https://sputniknews.com.tr/20230922/kiev-yonetimi-abdyi-ukraynayi-kurban-etmekle-sucladi-1075680486.html

Kiev yönetimi, ABD’yi Ukrayna’yı kurban etmekle suçladı

Kiev yönetimi, ABD’yi Ukrayna’yı kurban etmekle suçladı

Ukrayna askeri yönetim danışmanı Mykola Beleskov, Washington’un Kiev’e uzun menzilli ATACMS füzelerini vermek istememesini ‘Ukrayna’nın kurban edilişi’ olarak... 22.09.2023, Sputnik Türkiye

2023-09-22T15:30+0300

2023-09-22T15:30+0300

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Ukrayna askeri yönetiminin danışmanlarından Mykola Beleskov, Washington'un Kiev'e ATACMS operasyonel taktik füzeleri vermeme kararı karşısında 'Ukrayna'nın kurban edildiğini' söyledi. Daha önce de Beyaz Saray, Kiev'e ATACMS füzeleri sağlamayacağını söylemişti.Beleskov, INews'e verdiği mülakatta haberi iç karartıcı olarak nitelendirerek, “Ukrayna, gerilimi tırmandırmama uğruna feda ediliyor. Bu yaklaşım Ukrayna'nın başarı şansını azaltıyor ve daha önce ekipman ve makroekonomik yardım şeklinde yapılan yatırımların etkisini ortadan kaldırıyor" dedi.Beleskov, ABD Başkanı Joe Biden'in yaklaşımının makul bir askeri stratejiye aykırı olduğunu ve Washington'un Kiev’e güvensizliğinden dolayı Rusya'yı ‘yenmek için eşsiz bir şansın kaybolduğunu’ belirtti.

https://sputniknews.com.tr/20230912/rusya-disisleri-abdnin-ukraynaya-olasi-uzun-menzilli-fuze-tedariki-tirmanmaya-yol-acar-1075420446.html

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