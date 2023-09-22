https://sputniknews.com.tr/20230922/turkce-tabelalar-kerkuk-sokaklarina-asildi-1075676307.html
Türkçe tabelalar Kerkük sokaklarına asıldı
Türkçe tabelalar Kerkük sokaklarına asıldı
Irak’ın Kerkük şehrinde Türkçe’nin resmi dil olarak kabul edilmesinin ardından Türkçe tabelalar devlet binalarında ve caddelerde yerini aldı. 22.09.2023, Sputnik Türkiye
2023-09-22T11:35+0300
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Kerkük Valisi Rakan El-Cuburi’nin aldığı resmi kararın ardından tüm resmi dairelerin yanı sıra havaalanı ve ana caddelere Türkçe tabelalar asıldı.Tabelalarda 4 dil birlikte kullanıldı. Kerkük Valiliği Medya ve İletişim Sorumlusu Mervan El-Ani, Kerkük’te 250 resmi dairede Arapça, Kürtçe ve Süryanice’nin yanında Türkçe yazılar eklenerek tabelaların asıldığını söyledi.
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Türkçe tabelalar Kerkük sokaklarına asıldı
Türkçe tabelalar Kerkük sokaklarına asıldı
2023-09-22T11:35+0300
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video, kerkük, tabela, türkçe, irak, dil, видео
video, kerkük, tabela, türkçe, irak, dil, видео
Türkçe tabelalar Kerkük sokaklarına asıldı
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Irak’ın Kerkük şehrinde Türkçe’nin resmi dil olarak kabul edilmesinin ardından Türkçe tabelalar devlet binalarında ve caddelerde yerini aldı.
Kerkük Valisi Rakan El-Cuburi’nin aldığı resmi kararın ardından tüm resmi dairelerin yanı sıra havaalanı ve ana caddelere Türkçe tabelalar asıldı.
Tabelalarda 4 dil birlikte kullanıldı.
Kerkük Valiliği Medya ve İletişim Sorumlusu Mervan El-Ani, Kerkük’te 250 resmi dairede Arapça, Kürtçe ve Süryanice’nin yanında Türkçe yazılar eklenerek tabelaların asıldığını söyledi.