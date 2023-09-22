https://sputniknews.com.tr/20230922/terkos-golu-kiyisinda-ormanlik-alanda-yangin-cikti-1075678397.html
Terkos Gölü kıyısında ormanlık alanda yangın çıktı
Terkos Gölü kıyısında ormanlık alanda yangın çıktı
Arnavutköy'de Terkos Gölü kıyısında ormanlık alanda yangın çıktı, yangına helikopterle müdahale ediliyor. 22.09.2023, Sputnik Türkiye
2023-09-22T12:35+0300
2023-09-22T12:35+0300
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yaşam
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terkos gölü
yangın
orman yangını
istanbul
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Henüz belirlenemeyen bir nedenle Terkos Gölü kıyısı yanında yer alan ormanlık alanda yangın çıktı. İhbar üzerine gelen yangın söndürme helikopteri, yangının yaşandığı alana müdahale ediyor.
terkos gölü
istanbul
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Terkos Gölü kıyısında ormanlık alanda yangın çıktı
Terkos Gölü kıyısında ormanlık alanda yangın çıktı
2023-09-22T12:35+0300
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video, terkos gölü, yangın, orman yangını, istanbul, видео
video, terkos gölü, yangın, orman yangını, istanbul, видео
Terkos Gölü kıyısında ormanlık alanda yangın çıktı
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Arnavutköy'de Terkos Gölü kıyısında ormanlık alanda yangın çıktı, yangına helikopterle müdahale ediliyor.
Henüz belirlenemeyen bir nedenle Terkos Gölü kıyısı yanında yer alan ormanlık alanda yangın çıktı.
İhbar üzerine gelen yangın söndürme helikopteri, yangının yaşandığı alana müdahale ediyor.