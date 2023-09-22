https://sputniknews.com.tr/20230922/marmara-denizini-kirleten-gemiye-verilen-ceza-belli-oldu-1075686506.html
Marmara Denizi’ni kirleten gemiye verilen ceza belli oldu
Marmara Denizi’ni kirleten gemiye verilen ceza belli oldu
Yalova'nın Çiftlikköy ilçesi açıklarında kirli balast suyu Marmara Denizi’ne bastığı tespit edilen Liberya bayraklı kuru yük gemisine 7 milyon 717 bin 748 lira... 22.09.2023, Sputnik Türkiye
2023-09-22T16:58+0300
2023-09-22T16:58+0300
2023-09-22T16:58+0300
video
gemi
yaşam
ceza
su kirliliği
yalova
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Yalova Emniyeti Deniz Limanı Şube Müdürlüğü ve Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerinin ortak yürüttüğü çalışmada, Çiftlikköy ilçesi açıklarında demir atan Liberya bayraklı bir geminin Marmara Denizi'ne kirli balast su bastığını tespit edildi.Ekipler kirli balast suyun denize bırakıldığı anları ise kayıt altına aldı.Gemiye Çevre Kanunu çerçevesinde 7 milyon 717 bin 748.58 lira idari para cezası kesildi.Ayrıca, Yalova Bölge Liman Başkanlığınca gemi seferden men edildi.
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Marmara Denizi’ni kirleten gemiye verilen ceza belli oldu
Marmara Denizi’ni kirleten gemiye verilen ceza belli oldu
2023-09-22T16:58+0300
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video, gemi, ceza, su kirliliği, видео, yalova
video, gemi, ceza, su kirliliği, видео, yalova
Marmara Denizi’ni kirleten gemiye verilen ceza belli oldu
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Yalova'nın Çiftlikköy ilçesi açıklarında kirli balast suyu Marmara Denizi’ne bastığı tespit edilen Liberya bayraklı kuru yük gemisine 7 milyon 717 bin 748 lira idari para cezası kesildi.
Yalova Emniyeti Deniz Limanı Şube Müdürlüğü ve Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerinin ortak yürüttüğü çalışmada, Çiftlikköy ilçesi açıklarında demir atan Liberya bayraklı bir geminin Marmara Denizi'ne kirli balast su bastığını tespit edildi.
Ekipler kirli balast suyun denize bırakıldığı anları ise kayıt altına aldı.
Gemiye Çevre Kanunu çerçevesinde 7 milyon 717 bin 748.58 lira idari para cezası kesildi.
Ayrıca, Yalova Bölge Liman Başkanlığınca gemi seferden men edildi.