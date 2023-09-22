https://sputniknews.com.tr/20230922/kiev-yonetimi-abdyi-ukraynayi-kurban-etmekle-sucladi-1075680486.html
Kiev yönetimi, ABD’yi Ukrayna’yı kurban etmekle suçladı
Kiev yönetimi, ABD’yi Ukrayna’yı kurban etmekle suçladı
Ukrayna askeri yönetim danışmanı Mykola Beleskov, Washington’un Kiev’e uzun menzilli ATACMS füzelerini vermek istememesini ‘Ukrayna’nın kurban edilişi’ olarak... 22.09.2023, Sputnik Türkiye
2023-09-22T15:30+0300
2023-09-22T15:30+0300
2023-09-22T15:31+0300
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Ukrayna askeri yönetiminin danışmanlarından Mykola Beleskov, Washington'un Kiev'e ATACMS operasyonel taktik füzeleri vermeme kararı karşısında 'Ukrayna'nın kurban edildiğini' söyledi. Daha önce de Beyaz Saray, Kiev'e ATACMS füzeleri sağlamayacağını söylemişti.Beleskov, INews'e verdiği mülakatta haberi iç karartıcı olarak nitelendirerek, “Ukrayna, gerilimi tırmandırmama uğruna feda ediliyor. Bu yaklaşım Ukrayna'nın başarı şansını azaltıyor ve daha önce ekipman ve makroekonomik yardım şeklinde yapılan yatırımların etkisini ortadan kaldırıyor" dedi.Beleskov, ABD Başkanı Joe Biden'in yaklaşımının makul bir askeri stratejiye aykırı olduğunu ve Washington'un Kiev’e güvensizliğinden dolayı Rusya'yı ‘yenmek için eşsiz bir şansın kaybolduğunu’ belirtti.
https://sputniknews.com.tr/20230912/rusya-disisleri-abdnin-ukraynaya-olasi-uzun-menzilli-fuze-tedariki-tirmanmaya-yol-acar-1075420446.html
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rusya, ukrayna krizi, ukrayna, abd, füze, atacms füzeleri
Kiev yönetimi, ABD’yi Ukrayna’yı kurban etmekle suçladı
15:30 22.09.2023 (güncellendi: 15:31 22.09.2023) Abone ol
Ukrayna askeri yönetim danışmanı Mykola Beleskov, Washington’un Kiev’e uzun menzilli ATACMS füzelerini vermek istememesini ‘Ukrayna’nın kurban edilişi’ olarak yorumladı.
Ukrayna askeri yönetiminin danışmanlarından Mykola Beleskov, Washington'un Kiev'e ATACMS operasyonel taktik füzeleri vermeme kararı karşısında 'Ukrayna'nın kurban edildiğini' söyledi. Daha önce de Beyaz Saray, Kiev'e ATACMS füzeleri sağlamayacağını söylemişti.
Beleskov, INews'e verdiği mülakatta haberi iç karartıcı olarak nitelendirerek, “Ukrayna, gerilimi tırmandırmama uğruna feda ediliyor. Bu yaklaşım Ukrayna'nın başarı şansını azaltıyor ve daha önce ekipman ve makroekonomik yardım şeklinde yapılan yatırımların etkisini ortadan kaldırıyor" dedi.
Beleskov, ABD Başkanı Joe Biden'in yaklaşımının makul bir askeri stratejiye aykırı olduğunu ve Washington'un Kiev’e güvensizliğinden dolayı Rusya'yı ‘yenmek için eşsiz bir şansın kaybolduğunu’ belirtti.