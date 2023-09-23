https://sputniknews.com.tr/20230923/emekli-maasina-zam-tbmmye-geliyor-2-kritik-nokta-belli-oldu-1075705490.html

Emekli maaşına zam TBMM'ye geliyor: 2 kritik nokta belli oldu

Emekli maaşına zam TBMM'ye geliyor: 2 kritik nokta belli oldu

Milyonlarca emekli, Meclis'in yeni döneminde maaş artışına ilişkin yeni yasal düzenlemeyi bekliyor. 23.09.2023, Sputnik Türkiye

2023-09-23T14:39+0300

2023-09-23T14:39+0300

2023-09-23T14:39+0300

ekonomi

emekli

emekli maaşı

emekli ikramiyesi

meclis

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Milyonlarca emeklinin gözü, Meclis'in açılması ile gündeme gelecek maaş artışına ilişkin yasal düzenlemede. Teklif için son hazırlıklar yürütülüyor.Kök maaş ayrıntısıNTV'nin haberine göre, çalışmanın ana unsurları da netleşmeye başladı. Zam düzenlemesinde öncelikle kök maaşlara yoğunlaşıldı. En düşük emekli maaşının yukarı çekilmesi gündeme gelebilir.7 bin 500 lira olan mevcut uygulamada en düşük emekli maaşının yukarı çekilip çekilmeyeceği çalışmanın tamamlanmasıyla belli olacak. Bu konudaki çalışmalar, tamamlandıktan sonra Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığındaki Kabine toplantısında görüşülecek. Ardından TBMM'deki süreç başlayacak.Yılbaşına kadar Meclis'ten geçmesi bekleniyorMeclis'in açılmasına günler kaldı. Bu süre içinde son şekli verilen çalışmanın, yasa teklifi olarak Meclis Başkanlığı'na sunulması bekleniyor.Yasal düzenlemenin ekim ayında Meclis gündemine gelmesi, yılbaşından önce de Genel Kurul'dan geçerek yasalaşması bekleniyor.

https://sputniknews.com.tr/20230923/yeni-prim-duzenlemesinin-ayrintilari-belli-oldu-erken-emekliligin-yolu-acildi-1075699958.html

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emekli, emekli maaşı, emekli ikramiyesi, meclis