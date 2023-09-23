https://sputniknews.com.tr/20230923/abdli-eski-istihbarat-subayi-atacmsin-ukrayna-silahli-kuvvetlerine-tedariki-nelere-yol-acabilir-1075707439.html
ABD'li eski istihbarat subayı: ATACMS'in Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'ne tedariki nelere yol açabilir?
ABD'li eski istihbarat subayı: ATACMS'in Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'ne tedariki nelere yol açabilir?
ABD Deniz Piyade Kuvvetleri’nin eski istihbarat subayı Scott Ritter yaptığı açıklamada, ATACMS sistemlerinin Ukrayna'ya teslim edilmesi halinde Rusya'nın sert... 23.09.2023, Sputnik Türkiye
2023-09-23T16:51+0300
2023-09-23T16:51+0300
2023-09-23T16:51+0300
ukrayna krizi
abd
atacms füzeleri
scott ritter
ukrayna krizi
youtube
cia
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Eski ABD askeri istihbarat subayı Scott Ritter, Dialogue Works YouTube kanalında yaptığı açıklamada, ABD'nin Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'ne ATACMS füzeleri tedarik etmesine karşılık olarak Rus ordusunun Ukrayna'nın hayati önem taşıyan altyapı tesislerini yok edeceğini söyledi.ATACMS sistemlerinin Ukrayna’ya teslimatının muharebe alanındaki durumu değiştirmeyeceğini ifade eden Ritter, bu hususun Rusya’nın vuracağı önemli hedefler listesini büyük ölçüde genişleteceğini vurguladı.
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abd, atacms füzeleri, scott ritter, ukrayna krizi, youtube, cia
abd, atacms füzeleri, scott ritter, ukrayna krizi, youtube, cia
ABD'li eski istihbarat subayı: ATACMS'in Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'ne tedariki nelere yol açabilir?
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ABD Deniz Piyade Kuvvetleri’nin eski istihbarat subayı Scott Ritter yaptığı açıklamada, ATACMS sistemlerinin Ukrayna'ya teslim edilmesi halinde Rusya'nın sert bir şekilde yanıt vereceğini belirtti.
Eski ABD askeri istihbarat subayı Scott Ritter, Dialogue Works YouTube kanalında yaptığı açıklamada, ABD'nin Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'ne ATACMS füzeleri tedarik etmesine karşılık olarak Rus ordusunun Ukrayna'nın hayati önem taşıyan altyapı tesislerini yok edeceğini söyledi.
ATACMS sistemlerinin Ukrayna’ya teslimatının muharebe alanındaki durumu değiştirmeyeceğini ifade eden Ritter, bu hususun Rusya’nın vuracağı önemli hedefler listesini büyük ölçüde genişleteceğini vurguladı.