peter Szijjarto Rusya Enerji Haftası’na katılacak” diye kaydetti.