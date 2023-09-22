https://sputniknews.com.tr/20230922/yunanistanda-kovid-19un-pirola-varyantina-rastlandi-1075669128.html

Yunanistan'da Kovid-19'un Pirola varyantına rastlandı

Yunanistan'da Kovid-19'un Pirola varyantına rastlandı

Yunanistan'da, Kovid-19'un Pirola varyantına rastlandığı bildirildi. 22.09.2023, Sputnik Türkiye

2023-09-22T02:35+0300

2023-09-22T02:35+0300

2023-09-22T02:35+0300

koronavirüs

kovid-19

pirola

varyant

koronavirüs

yunanistan

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Yunanistan Ulusal Kamu Sağlığı Kurumu (EODY) raporuna göre, 5 hastada Kovid-19'un "Pirola" ismiyle bilinen "BA.2.86" varyantı tespit edildi.Kovid-19 nedeniyle ölüm ve hastaneye yatış sayıları artarken, 11-17 Eylül haftasında 39 kişi Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti.Yapılan tetkiklerde, son haftalarda Yunanistan'da en çok Kovid-19'un Eris varyantı görüldü.

https://sputniknews.com.tr/20230919/saglik-bakani-kocadan-eris-varyanti-aciklamasi-halkimiz-icin-gundem-olmaya-deger-degil-1075604517.html

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kovid-19, pirola , varyant, koronavirüs, yunanistan