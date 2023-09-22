https://sputniknews.com.tr/20230922/mars-manzarasini-aratmayan-kazakistan-arizonasi-1075659718.html
Mars manzarasını aratmayan Kazakistan Arizonası
Mars manzarasını aratmayan Kazakistan Arizonası
Kazakistan'da, sıklıkla Büyük Kanyon'la karşılaştırılan Mars’a özgü manzaralar görülebiliyor. 22.09.2023, Sputnik Türkiye
2023-09-22T00:18+0300
2023-09-22T00:18+0300
2023-09-22T00:18+0300
multimedya
video
kazakistan
büyük kanyon
arizona
mars
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Bu yer ‘Kazakistan Arizonası’ olarak adlandırılıyor. Oraya ulaşmak hiç te kolay değil. En yakın yol platoya 20 kilometre mesafededir. Ancak buna rağmen buraya gelen turistlerin sayısı her yıl giderek artıyor.
kazakistan
büyük kanyon
arizona
mars
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Mars manzarasını aratmayan Kazakistan Arizonası
Mars manzarasını aratmayan Kazakistan Arizonası
2023-09-22T00:18+0300
true
PT0M59S
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
video, kazakistan, büyük kanyon, arizona, mars, видео
video, kazakistan, büyük kanyon, arizona, mars, видео
Mars manzarasını aratmayan Kazakistan Arizonası
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Kazakistan'da, sıklıkla Büyük Kanyon'la karşılaştırılan Mars’a özgü manzaralar görülebiliyor.
Bu yer ‘Kazakistan Arizonası’ olarak adlandırılıyor. Oraya ulaşmak hiç te kolay değil. En yakın yol platoya 20 kilometre mesafededir. Ancak buna rağmen buraya gelen turistlerin sayısı her yıl giderek artıyor.