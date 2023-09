https://sputniknews.com.tr/20230922/prof-dr-gorur-en-tehlikeli-fay-hattini-acikladi-her-taraftan-cevrilmis-diyerek-bolgeyi-uyardi-1075671879.html

Prof. Dr. Görür 'en tehlikeli fay hattını' açıkladı: 'Her taraftan çevrilmiş' diyerek bölgeyi uyardı

Prof. Dr. Görür 'en tehlikeli fay hattını' açıkladı: 'Her taraftan çevrilmiş' diyerek bölgeyi uyardı

Prof. Dr. Naci Görür, Anadolu’nun yılda 1 santimetre batıya kaydığını ve bunun sonucunda stres biriktiren fayların ciddi depremlere neden olduğunu belirtti... 22.09.2023, Sputnik Türkiye

2023-09-22T08:18+0300

2023-09-22T08:18+0300

2023-09-22T08:18+0300

türkiye

deprem

elazığ

fay hattı

doğu anadolu fay hattı

kuzey anadolu fay hattı (kaf)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/09/16/1075671985_0:0:1000:563_1920x0_80_0_0_df5fe52706cf7729ec27ec63a30dd086.jpg

Fırat Üniversitesinde düzenlenen 'Depreme Dirençli Kentler Çalıştayı'na konuşmacı olarak katılan İstanbul Teknik Üniversitesi'nden Jeolog ve Bilim Akademisi üyesi Prof. Dr. Naci Görür ile ABD'deki Colorado Üniversitesi'nde görev yapan sismolog Roger Bilham, önemli açıklamalarda bulundu. Prof. Dr. Görür ise Kuzey Anadolu Fay hattının dünyanın en tehlikeli fayı olduğunu vurguladı.'500 senede birçok ciddi depremler üretiyor'Görür, "Elazığ, deprem kültürü olan bir kent olmak zorunda. Çünkü Karlıova'dan Erzincan'a doğru bir Kuzey Anadolu Fayı (KAF) geçiyor. Bu fay dünyanın en tehlikeli fayıdır. Bir de Doğu Anadolu Fayı (DAF) var, Karlıova’dan Malatya ve Hatay’a doğru gidiyor. Daha yeni depremler oldu on binlerce insanımız öldü. Ayrıca Malatya’nın batısı ve Pülümür’den Ovacık’a giden bir fay var. Fayların hepsi aktif. Deprem her gün olacak gibi zannetmeyin. Bingöl, Elazığ ve Malatya’yı vuran DAF, yaklaşık 500 senede birçok ciddi depremler üretiyor. Yani yılda 1 santimetre hareket ediyor ve kimse o santimetrelik kaymayı duyamaz. Anadolu, yılda 1 santimetre Batı'ya, Akdeniz’e doğru gidiyor. Biz bunu duyamayız ama bunlar orada stres biriktiriyor. Demek ki bu çevrede yaklaşık 500 senede bir meydana gelen depremin birikmiş olan stresi belirli nedenlerle açığa çıkması sonucu olan şeyler. Dikkat edin Elazığ her taraftan aktif faylarla çevrilmiş. KAF yani Erzincan ile Karlıova arası 250 senede bir stres biriktiriyor. Özellikle belediye başkanına söylüyorum, Elazığ bir dilim üzerinde ve dilimin her tarafı faylarla çevrili. Her fay belirli bir zaman sonra Elazığ ve çevresi tamamen kırmızı çizdiğim faylarla çevrilidir. Bunlar deprem üretecek, üretirse Elazığ’ı değişik ölçekte muhakkak etkileyecektir" dedi.Türkiye'nin genel tektonik durumu hakkında bilgi veren ABD'deki Colorado Üniversitesi'nden sismolog Roger Bilham ise şunları kaydetti:'Depremin büyüklüğü 8.2 hatta 8.4’e ulaşabilirdi'

https://sputniknews.com.tr/20230914/naci-gorur-24-kentimiz-fay-ustunde-diyerek-istanbul-icin-uyardi-olasi-depremin-zamanini-acikladi--1075468345.html

türkiye

elazığ

kuzey anadolu fay hattı (kaf)

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

deprem, elazığ, fay hattı, doğu anadolu fay hattı, kuzey anadolu fay hattı (kaf)