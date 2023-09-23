https://sputniknews.com.tr/20230923/ingiliz-emekli-general-zelenskiy-bm-genel-kurulunda-hayal-kirikligi-yasadi-1075696004.html

İngiliz emekli general: Zelenskiy BM Genel Kurulu’nda hayal kırıklığı yaşadı

İngiliz emekli general: Zelenskiy BM Genel Kurulu’nda hayal kırıklığı yaşadı

Emekli İngiliz Orgeneral Sean Bell, Zelenskiy’in bazı ülkelerin New York’taki BM Genel Kurulu’nda Ukrayna’daki özel askeri operasyonu kınamadığından dolayı... 23.09.2023, Sputnik Türkiye

2023-09-23T01:42+0300

2023-09-23T01:42+0300

2023-09-23T01:42+0300

ukrayna krizi

ukrayna

ukrayna krizi

rusya

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İngiltere Kraliyet Hava Kuvvetleri’nden (RAF) emekli Orgeneral Sean Bell, Sky News’in internet sitesinde yayınlanan makalesinde, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy’in New York'taki Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu’nda yorgun ve hayal kırıklığına uğramış göründüğünü ifade etti.Zelenskiy’in Rusya’nın Ukrayna'da yürüttüğü özel askeri operasyonun kınanacağını umduğunu ancak bazı devletlerin kendi çıkarlarını üstün tuttuğunu ve Rusya ile daha yakın ekonomik bağlar kurduğunu vurguladı.Bell, "New York'taki BM Genel Kurulu oturumunda Vladimir Zelenskiy yorgun, hayal kırıklığına uğramış ve bazen de kızgın görünüyordu" ifadelerini kullandı.Zelenskiy’in, BM'nin temel ilkelerinin Ukrayna'daki özel askeri operasyonun kınanmasına yol açacağını ummuş olabileceğini vurgulayan emekli orgeneral, "Ancak bazı devletler kendi çıkarlarını açık bir şekilde kolektif barış ve güvenliğin üzerinde tutmakla kalmıyor, Rusya ile daha yakın ekonomik ilişkiler kuruyor. İran da ABD'yi çatışmaya müdahalede bulunduğu ve uzamasına neden olduğunu öne sürerek eleştirme fırsatı buldu” ifadelerine yer verdi.

https://sputniknews.com.tr/20230922/bati-basini-biden-zelenskiyye-atacms-fuzeleri-sozu-verdi-1075691469.html

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