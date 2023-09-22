https://sputniknews.com.tr/20230922/ruslarin-yuzde-76si-putine-guveniyor-1075676371.html

Rusların yüzde 76'sı Putin'e güveniyor

Rusların yüzde 76'sı Putin'e güveniyor

Sosyolojik araştırmalarıyla tanınan Kamuoyu Vakfı'nın (FOM) yaptığı ankete göre Rusların yüzde 76'sı Vladimir Putin'e güveniyor, yüzde 78’i ise çalışmaları... 22.09.2023, Sputnik Türkiye

2023-09-22T19:19+0300

2023-09-22T19:19+0300

2023-09-22T19:19+0300

dünya

rusya

vladimir putin

anket

rusya kamuoyu vakfı (fom)

güven

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Kamuoyu Vakfı tarafından yapılan anketin sonuçlarına göre, Rusların yüzde 76'sı Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e güvenirken yüzde 78'i ise Putin'in çalışmalarını olumlu değerlendiriyor.Rusya Federasyonu’nda yapılan bir ankette “Vladimir Putin başkanlık görevinde başarılı mı?” sorusuna Rusların yüzde 78’i Putin'i başarılı olduğunu ve yüzde 10’u başarısız olduğunu belirtirken ankete katılanların yüzde 12’si bu soruyu cevapsız bıraktı.Ankete göre Rusların yüzde 76’ Vladimir Putin’e güvenirken yüzde 13’ü ise güvenmediği ifade etti. Ankete katılanların yüzde 11’i ise bu soruya cevap vermekte zorlandıklarını belirtiler.

https://sputniknews.com.tr/20150611/1015945580.html

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rusya, vladimir putin, anket, rusya kamuoyu vakfı (fom), güven