https://sputniknews.com.tr/20230922/thy-permde-ucagin-pistten-cikmasi-olayiyla-ilgili-inceleme-baslatti-1075690906.html
THY, Perm'de uçağın pistten çıkması olayıyla ilgili inceleme başlattı
THY, Perm'de uçağın pistten çıkması olayıyla ilgili inceleme başlattı
Türk Hava Yolları (THY), Rusya’nın Perm kenti havaalanında Anadolujet'e ait uçağın pistten çıkması olayıyla ilgili inceleme başlattı. 22.09.2023, Sputnik Türkiye
2023-09-22T20:45+0300
2023-09-22T20:45+0300
2023-09-22T20:45+0300
türkiye
türk hava yolları
türk hava yolları (thy)
perm
anadolujet
uçak
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THY’den yapılan açıklamada, Antalya-Perm seferini yapan Anadolujet'e ait Boeing 737 yolcu uçağının Perm Havaalanı'na inişinin ardından pistten çıkmasıyla sonuçlanan olayla ilgili inceleme başlatıldığı belirtildi.Açıklamada, “Uçak inişten sonra pistten çıktı. İniş sonrası yolcularımız ve uçuş ekibinde herhangi bir sağlık sorunu yaşanmamış olup yolcular uçaktan tahliye edilmiştir. Olayla ilgili teknik ekiplerimiz araştırma sürecini başlatmıştır" denildi.Daha önce Perm Havaalanı basın servisi, Antalya-Perm seferini yapan AnadoluJet uçağının iniş sırasında pistten çıktığını bildirmişti. Olay yerinde inceleme yapan savcılık, uçağın 50 metre kadar pist dışına çıktığını belirlemişti.
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türk hava yolları, türk hava yolları (thy), perm, anadolujet, uçak
türk hava yolları, türk hava yolları (thy), perm, anadolujet, uçak
THY, Perm'de uçağın pistten çıkması olayıyla ilgili inceleme başlattı
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Türk Hava Yolları (THY), Rusya’nın Perm kenti havaalanında Anadolujet'e ait uçağın pistten çıkması olayıyla ilgili inceleme başlattı.
THY’den yapılan açıklamada, Antalya-Perm seferini yapan Anadolujet'e ait Boeing 737 yolcu uçağının Perm Havaalanı'na inişinin ardından pistten çıkmasıyla sonuçlanan olayla ilgili inceleme başlatıldığı belirtildi.
Açıklamada, “Uçak inişten sonra pistten çıktı. İniş sonrası yolcularımız ve uçuş ekibinde herhangi bir sağlık sorunu yaşanmamış olup yolcular uçaktan tahliye edilmiştir. Olayla ilgili teknik ekiplerimiz araştırma sürecini başlatmıştır" denildi.
Daha önce Perm Havaalanı basın servisi, Antalya-Perm seferini yapan AnadoluJet uçağının iniş sırasında pistten çıktığını bildirmişti. Olay yerinde inceleme yapan savcılık, uçağın 50 metre kadar pist dışına çıktığını belirlemişti.