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https://sputniknews.com.tr/20230922/libyada-selin-vurdugu-derne-kentinde-bir-gunde-245-cesede-ulasildi-1075691948.html
Libya'da selin vurduğu Derne kentinde bir günde 245 cesede ulaşıldı
Libya'da selin vurduğu Derne kentinde bir günde 245 cesede ulaşıldı
Libya'da binlerce can alan sel felaketinin ardından kayıpları arama çalışmaları sürerken en fazla ölümün yaşandığı Derne kentinde bir günde 245 kişinin... 22.09.2023, Sputnik Türkiye
2023-09-22T21:29+0300
2023-09-22T21:29+0300
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Libya Ulusal Birlik Hükümeti'ne bağlı Acil Tıp ve Destek Merkezi Sözcüsü Malik Mersit, yaptığı açıklamada, kendilerine her gün çok sayıda kayıp ihbarı yapıldığını söyledi.Mersit, Merkeze bağlı ekiplerin dün Derne'deki birçok noktada 245 cenazeye ulaştığını belirtti.Libyalı yetkili, yerel ve uluslararası birçok ekiple işbirliği halinde hareket ettiklerini ve pek çok kıyı noktasında arama çalışmalarının sürdüğünü kaydetti.DSÖ, sel felaketinin yaşandığı Libya'da bir salgın tespit edilmediğini açıkladıDünya Sağlık Örgütü (DSÖ), sel felaketinin yaşandığı Libya'da bir salgın tespit edilmediğini bildirdi.DSÖ Libya Temsilcisi Ahmed Zouiten, çevrim içi katıldığı BM Cenevre Ofisi'nin haftalık basın toplantısında, selin vurduğu Libya'daki son duruma ilişkin değerlendirmelerde bulundu.Özellikle Derne kentinde felaketin sebep olduğu manzara karşısında çok etkilendiğini söyleyen Zouiten, binlerce kişinin sevdiklerini ve evlerini kaybettiğini belirtti.Zouiten, "İnsanların yaşadığı zihinsel travmasının boyutu tarif edilemez. DSÖ, kolera kitleri de dahil acil durum ilaçlarını dağıttı ve sağlık hizmetlerine erişimin sağlanması için yerel yetkililerle birlikte çalışıyor. Ulaşılması zor bazı bölgeler için mobil klinikleri kullanacağız." dedi.Olası bir salgına karşı hazırlık ve denetimlerin sürdüğüne işaret eden Zouiten, Derne'de yüzlerce ishal vakasının rapor edildiğini ancak bunun büyük bir şehir için sıra dışı bir durum olmadığını dile getirdi.Zouiten, sel felaketinin yaşandığı Libya'da herhangi bir salgının tespit edilmediğini doğruladı. Libya'daki sel felaketiOrta Akdeniz'de etkili olan ve 10 Eylül'de Libya'nın doğusunu vuran "Daniel" fırtınası, Bingazi, Beyda, Merc, Suse ve Derne kentlerinde sel felaketine neden olmuştu.Ulusal Birlik Hükümeti Başbakanı Abdulhamid Dibeybe, sel felaketi nedeniyle 11 Eylül'de ülke genelinde 3 günlük yas ilan etmiş, Libya Başkanlık Konseyi de kardeş ülkelere ve uluslararası kurumlara sel felaketinden zarar gören bölgeler için yardım çağrısında bulunmuştu.Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Sözcüsü Tarik Jasarevic, 19 Eylül'de Libya'daki selde 3 bin 998 kişinin yaşamını yitirdiğini, 8 ila 9 bin kişinin hala kayıp olduğunu söylemişti.
https://sputniknews.com.tr/20230918/libyada-selden-en-cok-etkilenen-derne-salgin-riski-altinda-1075577669.html
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dünya sağlık örgütü (dsö), libya, afrika, fırtına, daniel
dünya sağlık örgütü (dsö), libya, afrika, fırtına, daniel

Libya'da selin vurduğu Derne kentinde bir günde 245 cesede ulaşıldı

21:29 22.09.2023
© AA / Aydoğan KalabalıkLibya - sel
Libya - sel - Sputnik Türkiye, 1920, 22.09.2023
© AA / Aydoğan Kalabalık
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Libya'da binlerce can alan sel felaketinin ardından kayıpları arama çalışmaları sürerken en fazla ölümün yaşandığı Derne kentinde bir günde 245 kişinin cenazesine ulaşıldı. Ülkedeki selin ardından 8 ila 9 bin kişinin hala kayıp olduğu belirtiliyor. Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), ülkede salgın tespit edilmediğini bildirdi.
Libya Ulusal Birlik Hükümeti'ne bağlı Acil Tıp ve Destek Merkezi Sözcüsü Malik Mersit, yaptığı açıklamada, kendilerine her gün çok sayıda kayıp ihbarı yapıldığını söyledi.
Mersit, Merkeze bağlı ekiplerin dün Derne'deki birçok noktada 245 cenazeye ulaştığını belirtti.
Libyalı yetkili, yerel ve uluslararası birçok ekiple işbirliği halinde hareket ettiklerini ve pek çok kıyı noktasında arama çalışmalarının sürdüğünü kaydetti.

DSÖ, sel felaketinin yaşandığı Libya'da bir salgın tespit edilmediğini açıkladı

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), sel felaketinin yaşandığı Libya'da bir salgın tespit edilmediğini bildirdi.
DSÖ Libya Temsilcisi Ahmed Zouiten, çevrim içi katıldığı BM Cenevre Ofisi'nin haftalık basın toplantısında, selin vurduğu Libya'daki son duruma ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
Özellikle Derne kentinde felaketin sebep olduğu manzara karşısında çok etkilendiğini söyleyen Zouiten, binlerce kişinin sevdiklerini ve evlerini kaybettiğini belirtti.
Zouiten, "İnsanların yaşadığı zihinsel travmasının boyutu tarif edilemez. DSÖ, kolera kitleri de dahil acil durum ilaçlarını dağıttı ve sağlık hizmetlerine erişimin sağlanması için yerel yetkililerle birlikte çalışıyor. Ulaşılması zor bazı bölgeler için mobil klinikleri kullanacağız." dedi.
Olası bir salgına karşı hazırlık ve denetimlerin sürdüğüne işaret eden Zouiten, Derne'de yüzlerce ishal vakasının rapor edildiğini ancak bunun büyük bir şehir için sıra dışı bir durum olmadığını dile getirdi.
Zouiten, sel felaketinin yaşandığı Libya'da herhangi bir salgının tespit edilmediğini doğruladı.

Libya'daki sel felaketi

Orta Akdeniz'de etkili olan ve 10 Eylül'de Libya'nın doğusunu vuran "Daniel" fırtınası, Bingazi, Beyda, Merc, Suse ve Derne kentlerinde sel felaketine neden olmuştu.
Ulusal Birlik Hükümeti Başbakanı Abdulhamid Dibeybe, sel felaketi nedeniyle 11 Eylül'de ülke genelinde 3 günlük yas ilan etmiş, Libya Başkanlık Konseyi de kardeş ülkelere ve uluslararası kurumlara sel felaketinden zarar gören bölgeler için yardım çağrısında bulunmuştu.
Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Sözcüsü Tarik Jasarevic, 19 Eylül'de Libya'daki selde 3 bin 998 kişinin yaşamını yitirdiğini, 8 ila 9 bin kişinin hala kayıp olduğunu söylemişti.
Libya Derne sel - Sputnik Türkiye, 1920, 18.09.2023
DÜNYA
Libya'da selden en çok etkilenen Derne salgın riski altında
18 Eylül, 22:13
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