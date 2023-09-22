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Kanser tedavisinde yarasa dönemi: İlk adım atıldı
Kanser tedavisinde yarasa dönemi: İlk adım atıldı
Bilim insanları yapılan çalışmanın, insanlarda kanseri önlemek ve tedavi etmek için yarasalardan esinlenen kanser tedavilerinin geliştirilmesine yönelik ilk... 22.09.2023, Sputnik Türkiye
2023-09-22T13:42+0300
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Yarasalar koronavirüs pandemisi ile bağlantıları nedeniyle kötü bir şöhrete sahip, ancak bu hayvanlar kanseri tedavi etmenin sırrını taşıyor. ABD’li araştırmacılar yarasaların bağışıklık sistemlerini daha iyi anlayarak, insanlarda kanseri önleme ve tedavi etme yolları geliştirebileceklerine inandıklarını duyurdu. NTV'nin aktardığına göre, New York'taki Cold Spring Harbor Laboratuvarı'nda doktora sonrası araştırmacı olan ve çalışmanın başyazarı Armin Scheben konuya ilişkin yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:“Yarasaların DNA'sı, onların kansere direnmesini sağlayan antikanser genleri barındırıyor. Araştırmamız, yarasalarda genetik değişiklikler edinmiş tümörleri baskılayabilen birkaç gen tanımlıyor ve bu genlerin yarasaların kansere karşı direnme kabiliyetini insanlar da dahil olmak üzere diğer memelilerden daha fazla artırdığına inanıyoruz. Bulgularımız, insanlarda kanseri önlemek ve tedavi etmek için yarasadan esinlenen antikanser terapötiklerin geliştirilmesine yönelik ilk adımdır.”200 yıl yaşıyor, nadiren kansere yakalanıyorDiğer taraftan bilim insanları, birçok hayvanın kansere yakalanabildiğini ancak yaş bir risk faktörü olduğu için çoğu hayvanın bu hastalığa yakalanacak kadar uzun süre hayatta kalamadığını belirtti. Ancak, yarasalar uzun ömürlü olduğu bazlarının 200 yıl boyunca hayatta kaldığı ve nadiren kansere yakalandıkları vurgulandı.Diğer taraftan Genome Biology and Evolution dergisinde yayımlanan çalışmada araştırmacılar, Jamaika meyve yarasası ve Mezoamerika bıyıklı yarasası olmak üzere iki yarasa türünün tüm gen setini analiz etti. Ardından yarasaların genomik analizi diğer memelilerle karşılaştırıldı. Bilim insanları yarasalarda, daha önceki araştırmacıların kanseri baskıladığını belirledikleri kanserle ilgili 46 proteinde genetik adaptasyonlar buldular. Ayrıca, araştırmacılar bu hayvanlarda DNA onarımıyla ilgili altı proteinde de genetik uyarlamalar keşfetti.
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kanser, kanser tedavisi, yarasa
kanser, kanser tedavisi, yarasa

Kanser tedavisinde yarasa dönemi: İlk adım atıldı

13:42 22.09.2023
© Flickryarasa
yarasa - Sputnik Türkiye, 1920, 22.09.2023
© Flickr
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Bilim insanları yapılan çalışmanın, insanlarda kanseri önlemek ve tedavi etmek için yarasalardan esinlenen kanser tedavilerinin geliştirilmesine yönelik ilk adım olduğunu açıkladı.
Yarasalar koronavirüs pandemisi ile bağlantıları nedeniyle kötü bir şöhrete sahip, ancak bu hayvanlar kanseri tedavi etmenin sırrını taşıyor. ABD’li araştırmacılar yarasaların bağışıklık sistemlerini daha iyi anlayarak, insanlarda kanseri önleme ve tedavi etme yolları geliştirebileceklerine inandıklarını duyurdu. NTV'nin aktardığına göre, New York'taki Cold Spring Harbor Laboratuvarı'nda doktora sonrası araştırmacı olan ve çalışmanın başyazarı Armin Scheben konuya ilişkin yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:
“Yarasaların DNA'sı, onların kansere direnmesini sağlayan antikanser genleri barındırıyor. Araştırmamız, yarasalarda genetik değişiklikler edinmiş tümörleri baskılayabilen birkaç gen tanımlıyor ve bu genlerin yarasaların kansere karşı direnme kabiliyetini insanlar da dahil olmak üzere diğer memelilerden daha fazla artırdığına inanıyoruz. Bulgularımız, insanlarda kanseri önlemek ve tedavi etmek için yarasadan esinlenen antikanser terapötiklerin geliştirilmesine yönelik ilk adımdır.”

200 yıl yaşıyor, nadiren kansere yakalanıyor

Diğer taraftan bilim insanları, birçok hayvanın kansere yakalanabildiğini ancak yaş bir risk faktörü olduğu için çoğu hayvanın bu hastalığa yakalanacak kadar uzun süre hayatta kalamadığını belirtti. Ancak, yarasalar uzun ömürlü olduğu bazlarının 200 yıl boyunca hayatta kaldığı ve nadiren kansere yakalandıkları vurgulandı.
Diğer taraftan Genome Biology and Evolution dergisinde yayımlanan çalışmada araştırmacılar, Jamaika meyve yarasası ve Mezoamerika bıyıklı yarasası olmak üzere iki yarasa türünün tüm gen setini analiz etti. Ardından yarasaların genomik analizi diğer memelilerle karşılaştırıldı.
Bilim insanları yarasalarda, daha önceki araştırmacıların kanseri baskıladığını belirledikleri kanserle ilgili 46 proteinde genetik adaptasyonlar buldular. Ayrıca, araştırmacılar bu hayvanlarda DNA onarımıyla ilgili altı proteinde de genetik uyarlamalar keşfetti.
test, idrar testi, kan testi, koronavirüs testi, tüp - Sputnik Türkiye, 1920, 18.09.2023
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