https://sputniknews.com.tr/20230923/emekli-maasina-zam-tbmmye-geliyor-2-kritik-nokta-belli-oldu-1075705490.html
Emekli maaşına zam TBMM'ye geliyor: 2 kritik nokta belli oldu
Emekli maaşına zam TBMM'ye geliyor: 2 kritik nokta belli oldu
Milyonlarca emekli, Meclis'in yeni döneminde maaş artışına ilişkin yeni yasal düzenlemeyi bekliyor. 23.09.2023, Sputnik Türkiye
2023-09-23T14:39+0300
2023-09-23T14:39+0300
2023-09-23T14:39+0300
ekonomi
emekli
emekli maaşı
emekli ikramiyesi
meclis
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/09/08/1075289153_0:0:865:486_1920x0_80_0_0_511bd1e2c729218e31f670f627bd6e5b.jpg
Milyonlarca emeklinin gözü, Meclis'in açılması ile gündeme gelecek maaş artışına ilişkin yasal düzenlemede. Teklif için son hazırlıklar yürütülüyor.Kök maaş ayrıntısıNTV'nin haberine göre, çalışmanın ana unsurları da netleşmeye başladı. Zam düzenlemesinde öncelikle kök maaşlara yoğunlaşıldı. En düşük emekli maaşının yukarı çekilmesi gündeme gelebilir.7 bin 500 lira olan mevcut uygulamada en düşük emekli maaşının yukarı çekilip çekilmeyeceği çalışmanın tamamlanmasıyla belli olacak. Bu konudaki çalışmalar, tamamlandıktan sonra Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığındaki Kabine toplantısında görüşülecek. Ardından TBMM'deki süreç başlayacak.Yılbaşına kadar Meclis'ten geçmesi bekleniyorMeclis'in açılmasına günler kaldı. Bu süre içinde son şekli verilen çalışmanın, yasa teklifi olarak Meclis Başkanlığı'na sunulması bekleniyor.Yasal düzenlemenin ekim ayında Meclis gündemine gelmesi, yılbaşından önce de Genel Kurul'dan geçerek yasalaşması bekleniyor.
https://sputniknews.com.tr/20230923/yeni-prim-duzenlemesinin-ayrintilari-belli-oldu-erken-emekliligin-yolu-acildi-1075699958.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/09/08/1075289153_108:0:756:486_1920x0_80_0_0_0d5b0cd533a14f68d05fd8a8d8b5093c.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
emekli, emekli maaşı, emekli ikramiyesi, meclis
emekli, emekli maaşı, emekli ikramiyesi, meclis
Emekli maaşına zam TBMM'ye geliyor: 2 kritik nokta belli oldu
Abone ol
Milyonlarca emekli, Meclis'in yeni döneminde maaş artışına ilişkin yeni yasal düzenlemeyi bekliyor.
Milyonlarca emeklinin gözü, Meclis'in açılması ile gündeme gelecek maaş artışına ilişkin yasal düzenlemede. Teklif için son hazırlıklar yürütülüyor.
Kök maaş ayrıntısı
NTV'nin haberine göre, çalışmanın ana unsurları da netleşmeye başladı. Zam düzenlemesinde öncelikle kök maaşlara yoğunlaşıldı. En düşük emekli maaşının yukarı çekilmesi gündeme gelebilir.
7 bin 500 lira olan mevcut uygulamada en düşük emekli maaşının yukarı çekilip çekilmeyeceği çalışmanın tamamlanmasıyla belli olacak. Bu konudaki çalışmalar, tamamlandıktan sonra Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığındaki Kabine toplantısında görüşülecek. Ardından TBMM'deki süreç başlayacak.
Yılbaşına kadar Meclis'ten geçmesi bekleniyor
Meclis'in açılmasına günler kaldı. Bu süre içinde son şekli verilen çalışmanın, yasa teklifi olarak Meclis Başkanlığı'na sunulması bekleniyor.
Yasal düzenlemenin ekim ayında Meclis gündemine gelmesi, yılbaşından önce de Genel Kurul'dan geçerek yasalaşması bekleniyor.