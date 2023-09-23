ABD'li eski istihbarat subayı: ATACMS'in Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'ne tedariki nelere yol açabilir?

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DÜNYA HABERİ Dünyadan öne çıkan başlıklar 9 dk 11:30

ENERJİNİN SEYRİ Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar 8 dk 11:50

GÜN ORTASI Avrupa'nın en iyi üniversiteleri listelendi 90 dk 12:00

MODERN HALK OZANI Barış Manço ile arasını açan kadın kimdi? 13 dk 13:33

PARANIN HAREKETİ Ekonomide neler oluyor? 9 dk 13:50

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HAFTANIIN KEYFİ Haftanın kültürel aktiviteleri 55 dk 14:05

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SESLİ HABER AB Yüksek Temsilcisi Borrell: Karabağ'da gerilim tırmanırsa Bakü'ye karşı harekete geçeceğiz 2 dk 15:32

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SESLİ HABER Eski Amerikan istihbarat subayı: Batılı müttefikler Ukrayna’dan uzaklaşıyor 1 dk 18:34

SESLİ HABER Biden, aynı hikayeyi birkaç dakika arayla iki kez anlattı 2 dk 18:51

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SESLİ HABER FIFA Başkanı Infantino, Rusya’nın bir sonraki Dünya Kupası’na katılımını dışlamadı 1 dk 19:30

SESLİ HABER Rus gazetecileri tehdit etmişti: Ukrayna Bölgesel Savunma Güçleri Sözcüsü görevden uzaklaştırıldı 2 dk 20:00

SESLİ HABER ABD’li ekonomist Sachs: Zelenskiy büyük hata yaptı 2 dk 07:00

SESLİ HABER Eski Pentagon Danışmanı: “Ukrayna uzun menzilli saldırı taktiğine geçti” 2 dk 07:32

SESLİ HABER Doğalgaz dağıtım merkezi projesini karalama çabaları Ankara’nın gözünden kaçmıyor’ 1 dk 08:00

SESLİ HABER Eski Amerikan istihbarat subayı: “Ukrayna ordusu çökecek“ 1 dk 08:14

SESLİ HABER Rus uzman: Rusya pazarına girmeyi planlayan markaların yarısından fazlası Türk 1 dk 08:30

SESLİ HABER ABD’nin yeni nesil ‘hayalet’ savaş uçağı F-35 kayboldu 1 dk 09:00

SESLİ HABER Saksonya polisi: Ukraynalılar Almanya'ya göçmen kaçakçılığında ilk sırada 2 dk 09:14

SESLİ HABER ‘Ukrayna ordusu militanları esir Rusları mayın tarlalarına gönderiyor’ 1 dk 09:31

SESLİ HABER İngiliz medyası: Ukrayna’daki yabancı paralı askerler birbirini vuruyor 1 dk 10:00

SESLİ HABER Eski CIA uzmanı: “Ukrayna ordusunun yenilgisi nedeniyle Batı medyasında sessizlik oluştu” 2 dk 10:30

SESLİ HABER Trump: “Ukrayna, kaçınabileceği savaşta kaybediyor” 1 dk 10:46

HABERLER Saat başı başlıkları 4 dk 11:00

SESLİ HABER Putin, Batılı ülkelere yönelik gıda ambargosunu bir yıl daha uzattı 1 dk 11:15

SESLİ HABER ‘Türkiye’deki gaz dağıtım merkezi ABD’ye rakip olacak’ 2 dk 11:30

HABERLER Saat başı başlıkları 5 dk 12:00

SESLİ HABER Rusya’da hipersonik keskin nişancı mermisi testleri başladı 2 dk 12:14

SESLİ HABER Ukrayna Savunma Bakanlığı’nda büyük temizlik: Bakan yardımcıları görevden alındı 1 dk 12:32

HABERLER Saat başı başlıkları 5 dk 13:00

HAFTA SONU HALLERI Erdal Kaplanseren'le Hafta Sonu Halleri 115 dk 13:05

HABERLER Saat başı başlıkları 5 dk 15:00

HABERLER Saat başı başlıkları 5 dk 16:00

SESLİ HABER Moldova, Türkiye’de Gagavuzya Temsilciliği’nin açılması fikrini reddetti 1 dk 16:16

SESLİ HABER ABD’den eski İran Cumhurbaşkanı Ahmedinejad’a ve İstihbarat Bakanlığı'na yaptırım 1 dk 16:47

HABERLER Saat başı başlıkları 5 dk 17:00

SESLİ HABER ‘Avrupa’nın hıçkırığı Türkiye’nin umurunda değil’ 3 dk 17:16

SESLİ HABER Batı basını: Konstantinovka'daki trajedi Ukrayna hatası sonucu yaşandı 1 dk 17:45

HABERLER Saat başı başlıkları 5 dk 18:00

SESLİ HABER Teslim olmak için sığınaklarından çıkan Ukraynalı askerlerin görüntüsü paylaşıldı 1 dk 18:15

SESLİ HABER Rus Uzman: “ABD'nin Suriye politikası Şam'dan çok Ankara'ya yönelik” 2 dk 18:31

SESLİ HABER Kremlin: Ukrayna ile müzakereler için herhangi bir önkoşul yok 1 dk 19:00

SESLİ HABER Peskov: Biden hiçbir zaman Putin kadar halk desteği görmedi, buna odaklansa iyi olur 1 dk 19:16

SESLİ HABER Lavrov: “Ukrayna'nın çöküşünden Batı sorumlu” 1 dk 19:18

SESLİ HABER Mısır’da 2 bin 500 yıllık Afrodit Tapınağı ortaya çıkarıldı 1 dk 19:30

SESLİ HABER Macaristan Dışişleri: Rusya ile Ukrayna arasında doğrudan diyalog kurulmasından yanayız 1 dk 19:44

SESLİ HABER Rusya: NATO’nun tatbikatları giderek daha kışkırtıcı oluyor 2 dk 20:00

SESLİ HABER Polonya: Ukrayna’ya desteğimizi kesebiliriz 1 dk 20:30

SESLİ HABER ABD’li gazeteci Hinkle: Zelenskiy'yi trajik bir son bekliyor 1 dk 20:46

SESLİ HABER FIFA Başkanı Infantino, Rusya’nın bir sonraki Dünya Kupası’na katılımını dışlamadı 1 dk 21:00

SESLİ HABER Eski Amerikan istihbarat subayı: Batılı müttefikler Ukrayna’dan uzaklaşıyor 1 dk 21:31

SESLİ HABER Rus gazetecileri tehdit etmişti: Ukrayna Bölgesel Savunma Güçleri Sözcüsü görevden uzaklaştırıldı 2 dk 22:00