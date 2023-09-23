https://sputniknews.com.tr/20230923/guresci-riza-kayaalp-dunya-gures-sampiyonasinda-gumus-madalya-kazandi-1075696637.html

Güreşçi Rıza Kayaalp, Dünya Güreş Şampiyonası'nda gümüş madalya kazandı

Güreşçi Rıza Kayaalp, Dünya Güreş Şampiyonası'nda gümüş madalya kazandı

Sırbistan'da düzenlenen 2023 Dünya Güreş Şampiyonası'nda Türk sporcu Rıza Kayaalp, grekoromen stil 130 kilo finalinde İranlı rakibi Amin Mirzazadeh'e... 23.09.2023, Sputnik Türkiye

2023-09-23T01:48+0300

2023-09-23T01:48+0300

2023-09-23T01:48+0300

spor

güreş

rıza kayaalp

dünya güreş şampiyonası

dünya güreş şampiyonası

madalya

gümüş madalya

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Sırbistan'ın Başkenti Belgrad'daki organizasyonda Rıza Kayaalp, grekoromen stil 130 kiloda final müsabakasında İranlı Amin Mirzazadeh ile karşılaştı.Kariyerinde 5 dünya, 12 Avrupa şampiyonluğu bulunan Rıza Kayaalp, Mirzazadeh'e karşı maçın son anlarına kadar üstün bir oyun sergiledi. Son saniyelere de 2-1'lik Rıza'nın üstünlüğüyle girilirken, son anda Mirzazadeh, Rıza'yı minderin dışına taşıyarak skoru 2-2 yaptı. Bu sonuçla Mirzazadeh, 2-2'lik skorda son sayıyı kazanan sporcu avantajıyla altın madalyaya ulaştı. Rıza Kayaalp, gümüş madalyada kaldı.Milli güreşçi, geçen yıl finalde İranlı rakibi Mirzazadeh'i mağlup ederek 5. kez dünya şampiyonu olmuştu.Burhan Akbudak, 5. olduÖte yandan grekoromen stil 82 kiloda Burhan Akbudak, bronz madalya mücadelesinde bireysel tarafsız sporculardan Aues Gonibov'a 6-3 yenildi ve organizasyonda 5. sırada yer aldı.

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