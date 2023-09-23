https://sputniknews.com.tr/20230923/guresci-riza-kayaalp-dunya-gures-sampiyonasinda-gumus-madalya-kazandi-1075696637.html
Güreşçi Rıza Kayaalp, Dünya Güreş Şampiyonası'nda gümüş madalya kazandı
Güreşçi Rıza Kayaalp, Dünya Güreş Şampiyonası'nda gümüş madalya kazandı
Sırbistan'da düzenlenen 2023 Dünya Güreş Şampiyonası'nda Türk sporcu Rıza Kayaalp, grekoromen stil 130 kilo finalinde İranlı rakibi Amin Mirzazadeh'e... 23.09.2023, Sputnik Türkiye
2023-09-23T01:48+0300
2023-09-23T01:48+0300
2023-09-23T01:48+0300
spor
güreş
rıza kayaalp
dünya güreş şampiyonası
dünya güreş şampiyonası
madalya
gümüş madalya
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/09/17/1075696477_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_02174069e164d6060934bb1fc946bc41.jpg
Sırbistan'ın Başkenti Belgrad'daki organizasyonda Rıza Kayaalp, grekoromen stil 130 kiloda final müsabakasında İranlı Amin Mirzazadeh ile karşılaştı.Kariyerinde 5 dünya, 12 Avrupa şampiyonluğu bulunan Rıza Kayaalp, Mirzazadeh'e karşı maçın son anlarına kadar üstün bir oyun sergiledi. Son saniyelere de 2-1'lik Rıza'nın üstünlüğüyle girilirken, son anda Mirzazadeh, Rıza'yı minderin dışına taşıyarak skoru 2-2 yaptı. Bu sonuçla Mirzazadeh, 2-2'lik skorda son sayıyı kazanan sporcu avantajıyla altın madalyaya ulaştı. Rıza Kayaalp, gümüş madalyada kaldı.Milli güreşçi, geçen yıl finalde İranlı rakibi Mirzazadeh'i mağlup ederek 5. kez dünya şampiyonu olmuştu.Burhan Akbudak, 5. olduÖte yandan grekoromen stil 82 kiloda Burhan Akbudak, bronz madalya mücadelesinde bireysel tarafsız sporculardan Aues Gonibov'a 6-3 yenildi ve organizasyonda 5. sırada yer aldı.
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/09/17/1075696477_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_01097a3d61cc976b0974741adae69ebd.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
güreş, rıza kayaalp, dünya güreş şampiyonası, dünya güreş şampiyonası, madalya, gümüş madalya
güreş, rıza kayaalp, dünya güreş şampiyonası, dünya güreş şampiyonası, madalya, gümüş madalya
Güreşçi Rıza Kayaalp, Dünya Güreş Şampiyonası'nda gümüş madalya kazandı
Abone ol
Sırbistan'da düzenlenen 2023 Dünya Güreş Şampiyonası'nda Türk sporcu Rıza Kayaalp, grekoromen stil 130 kilo finalinde İranlı rakibi Amin Mirzazadeh'e kaybederek, gümüş madalya elde etti.
Sırbistan'ın Başkenti Belgrad'daki organizasyonda Rıza Kayaalp, grekoromen stil 130 kiloda final müsabakasında İranlı Amin Mirzazadeh ile karşılaştı.
Kariyerinde 5 dünya, 12 Avrupa şampiyonluğu bulunan Rıza Kayaalp, Mirzazadeh'e karşı maçın son anlarına kadar üstün bir oyun sergiledi. Son saniyelere de 2-1'lik Rıza'nın üstünlüğüyle girilirken, son anda Mirzazadeh, Rıza'yı minderin dışına taşıyarak skoru 2-2 yaptı. Bu sonuçla Mirzazadeh, 2-2'lik skorda son sayıyı kazanan sporcu avantajıyla altın madalyaya ulaştı. Rıza Kayaalp, gümüş madalyada kaldı.
Milli güreşçi, geçen yıl finalde İranlı rakibi Mirzazadeh'i mağlup ederek 5. kez dünya şampiyonu olmuştu.
Burhan Akbudak, 5. oldu
Öte yandan grekoromen stil 82 kiloda Burhan Akbudak, bronz madalya mücadelesinde bireysel tarafsız sporculardan Aues Gonibov'a 6-3 yenildi ve organizasyonda 5. sırada yer aldı.