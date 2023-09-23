https://sputniknews.com.tr/20230923/abd-medyasi-almanya-ukraynaya-fuze-tedarik-surecinde-abdyi-takip-ediyor-1075708951.html
ABD Medyası: Almanya Ukrayna'ya füze tedarik sürecinde ABD'yi takip ediyor
ABD Medyası: Almanya Ukrayna'ya füze tedarik sürecinde ABD'yi takip ediyor
ABD'de yayın yapan bir gazetede Ukrayna'ya ATACMS tedarik edilmesinin Almanya'nın da Ukrayna'ya Taurus tedarik etmesi ile sonuçlanabileceği belirtildi. 23.09.2023, Sputnik Türkiye
2023-09-23T19:10+0300
2023-09-23T19:10+0300
2023-09-23T19:10+0300
ukrayna krizi
ukrayna
ukrayna krizi
atacms füzeleri
taurus
berlin
almanya
washington
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ABD menşeili bir gazeteye göre Washington'un Kiev'e göndermeyi planladığı iddia edilen ATACMS füze sistemlerinin gönderilmesi halinde Almanya'nın da Ukrayna'ya Taurus füze sistemlerini gönderebileceği ifade edildi.Gazeteye göre Kiev'e yeni teçhizatları sağlanması hususunda Berlin Washington'u takip ediyor.Gazete isimsiz ABD yetkililerine atıfta bulunarak, "ABD'nin önümüzdeki haftalarda Ukrayna'ya az sayıda ATACMS füzesi gönderebileceğini" belirtti.
https://sputniknews.com.tr/20230923/bati-medyasi-biden-ukraynaya-atacms-gonderecek-1075707041.html
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ukrayna, ukrayna krizi, atacms füzeleri, taurus, berlin, almanya, washington
ukrayna, ukrayna krizi, atacms füzeleri, taurus, berlin, almanya, washington
ABD Medyası: Almanya Ukrayna'ya füze tedarik sürecinde ABD'yi takip ediyor
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ABD'de yayın yapan bir gazetede Ukrayna'ya ATACMS tedarik edilmesinin Almanya'nın da Ukrayna'ya Taurus tedarik etmesi ile sonuçlanabileceği belirtildi.
ABD menşeili bir gazeteye göre Washington'un Kiev'e göndermeyi planladığı iddia edilen ATACMS füze sistemlerinin gönderilmesi halinde Almanya'nın da Ukrayna'ya Taurus füze sistemlerini gönderebileceği ifade edildi.
Gazeteye göre Kiev'e yeni teçhizatları sağlanması hususunda Berlin Washington'u takip ediyor.
Gazete isimsiz ABD yetkililerine atıfta bulunarak, "ABD'nin önümüzdeki haftalarda Ukrayna'ya az sayıda ATACMS füzesi gönderebileceğini" belirtti.