https://sputniknews.com.tr/20230923/bakan-tekinden-duzenleme-sinyali-10-yillik-ogretmenin-sinavla-degerlendirilmesini-dogru-bulmuyorum-1075702984.html

Bakan Tekin'den uzman öğretmenlik açıklaması: Yeni düzenleme sinyali

Bakan Tekin'den uzman öğretmenlik açıklaması: Yeni düzenleme sinyali

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, öğretmenlik kariyer basamakları sürecine ilişkin, Anayasa Mahkemesi'nin iptal kararının gerekçesini beklediklerini belirtti. 23.09.2023, Sputnik Türkiye

2023-09-23T12:35+0300

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türkiye

yusuf tekin

öğretmen

sınav

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Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Öğretmenler Odası sohbetlerinin en önemli konularından birisinin kariyer basamakları olduğunu ifade etti.Konuya ilişkin nihai çözüm için Anayasa Mahkemesinin gerekçeli kararını beklediklerini belirten Tekin, şunları kaydetti:"Ancak kısa vadeli önümüzdeki sınav için küçük bir düzenleme planlıyoruz. Eğer daha önceki gibi test sınavı yaparsak, bu sınavın bir mali yükü var. Ayrıca en az 10 yıllık bir öğretmenin bir test sınavı ile değerlendirilmesini de doğru bulmuyorum. O yüzden bu konuda hazırladığımız bir formülü önümüzdeki hafta sizlerle paylaşacağız. Hem kanundaki sınav zorunluluğunu aşacak, hem sınav ücreti sıkıntısını ortadan kaldıracak hem de genel politikalarımızla uyumlu hızlı çözüm üretmiş olacağız. Böylece öğretmenler odası sohbetlerimizden bir talebi daha hayata geçirmiş olacağız."

https://sputniknews.com.tr/20230923/bakan-tekin-duyurdu-sinif-gecmede-yeni-duzenleme-1075698123.html

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