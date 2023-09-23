https://sputniknews.com.tr/20230923/afad-duyurdu-kahramanmarasta-deprem-1075700868.html
AFAD duyurdu: Kahramanmaraş'ta deprem, çevre illerden de hissedildi
AFAD duyurdu: Kahramanmaraş'ta deprem, çevre illerden de hissedildi
AFAD; Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde, saat 11.22’de 4.6 büyüklüğünde deprem olduğunu açıkladı. Söz konusu depremin Adana ve Kayseri'den de hissedildiği... 23.09.2023, Sputnik Türkiye
2023-09-23T11:33+0300
2023-09-23T11:33+0300
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türkiye
afad
kahramanmaraş
deprem
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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) verdiği bilgiye göre, Kahramanmaraş'ta saat 11.22’de 4.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin derinliği 8.48 kilometre olarak ölçüldü. Söz konusu deprem çevre illerden de hissedildi.İlk belirlemelere göre; kısa süreli paniğe neden olan deprem, can ya da mal kaybına yol açmadı.Valilikten açıklamaKahramanmaraş Valiliğince yapılan açıklamada, Göksun ilçe merkezinde 4,6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiği hatırlatılarak şunlar kaydedildi:"Saat 11.22'de meydana gelen 4,6 büyüklüğündeki deprem sonrası an itibarıyla olumsuz bir durum bulunmamaktadır. Ekiplerimiz tarafından saha tarama çalışmaları devam etmektedir. Tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun."
https://sputniknews.com.tr/20230923/prof-dr-ahmet-ercan-6-ili-tek-tek-acikladi-72-deprem-uyarisi-1075699559.html
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AFAD duyurdu: Kahramanmaraş'ta deprem, çevre illerden de hissedildi
11:33 23.09.2023 (güncellendi: 13:05 23.09.2023) Abone ol
AFAD; Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde, saat 11.22’de 4.6 büyüklüğünde deprem olduğunu açıkladı. Söz konusu depremin Adana ve Kayseri'den de hissedildiği belirtildi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) verdiği bilgiye göre, Kahramanmaraş'ta saat 11.22’de 4.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Depremin derinliği 8.48 kilometre olarak ölçüldü. Söz konusu deprem çevre illerden de hissedildi.
İlk belirlemelere göre; kısa süreli paniğe neden olan deprem, can ya da mal kaybına yol açmadı.
Valilikten açıklama
Kahramanmaraş Valiliğince yapılan açıklamada, Göksun ilçe merkezinde 4,6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiği hatırlatılarak şunlar kaydedildi:
"Saat 11.22'de meydana gelen 4,6 büyüklüğündeki deprem sonrası an itibarıyla olumsuz bir durum bulunmamaktadır. Ekiplerimiz tarafından saha tarama çalışmaları devam etmektedir. Tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun."