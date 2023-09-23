https://sputniknews.com.tr/20230923/dolandiricilarin-kargo-tuzaginin-ayrintilari-ortaya-cikti-1075704345.html

Dolandırıcıların kargo tuzağının ayrıntıları ortaya çıktı

Dolandırıcıların kargo tuzağının ayrıntıları ortaya çıktı

“Kargonuzu almadınız hakkınızda icra takibi başlatacağız” yalanıyla dolandırıcılık yaptıkları iddia edilen kişilere yönelik 4 ilde eş zamanlı operasyon... 23.09.2023, Sputnik Türkiye

2023-09-23T13:27+0300

2023-09-23T13:27+0300

2023-09-23T13:27+0300

türkiye

kargo

dolandırıcılık

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İstanbul, Antalya, Denizli ve İzmir'de bir dolandırıcılık şebekesine yönelik 38 adrese düzenlenen operasyon, olmayan kargoya icra takibi yalanıyla yapılan vurgunu ortaya çıkardı. Sabah'ın haberine göre, dolandırıcılık Büro Amirliği ekiplerinin yürüttüğü operasyonda aralarında 5 avukatın da olduğu 48 şüpheli adliyeye sevk edildi. Polis, şebeke üyelerinin 7 lüks otomobil, 7 ev, 2 dükkân ve 41 banka hesabından oluşan toplam 59 milyon liralık mal varlığını incelemeye aldı. Suç gelirleriyle elde edildiği değerlendirilen bu servetin kaynağının neresi olduğunun belirlenmesi için çalışmalar sürüyor.Olayla ilgili soruşturmanın çok yönlü sürdüğü, şüpheliler için savcılıktan ek gözetim izni alındığı öğrenildi. Dolandırıcıların yönteminin ayrıntıları da ortaya çıktı. 'Kargo iadesi yapıldı' deniyor ama...* Dolandırıcılığın ilk aşaması, güvenli olmayan ya da sahte bir alışveriş sitesi üzerinden bir ürünün reklamına vatandaşların erişimini sağlayıp cep telefonu, TC numarası, isim ya da daha fazla bilginin elde edilmesi sağlanıyor.* Bu aşamadan sonra vatandaş o siparişi vermese dahi vermiş gibi yapıp "Kargo iadesi yapıldı" diyorlar ama bunu aylar sonra yapıyorlar ki vatandaş o an nereye girdiğini bile hatırlamasın.* Gerçekten bir kargo gönderiliyor ama müşterinin sipariş verdiği değil de çok alakasız bir ürün ya da farklı bir renk ve beden gönderilerek iade sağlanıyor.* Sipariş sırasında vatandaşa fark edemeyeceği şekilde "İade ücreti size aittir" yazılı bir kutucuk işaretlettirilerek tezgâha yasal zemin hazırlanıyor.* Şebekedeki avukatlar ya sahte olarak ya da gerçekten icra sürecini başlatıyor.* İlk etapta aldıkları iletişim ve adres bilgilerinden faydalanarak insanları arayıp ya da mesaj atıp "İcra başladı, bu süreç davaya dönerse 5-10 bin lira ödeme yapmanız gerekir. Siz bize şimdi 250, 500 kimi zaman da 1000 lira gönderin meseleyi kapatalım" deniyor.* Vatandaş da "250 lirayı vereyim uğraşmayayım" diye ödemeyi yapıyor.* Telefondaki dolandırıcıya inanmayan vatandaşlar ise şebeke üyesi avukatlar tarafından ödeme yapmaya ikna ediliyor.* Gerçek hukuk bürosuyla irtibata geçen vatandaş, ikna olarak ödemeyi yapıyor.* Bu şekilde 227 şikâyet var. Emniyet binlerce mağdurun olduğu üzerinde duruyor.

https://sputniknews.com.tr/20230907/hediye-gelen-caydanlik-48-yillik-evine-mal-oldu-1075265200.html

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kargo, dolandırıcılık