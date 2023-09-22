https://sputniknews.com.tr/20230922/meteoroloji-son-tahminini-paylasti-sicakliklar-artiyor-bugun-hava-nasil-olacak-1075669812.html

Meteoroloji son tahminini paylaştı, sıcaklıklar artıyor: Bugün hava nasıl olacak?

Meteoroloji son tahminini paylaştı, sıcaklıklar artıyor: Bugün hava nasıl olacak?

Meteoroloji son hava durumu tahmin raporunu paylaştı. Türkiye genelinde hava sıcaklıklarının bugün itibarıyla mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin... 22.09.2023, Sputnik Türkiye

2023-09-22T06:47+0300

2023-09-22T06:47+0300

2023-09-22T06:47+0300

türkiye

meteoroloji

meteoroloji genel müdürlüğü

hava durumu

istanbul hava durumu

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/08/02/1074269703_0:166:3052:1883_1920x0_80_0_0_6db03b80cf51e736072533b0cd5c5fd2.jpg

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 22 Eylül'e ilişkin hava durumu raporunu yayımladı. Yapılan açıklamaya göre, genellikle mevsim normalleri civarında seyreden hava sıcaklıkları bugün itibarıyla artışa geçecek. Son değerlendirmelere göre, ülke genelinde yağış beklenmiyor. Yurdun kuzeydoğu kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.Bölgelere göre hava durumuMARMARAAz bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.EDİRNE °C, 32°CAz bulutlu ve açıkİSTANBUL °C, 28°CAz bulutlu ve açıkKIRKLARELİ °C, 31°CAz bulutlu ve açıkSAKARYA °C, 30°CAz bulutlu ve açıkEGEAz bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.A.KARAHİSAR °C, 29°CAz bulutlu ve açıkDENİZLİ °C, 34°CAz bulutlu ve açıkİZMİR °C, 31°CAz bulutlu ve açıkMUĞLA °C, 35°CAz bulutlu ve açıkAKDENİZAz bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.ADANA °C, 36°CAz bulutlu ve açıkANTALYA °C, 32°CAz bulutlu ve açıkHATAY °C, 33°CAz bulutlu ve açıkMERSİN °C, 33°CAz bulutlu ve açıkİÇ ANADOLUAz bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.ANKARA °C, 30°CAz bulutlu ve açıkESKİŞEHİR °C, 31°CAz bulutlu ve açıkKONYA °C, 31°CAz bulutlu ve açıkSİVAS °C, 30°CAz bulutlu ve açıkBATI KARADENİZParçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.BOLU °C, 28°CParçalı ve az bulutluKASTAMONU °C, 31°CParçalı ve az bulutluSİNOP °C, 25°CParçalı ve az bulutluZONGULDAK °C, 24°CParçalı ve az bulutluORTA ve DOĞU KARADENİZParçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.AMASYA °C, 33°CParçalı ve az bulutluSAMSUN °C, 25°CParçalı ve az bulutluTOKAT °C, 32°CParçalı ve az bulutluTRABZON °C, 26°CParçalı ve az bulutluDOĞU ANADOLUParçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.ERZURUM °C, 25°CParçalı bulutluKARS °C, 24°CParçalı bulutluMALATYA °C, 32°CParçalı bulutluVAN °C, 25°CParçalı ve az bulutluGÜNEYDOĞU ANADOLUAz bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.DİYARBAKIR °C, 36°CAz bulutlu ve açıkGAZİANTEP °C, 35°CAz bulutlu ve açıkSİİRT °C, 35°CAz bulutlu ve açıkŞANLIURFA °C, 26°CAz bulutlu ve açık

https://sputniknews.com.tr/20230921/meteoroloji-tarih-verdi-sicak-hava-geri-geliyor-1075643205.html

türkiye

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

meteoroloji, meteoroloji genel müdürlüğü, hava durumu, istanbul hava durumu