https://sputniknews.com.tr/20230922/romanyada-dogal-gaz-patlamasi-4-olu-1075674772.html
Romanya’da doğal gaz patlaması: 4 ölü
Romanya’da doğal gaz patlaması: 4 ölü
Romanya’da yol yapım çalışması sırasında doğal gaz boru hattında meydana gelen patlamada 4 kişi öldü, 5 kişi ise yaralandı. 22.09.2023, Sputnik Türkiye
2023-09-22T10:48+0300
2023-09-22T10:48+0300
2023-09-22T10:48+0300
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doğal gaz
doğal gaz patlaması
doğalgaz patlaması
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Romanya’nın güneyindeki Vrancea bölgesinde gece saatlerinde yol çalışması sırasında doğal gaz boru hattında patlama meydana geldi.Acil durum servisi tarafından yapılan açıklamada, patlamada 4 kişinin öldüğü, 5 kişinin ise yaralandığı belirtildi.Patlama sonucu çıkan yangın itfaiye ekibi tarafından kontrol altına alınırken, yaralılar çevredeki hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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Romanya’da doğal gaz patlaması: 4 ölü
Romanya’da doğal gaz patlaması: 4 ölü
2023-09-22T10:48+0300
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video, romanya, patlama, doğal gaz, doğal gaz patlaması, doğalgaz patlaması, видео
video, romanya, patlama, doğal gaz, doğal gaz patlaması, doğalgaz patlaması, видео
Romanya’da doğal gaz patlaması: 4 ölü
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Romanya’da yol yapım çalışması sırasında doğal gaz boru hattında meydana gelen patlamada 4 kişi öldü, 5 kişi ise yaralandı.
Romanya’nın güneyindeki Vrancea bölgesinde gece saatlerinde yol çalışması sırasında doğal gaz boru hattında patlama meydana geldi.
Acil durum servisi tarafından yapılan açıklamada, patlamada 4 kişinin öldüğü, 5 kişinin ise yaralandığı belirtildi.
Patlama sonucu çıkan yangın itfaiye ekibi tarafından kontrol altına alınırken, yaralılar çevredeki hastaneye kaldırıldı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.