https://sputniknews.com.tr/20230922/ruslarin-yuzde-76si-putine-guveniyor-1075676371.html
Rusların yüzde 76'sı Putin'e güveniyor
Rusların yüzde 76'sı Putin'e güveniyor
Sosyolojik araştırmalarıyla tanınan Kamuoyu Vakfı'nın (FOM) yaptığı ankete göre Rusların yüzde 76'sı Vladimir Putin'e güveniyor, yüzde 78’i ise çalışmaları... 22.09.2023, Sputnik Türkiye
2023-09-22T19:19+0300
2023-09-22T19:19+0300
2023-09-22T19:19+0300
dünya
rusya
vladimir putin
anket
rusya kamuoyu vakfı (fom)
güven
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Kamuoyu Vakfı tarafından yapılan anketin sonuçlarına göre, Rusların yüzde 76'sı Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e güvenirken yüzde 78'i ise Putin'in çalışmalarını olumlu değerlendiriyor.Rusya Federasyonu’nda yapılan bir ankette “Vladimir Putin başkanlık görevinde başarılı mı?” sorusuna Rusların yüzde 78’i Putin'i başarılı olduğunu ve yüzde 10’u başarısız olduğunu belirtirken ankete katılanların yüzde 12’si bu soruyu cevapsız bıraktı.Ankete göre Rusların yüzde 76’ Vladimir Putin’e güvenirken yüzde 13’ü ise güvenmediği ifade etti. Ankete katılanların yüzde 11’i ise bu soruya cevap vermekte zorlandıklarını belirtiler.
https://sputniknews.com.tr/20150611/1015945580.html
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rusya, vladimir putin, anket, rusya kamuoyu vakfı (fom), güven
rusya, vladimir putin, anket, rusya kamuoyu vakfı (fom), güven
Rusların yüzde 76'sı Putin'e güveniyor
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Sosyolojik araştırmalarıyla tanınan Kamuoyu Vakfı'nın (FOM) yaptığı ankete göre Rusların yüzde 76'sı Vladimir Putin'e güveniyor, yüzde 78’i ise çalışmaları hakkında olumlu görüşe sahip.
Kamuoyu Vakfı tarafından yapılan anketin sonuçlarına göre, Rusların yüzde 76'sı Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e güvenirken yüzde 78'i ise Putin'in çalışmalarını olumlu değerlendiriyor.
Rusya Federasyonu’nda yapılan bir ankette “Vladimir Putin başkanlık görevinde başarılı mı?” sorusuna Rusların yüzde 78’i Putin'i başarılı olduğunu ve yüzde 10’u başarısız olduğunu belirtirken ankete katılanların yüzde 12’si bu soruyu cevapsız bıraktı.
Ankete göre Rusların yüzde 76’ Vladimir Putin’e güvenirken yüzde 13’ü ise güvenmediği ifade etti. Ankete katılanların yüzde 11’i ise bu soruya cevap vermekte zorlandıklarını belirtiler.