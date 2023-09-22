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Yunanistan'da Kovid-19'un Pirola varyantına rastlandı
Yunanistan'da Kovid-19'un Pirola varyantına rastlandı
Yunanistan'da, Kovid-19'un Pirola varyantına rastlandığı bildirildi. 22.09.2023, Sputnik Türkiye
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Yunanistan Ulusal Kamu Sağlığı Kurumu (EODY) raporuna göre, 5 hastada Kovid-19'un "Pirola" ismiyle bilinen "BA.2.86" varyantı tespit edildi.Kovid-19 nedeniyle ölüm ve hastaneye yatış sayıları artarken, 11-17 Eylül haftasında 39 kişi Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti.Yapılan tetkiklerde, son haftalarda Yunanistan'da en çok Kovid-19'un Eris varyantı görüldü.
https://sputniknews.com.tr/20230919/saglik-bakani-kocadan-eris-varyanti-aciklamasi-halkimiz-icin-gundem-olmaya-deger-degil-1075604517.html
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kovid-19, pirola , varyant, koronavirüs, yunanistan
kovid-19, pirola , varyant, koronavirüs, yunanistan

Yunanistan'da Kovid-19'un Pirola varyantına rastlandı

02:35 22.09.2023
© AP Photo / Thanassis StavrakisYunanistan, koronavirüs, maskeli kadın
Yunanistan, koronavirüs, maskeli kadın - Sputnik Türkiye, 1920, 22.09.2023
© AP Photo / Thanassis Stavrakis
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Yunanistan'da, Kovid-19'un Pirola varyantına rastlandığı bildirildi.
Yunanistan Ulusal Kamu Sağlığı Kurumu (EODY) raporuna göre, 5 hastada Kovid-19'un "Pirola" ismiyle bilinen "BA.2.86" varyantı tespit edildi.
Kovid-19 nedeniyle ölüm ve hastaneye yatış sayıları artarken, 11-17 Eylül haftasında 39 kişi Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti.
Yapılan tetkiklerde, son haftalarda Yunanistan'da en çok Kovid-19'un Eris varyantı görüldü.
Fahrettin Koca - Sputnik Türkiye, 1920, 19.09.2023
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