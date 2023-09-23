https://sputniknews.com.tr/20230923/eski-cia-analisti-washington-kieve-olan-ilgisini-kaybetti-1075700166.html
Eski CIA analisti: Washington Kiev'e olan ilgisini kaybetti
Eski CIA analisti: Washington Kiev'e olan ilgisini kaybetti
Eski CIA analisti Larry Johnson, ABD’nin Ukrayna'nın kaynak zengini bölgelerine erişim sağlamak istediğini, ancak bu bölgeleri kaybetmesi nedeniyle... 23.09.2023, Sputnik Türkiye
2023-09-23T11:27+0300
2023-09-23T11:27+0300
2023-09-23T11:27+0300
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Stephen Gardner'ın Youtube kanalına konuk olan eski CIA analisti Larry Johnson, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'in ABD ziyaretinin, Ukrayna'nın Washington'un doğal kaynaklara erişim için ihtiyaç duyduğu bölgeleri kaybetmesi nedeniyle başarısızlıkla sonuçlandığını söyledi.Johnson, “Belki de Ukrayna'daki yatırım fırsatları gelecek vaat etmediğinden bu görüşmeler pek iyi geçmedi. Neden? Çünkü Ukrayna'nın sanayi ve kaynak açısından en zengin bölgeleri Rusya'nın kurtardığı ve kontrol edeceği bölgelerde bulunuyor” dedi.ABD’nin Ukrayna'nın kaynak zengini bölgelerine erişim sağlamak istediğini, ancak bu bölgelerin Rusya’nın eline geçmesinin Washington’un Kiev'e olan ilgisini kaybetmesine yol açtığını vurgulayan uzman, bu nedenle Zelenskiy'in kendisine daha fazla silah sözü verilmediği için BM'deki görüşmelerden memnun olmadığını söyledi.
https://sputniknews.com.tr/20230923/abdli-eski-istihbarat-subayi-ukrayna-ordusu-zelenskiye-darbe-yapabilir-1075699697.html
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ukrayna, ukrayna krizi, vladimir zelenskiy, kiev, abd, washington, larry johnson
Eski CIA analisti: Washington Kiev'e olan ilgisini kaybetti
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Eski CIA analisti Larry Johnson, ABD’nin Ukrayna'nın kaynak zengini bölgelerine erişim sağlamak istediğini, ancak bu bölgeleri kaybetmesi nedeniyle Washington’un Kiev'e olan ilgisini yitirdiğini söyledi.
Stephen Gardner'ın Youtube kanalına konuk olan eski CIA analisti Larry Johnson, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'in ABD ziyaretinin, Ukrayna'nın Washington'un doğal kaynaklara erişim için ihtiyaç duyduğu bölgeleri kaybetmesi nedeniyle başarısızlıkla sonuçlandığını söyledi.
Johnson, “Belki de Ukrayna'daki yatırım fırsatları gelecek vaat etmediğinden bu görüşmeler pek iyi geçmedi. Neden? Çünkü Ukrayna'nın sanayi ve kaynak açısından en zengin bölgeleri Rusya'nın kurtardığı ve kontrol edeceği bölgelerde bulunuyor” dedi.
ABD’nin Ukrayna'nın kaynak zengini bölgelerine erişim sağlamak istediğini, ancak bu bölgelerin Rusya’nın eline geçmesinin Washington’un Kiev'e olan ilgisini kaybetmesine yol açtığını vurgulayan uzman, bu nedenle Zelenskiy'in kendisine daha fazla silah sözü verilmediği için BM'deki görüşmelerden memnun olmadığını söyledi.