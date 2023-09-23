https://sputniknews.com.tr/20230923/abd-medyasi-almanya-ukraynaya-fuze-tedarik-surecinde-abdyi-takip-ediyor-1075708951.html

ABD Medyası: Almanya Ukrayna'ya füze tedarik sürecinde ABD'yi takip ediyor

ABD Medyası: Almanya Ukrayna'ya füze tedarik sürecinde ABD'yi takip ediyor

ABD'de yayın yapan bir gazetede Ukrayna'ya ATACMS tedarik edilmesinin Almanya'nın da Ukrayna'ya Taurus tedarik etmesi ile sonuçlanabileceği belirtildi. 23.09.2023, Sputnik Türkiye

2023-09-23T19:10+0300

2023-09-23T19:10+0300

2023-09-23T19:10+0300

ukrayna krizi

ukrayna

ukrayna krizi

atacms füzeleri

taurus

berlin

almanya

washington

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ABD menşeili bir gazeteye göre Washington'un Kiev'e göndermeyi planladığı iddia edilen ATACMS füze sistemlerinin gönderilmesi halinde Almanya'nın da Ukrayna'ya Taurus füze sistemlerini gönderebileceği ifade edildi.Gazeteye göre Kiev'e yeni teçhizatları sağlanması hususunda Berlin Washington'u takip ediyor.Gazete isimsiz ABD yetkililerine atıfta bulunarak, "ABD'nin önümüzdeki haftalarda Ukrayna'ya az sayıda ATACMS füzesi gönderebileceğini" belirtti.

https://sputniknews.com.tr/20230923/bati-medyasi-biden-ukraynaya-atacms-gonderecek-1075707041.html

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ukrayna, ukrayna krizi, atacms füzeleri, taurus, berlin, almanya, washington