https://sputniknews.com.tr/20230923/lavrov-kuresel-kalkinmaya-ukraynadaki-catisma-degil-batinin-yaptirimlari-engel-1075717444.html
Lavrov: Küresel kalkınmaya Ukrayna’daki çatışma değil Batı’nın yaptırımları engel
Lavrov: Küresel kalkınmaya Ukrayna’daki çatışma değil Batı’nın yaptırımları engel
Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, Batı’nın dünyanın kalkınmasıyla ilgili tüm sorunları Ukrayna’daki çatışmaya indirgemeye çalıştığını, oysa engelin bazı ülkelerin... 23.09.2023, Sputnik Türkiye
2023-09-23T22:45+0300
2023-09-23T22:45+0300
2023-09-23T22:45+0300
ukrayna krizi
sergey lavrov
ukrayna
ukrayna krizi
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Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, bugünkü basın toplantısında, Ukrayna’daki çatışmanın dikkatleri sürdürülebilir kalkınma hedeflerinden uzaklaştırdığı yönündeki bir soruya, “Dikkatleri uzaklaştıran savaş değil. Batı, gıda ve enerji pazarları dahil dünya ekonomisinde uzun yıllardır yarattığı sorunlardan dikkatleri uzaklaştırıyor” ifadesini kullandı.Lavrov, “Onlar elbette küresel kalkınma sorununu savaşa indirgemek istiyor, yaptırım uyguladıklarına ve gıdamızın, gübremizin ve enerji kaynaklarımızın geniş kitlelere ulaşmasına engel olduklarına değil. Onlar tüm sorunları bize, Rusya’nın Ukrayna’daki eylemlerine indirgemek istiyorum, ama bunu başaramıyor” dedi.
https://sputniknews.com.tr/20230923/rusya-disisleri-bakani-lavrov-bmde-konusma-yapiyor-1075712258.html
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sergey lavrov, ukrayna, ukrayna krizi
sergey lavrov, ukrayna, ukrayna krizi
Lavrov: Küresel kalkınmaya Ukrayna’daki çatışma değil Batı’nın yaptırımları engel
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Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, Batı’nın dünyanın kalkınmasıyla ilgili tüm sorunları Ukrayna’daki çatışmaya indirgemeye çalıştığını, oysa engelin bazı ülkelerin uyguladığı yaptırım politikası olduğunu belirtti.
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, bugünkü basın toplantısında, Ukrayna’daki çatışmanın dikkatleri sürdürülebilir kalkınma hedeflerinden uzaklaştırdığı yönündeki bir soruya, “Dikkatleri uzaklaştıran savaş değil. Batı, gıda ve enerji pazarları dahil dünya ekonomisinde uzun yıllardır yarattığı sorunlardan dikkatleri uzaklaştırıyor” ifadesini kullandı.
Lavrov, “Onlar elbette küresel kalkınma sorununu savaşa indirgemek istiyor, yaptırım uyguladıklarına ve gıdamızın, gübremizin ve enerji kaynaklarımızın geniş kitlelere ulaşmasına engel olduklarına değil. Onlar tüm sorunları bize, Rusya’nın Ukrayna’daki eylemlerine indirgemek istiyorum, ama bunu başaramıyor” dedi.