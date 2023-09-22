https://sputniknews.com.tr/20230922/profdr-bilge-uzun-budanin-vermis-oldugu-ogretilerin-pek-cogu-baska-ifadelerle-sufizmde-de-var-1075682581.html

Prof.Dr. Bilge Uzun: Buda’nın vermiş olduğu öğretilerin pek çoğu, başka ifadelerle Sufizm’de de var

Prof.Dr. Bilge Uzun: Buda’nın vermiş olduğu öğretilerin pek çoğu, başka ifadelerle Sufizm’de de var

Psikoterapist Prof. Dr. Bilge Uzun, Serhat Sarısözen’le Gündem Dışı’nda stüdyo konuğu oldu. 22.09.2023, Sputnik Türkiye

2023-09-22T14:33+0300

2023-09-22T14:33+0300

2023-09-22T14:34+0300

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İlk kitabı ‘En Uzun Yollar Tek Adımla Başlar’ ile okuyucusunu bir ‘fark’Andalık’ (mindfulness) yolculuğuna çıkaran Prof. Uzun, bu defa ‘Buda'yı Ararken Rumi'yi Buldum’ ile mindfulness öğretisinin derinliklerine doğru okuyucusunu keyifli bir yolculuğa çıkarıyor. 'Buda'yı Ararken Rumi'yi Buldum' kitabı, mindfulness öğretisinin temellerini araştıran Süveyda'nın sıradışı yolculuğunu okuyuculara taşıyor.“Bu yolculuk benim Nepal’e Katmandu’ya tek yön bir bilet almamla başladı" diyen Uzun, "Bir taraftan bilimsel bir yaklaşımı mindfulness’ı aramaya çıkmıştım. Mindfulness’ın temelinin Budizm, Budizm’in de tenelinin Katmandu olduğu biliniyor. Dolayısıyla öncelikle oraya bir yolculuktu fakat orada fark ettim ki bu, benim kendi içime bir yolculuk. Katmandu’da bie manastırda 10-15 gün kalırken, meditasyon öğrenirken, oradaki yoksunluğu, inzivayı yaşarken kendi içime doğru yolculuğa çıkmıştım. Döndükten sonra da bunu kitabıma dönüştürmem gerektiğini düşündüm” şeklinde konuştu ve şunları aktardı:“İnsan, sonsuz birliğin koynundan bir kıvılcım olarak kopar ve dünyaya gelir" diyen Uzun sözlerine ayrıntılar vererek devam etti:Ayrıca Uzun, “Buda’nın vermiş olduğu öğretilerin pek çoğu, benzerleri başka ifadelerle Sufizm’de de verilmiş. Niye Rumi, Sufizm dediğimizde aslında dinden bağımsız seküler bir yaklaşım olduğu için… Ve ‘kim olursan ol yine gel’ gibi bir yaklaşım olduğu için aslında… Budizmin öğretilerinde olan şeyin aslında bizde de olduğunu vurgulamaya çalışıyorum” diye konuştu.

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2023

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