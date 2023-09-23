https://sputniknews.com.tr/20230923/abdli-gazeteci-zelenskiyin-cocukca-davranislari-onu-batinin-yardimindan-mahrum-birakabilir-1075702402.html
ABD’li gazeteci: Zelenskiy’in ‘çocukça’ davranışları, onu Batı'nın yardımından mahrum bırakabilir
ABD’li gazeteci: Zelenskiy’in ‘çocukça’ davranışları, onu Batı'nın yardımından mahrum bırakabilir
ABD’li gazeteci Danny Haiphong, Zelenskiy’in ‘çocukça’ davranışlarının Batı'nın Ukrayna'yı desteklemesini haklı göstermesini zora soktuğunu belirtti. 23.09.2023, Sputnik Türkiye
2023-09-23T12:58+0300
2023-09-23T12:58+0300
2023-09-23T12:58+0300
ukrayna krizi
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ukrayna krizi
vladimir zelenskiy
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ABD’li gazeteci Danny Haiphong, YouTube kanalında Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'in Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu'ndaki konuşması sırasındaki ‘uygunsuz’ davranışları ve yalanlarının, Batı'nın Ukrayna'ya yaptığı yardımın sorgulanmasına yol açabileceğini söyledi.Haiphong, "Bu tür davranışlar Batı'nın Zelenskiy'den giderek daha fazla şüphe duymasına neden oluyor. Bir dünya lideri, bir kahraman gibi davranıyor ama kaybediyor olduğu için bundan hiçbir şey çıkmaz" yorumunu yaptı.Haiphong, Batılı ülkelerin Rusya'yı zayıflatma planlarının başarısız olduğunu fark etmeye başladığını, yaptırımların işe yaramadığını, Rus ordusunun savaş alanında kazandığına dikkat çekti.Ukrayna'nın Batılı müttefiklerinin Zelenskiy'ye artık durması gerektiğini anlatmaya çalıştığını ancak onun, meydan okuyan davranışıyla buna hazır olmadığını açıkça ortaya koyduğunu belirten gazeteci, “Zelenskiy bir çocuk gibi, şımarık bir çocuk gibi davranırken Batı'nın Ukrayna'yı desteklemesini haklı göstermesi son derece zor. Evet, o şımarık bir aktör” ifadelerini kullandı.
https://sputniknews.com.tr/20230923/ingiliz-emekli-general-zelenskiy-bm-genel-kurulunda-hayal-kirikligi-yasadi-1075696004.html
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ukrayna, ukrayna krizi, vladimir zelenskiy, rusya, abd, bm
ABD’li gazeteci: Zelenskiy’in ‘çocukça’ davranışları, onu Batı'nın yardımından mahrum bırakabilir
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ABD’li gazeteci Danny Haiphong, Zelenskiy’in ‘çocukça’ davranışlarının Batı'nın Ukrayna'yı desteklemesini haklı göstermesini zora soktuğunu belirtti.
ABD’li gazeteci Danny Haiphong, YouTube kanalında Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'in Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu'ndaki konuşması sırasındaki ‘uygunsuz’ davranışları ve yalanlarının, Batı'nın Ukrayna'ya yaptığı yardımın sorgulanmasına yol açabileceğini söyledi.
Haiphong, "Bu tür davranışlar Batı'nın Zelenskiy'den giderek daha fazla şüphe duymasına neden oluyor. Bir dünya lideri, bir kahraman gibi davranıyor ama kaybediyor olduğu için bundan hiçbir şey çıkmaz" yorumunu yaptı.
Haiphong, Batılı ülkelerin Rusya'yı zayıflatma planlarının başarısız olduğunu fark etmeye başladığını, yaptırımların işe yaramadığını, Rus ordusunun savaş alanında kazandığına dikkat çekti.
Ukrayna'nın Batılı müttefiklerinin Zelenskiy'ye artık durması gerektiğini anlatmaya çalıştığını ancak onun, meydan okuyan davranışıyla buna hazır olmadığını açıkça ortaya koyduğunu belirten gazeteci, “Zelenskiy bir çocuk gibi, şımarık bir çocuk gibi davranırken Batı'nın Ukrayna'yı desteklemesini haklı göstermesi son derece zor. Evet, o şımarık bir aktör” ifadelerini kullandı.