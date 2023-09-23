https://sputniknews.com.tr/20230923/brezilya-devlet-baskani-lula-da-silva-ukraynadaki-catismanin-askeri-cozumu-yok-1075683229.html

Brezilya Devlet Başkanı Lula da Silva: Ukrayna'daki çatışmanın askeri çözümü yok

Brezilya Devlet Başkanı Lula da Silva: Ukrayna'daki çatışmanın askeri çözümü yok

CNN Brezilya'nın diplomatik kaynaklara dayandırdığı haberine göre Brezilya Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva, Vladimir Zelenskiy'e Ukrayna'daki... 23.09.2023, Sputnik Türkiye

2023-09-23T00:25+0300

2023-09-23T00:25+0300

2023-09-23T00:25+0300

ukrayna krizi

ukrayna

ukrayna krizi

luiz inacio lula da silva

brezilya

vladimir zelenskiy

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/08/16/1074841679_0:225:2841:1823_1920x0_80_0_0_7765db569c73552a1133020eb0e70ba4.jpg

CNN Brezilya'nın aktardığı haberde Brezilya Devlet Başkanı Lula’nın Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy'e "Ukrayna'daki çatışmanın askeri bir çözümü bulunmadığını" belirtildi. Kaynakların belirttiğine göre Lula da Silva'nın sözlerine, "İdeal yol çatışmaların sona ermesi ve barış görüşmeleridir" şeklinde devam etti.Daha önce Lula da Silva, Zelenskiy ile Ukrayna'daki çatışmayı çözmenin yollarını bulma konusunu görüştüğünü dile getirmişti.Lula da Silva, Brezilya'nın defalarca Ukrayna'da barışın sağlanması için ortak çaba gösterilmesi çağrısında bulunduğunu ve bunun tüm ülkelerin ortak görevi olduğunu söylemişti.

https://sputniknews.com.tr/20230720/lula-da-silva-dunya-ukraynadaki-catismadan-yorulmaya-basladi-1073763276.html

ukrayna

brezilya

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

ukrayna, ukrayna krizi, luiz inacio lula da silva, brezilya, vladimir zelenskiy