https://sputniknews.com.tr/20230922/thy-permde-ucagin-pistten-cikmasi-olayiyla-ilgili-inceleme-baslatti-1075690906.html

THY, Perm'de uçağın pistten çıkması olayıyla ilgili inceleme başlattı

THY, Perm'de uçağın pistten çıkması olayıyla ilgili inceleme başlattı

Türk Hava Yolları (THY), Rusya’nın Perm kenti havaalanında Anadolujet'e ait uçağın pistten çıkması olayıyla ilgili inceleme başlattı. 22.09.2023, Sputnik Türkiye

2023-09-22T20:45+0300

2023-09-22T20:45+0300

2023-09-22T20:45+0300

türkiye

türk hava yolları

türk hava yolları (thy)

perm

anadolujet

uçak

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/08/1d/1075015409_0:0:865:486_1920x0_80_0_0_cfcf5d89cf76e9aba52ebb7476d74bda.jpg

THY’den yapılan açıklamada, Antalya-Perm seferini yapan Anadolujet'e ait Boeing 737 yolcu uçağının Perm Havaalanı'na inişinin ardından pistten çıkmasıyla sonuçlanan olayla ilgili inceleme başlatıldığı belirtildi.Açıklamada, “Uçak inişten sonra pistten çıktı. İniş sonrası yolcularımız ve uçuş ekibinde herhangi bir sağlık sorunu yaşanmamış olup yolcular uçaktan tahliye edilmiştir. Olayla ilgili teknik ekiplerimiz araştırma sürecini başlatmıştır" denildi.Daha önce Perm Havaalanı basın servisi, Antalya-Perm seferini yapan AnadoluJet uçağının iniş sırasında pistten çıktığını bildirmişti. Olay yerinde inceleme yapan savcılık, uçağın 50 metre kadar pist dışına çıktığını belirlemişti.

türkiye

perm

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

türk hava yolları, türk hava yolları (thy), perm, anadolujet, uçak