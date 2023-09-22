https://sputniknews.com.tr/20230922/mars-manzarasini-aratmayan-kazakistan-arizonasi-1075659718.html

Mars manzarasını aratmayan Kazakistan Arizonası

Mars manzarasını aratmayan Kazakistan Arizonası

Kazakistan'da, sıklıkla Büyük Kanyon'la karşılaştırılan Mars’a özgü manzaralar görülebiliyor. 22.09.2023, Sputnik Türkiye

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kazakistan

büyük kanyon

arizona

mars

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Bu yer ‘Kazakistan Arizonası’ olarak adlandırılıyor. Oraya ulaşmak hiç te kolay değil. En yakın yol platoya 20 kilometre mesafededir. Ancak buna rağmen buraya gelen turistlerin sayısı her yıl giderek artıyor.

kazakistan

büyük kanyon

arizona

mars

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Mars manzarasını aratmayan Kazakistan Arizonası Mars manzarasını aratmayan Kazakistan Arizonası 2023-09-22T00:18+0300 true PT0M59S

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video, kazakistan, büyük kanyon, arizona, mars, видео