https://sputniknews.com.tr/20230923/abdli-eski-istihbarat-subayi-ukrayna-silahli-kuvvetleri-savas-yetenegini-kaybetti-1075708339.html
ABD'li eski istihbarat subayı: Ukrayna Silahlı Kuvvetleri savaş yeteneğini kaybetti
ABD'li eski istihbarat subayı: Ukrayna Silahlı Kuvvetleri savaş yeteneğini kaybetti
ABD Deniz Piyade Kuvvetleri’nin eski istihbarat subayı Scott Ritter, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nin tüm tugaylarının savaş yeteneğini kaybettiğini belirtti. 23.09.2023, Sputnik Türkiye
2023-09-23T16:30+0300
2023-09-23T16:30+0300
2023-09-23T16:30+0300
ukrayna krizi
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ukrayna krizi
scott ritter
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Eski BM müfettişi ve ABD Deniz Piyade Kuvvetleri’nin eski istihbarat subayı Scott Ritter, gazeteci Garland Nixon’a verdiği röportajda, Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin neredeyse tüm tugaylarının karşı saldırı sırasında savaş kabiliyetlerini kaybettiğini söyledi.Ritter, “Bir birliğin kayıpları yüzde 50 ila 69 arasında olduğunda, savaş kabiliyetini kaybeder. Ve Ukrayna tugaylarının neredeyse tamamı bu kabiliyetlerini kaybetti” dedi.Uzman, Ukrayna ordusunun karşı saldırı sırasında büyük kayıplar yaşadığını ve bazı birliklerin yaz-sonbahar harekatı sırasında ölen askerlerin yerine üç kez takviye yapmak zorunda kaldığına dikkat çekti.Ritter, Ukrayna'nın silahlı kuvvetlerini ikameye yönelik tüm imkanlarını tükettiğini, bunun da potansiyel olarak Kiev liderliğinin savaşı kaybetmesine yol açacağını belirterek, “Korkunç sayıda insan kaybediyorlar” ifadesini kullandı.
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ukrayna, ukrayna krizi, scott ritter, garland nixon, kiev
ukrayna, ukrayna krizi, scott ritter, garland nixon, kiev
ABD'li eski istihbarat subayı: Ukrayna Silahlı Kuvvetleri savaş yeteneğini kaybetti
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ABD Deniz Piyade Kuvvetleri’nin eski istihbarat subayı Scott Ritter, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nin tüm tugaylarının savaş yeteneğini kaybettiğini belirtti.
Eski BM müfettişi ve ABD Deniz Piyade Kuvvetleri’nin eski istihbarat subayı Scott Ritter, gazeteci Garland Nixon’a verdiği röportajda, Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin neredeyse tüm tugaylarının karşı saldırı sırasında savaş kabiliyetlerini kaybettiğini söyledi.
Ritter, “Bir birliğin kayıpları yüzde 50 ila 69 arasında olduğunda, savaş kabiliyetini kaybeder. Ve Ukrayna tugaylarının neredeyse tamamı bu kabiliyetlerini kaybetti” dedi.
Uzman, Ukrayna ordusunun karşı saldırı sırasında büyük kayıplar yaşadığını ve bazı birliklerin yaz-sonbahar harekatı sırasında ölen askerlerin yerine üç kez takviye yapmak zorunda kaldığına dikkat çekti.
Ritter, Ukrayna'nın silahlı kuvvetlerini ikameye yönelik tüm imkanlarını tükettiğini, bunun da potansiyel olarak Kiev liderliğinin savaşı kaybetmesine yol açacağını belirterek, “Korkunç sayıda insan kaybediyorlar” ifadesini kullandı.