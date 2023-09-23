https://sputniknews.com.tr/20230923/bakan-tekin-duyurdu-sinif-gecmede-yeni-duzenleme-1075698123.html

Bakan Tekin duyurdu: Sınıf geçmede yeni düzenleme

Bakan Tekin duyurdu: Sınıf geçmede yeni düzenleme

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, katıldığı bir televizyon programında temel eğitim yönetmeliğinin ayrıntılarını açıkladı. Türkçe ortalaması 70 olmayan... 23.09.2023, Sputnik Türkiye

2023-09-23T09:13+0300

2023-09-23T09:13+0300

2023-09-23T09:13+0300

türkiye

yusuf tekin

sınıf

düzenleme

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/09/09/1075335364_0:41:717:444_1920x0_80_0_0_2788b11f4c2ce25cf23adf3efe68aa1b.jpg

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, bir televizyon kanalında, temel eğitim yönetmeliğinin ayrıntılarına ilişkin açıklamalarda bulundu. Bakan Tekin, sınıf geçmede yeni düzenlemeyi anlattı.Tekin, "Belli derslerin ortalamanın üstünde olması gerekiyor. Temel eğitim yönetmeliğimizde Türkçeden 70 alma zorunluluğu getirdik. Daha yönetmeliği yayınlamadık. Önümüzdeki hafta çıkacak. 70 ortalamayı tutturamayan geçemeyecek" dedi.Bakan Tekin, açık liselerdeki yeni düzenleme sonrasında gelinen son durumu da paylaştı. Sınavların online değil yüz yüze yapılacağını hatırlattı. Tekin şunları kaydetti:"Açık lise ile ilgili uygulamaya baktık. An itibariyle bizim tanımladığımız meşru gerekçeler, sebeplerle açık liseye kayıt yaptıran öğrenci sayısı çok azalmış durumda. Yaklaşık 10 bin kayıt yaptıran öğrenci var. Aldığımız tedbirin kamuoyunda pozitif karşılık bulduğunu ve doğru bir iş yaptığımızı gösteriyor. Bu yıl açık lise sınavları da yüz yüze olacak."Öğretmen atamalarına ilişkin konuştuTekin, öğretmen atamalarına ilişkin de "Benim arzum, isteğim şuydu. Bütçe kanunu geçmeden rakamlar belli olursa atama sürecini başlatırız. 3 ay içerisinde yeni eğitim yılı başlarken arkadaşlarımızı başlatırız diye düşünmüştüm bunu da açıklamıştım. Bunu da ilgili bakanlarla paylaşacağız" bilgisini verdi.

https://sputniknews.com.tr/20230920/ilk-kez-yapilacak-meb-ortaokul-ve-liselerde-ortak-sinav-tarihlerini-acikladi-1075618516.html

türkiye

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

yusuf tekin, sınıf, düzenleme