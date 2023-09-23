https://sputniknews.com.tr/20230923/lavrov-kuresel-kalkinmaya-ukraynadaki-catisma-degil-batinin-yaptirimlari-engel-1075717444.html

Lavrov: Küresel kalkınmaya Ukrayna’daki çatışma değil Batı’nın yaptırımları engel

Lavrov: Küresel kalkınmaya Ukrayna’daki çatışma değil Batı’nın yaptırımları engel

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, Batı’nın dünyanın kalkınmasıyla ilgili tüm sorunları Ukrayna’daki çatışmaya indirgemeye çalıştığını, oysa engelin bazı ülkelerin... 23.09.2023, Sputnik Türkiye

2023-09-23T22:45+0300

2023-09-23T22:45+0300

2023-09-23T22:45+0300

ukrayna krizi

sergey lavrov

ukrayna

ukrayna krizi

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Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, bugünkü basın toplantısında, Ukrayna’daki çatışmanın dikkatleri sürdürülebilir kalkınma hedeflerinden uzaklaştırdığı yönündeki bir soruya, “Dikkatleri uzaklaştıran savaş değil. Batı, gıda ve enerji pazarları dahil dünya ekonomisinde uzun yıllardır yarattığı sorunlardan dikkatleri uzaklaştırıyor” ifadesini kullandı.Lavrov, “Onlar elbette küresel kalkınma sorununu savaşa indirgemek istiyor, yaptırım uyguladıklarına ve gıdamızın, gübremizin ve enerji kaynaklarımızın geniş kitlelere ulaşmasına engel olduklarına değil. Onlar tüm sorunları bize, Rusya’nın Ukrayna’daki eylemlerine indirgemek istiyorum, ama bunu başaramıyor” dedi.

https://sputniknews.com.tr/20230923/rusya-disisleri-bakani-lavrov-bmde-konusma-yapiyor-1075712258.html

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sergey lavrov, ukrayna, ukrayna krizi