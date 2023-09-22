https://sputniknews.com.tr/20230922/kanser-tedavisinde-yarasa-donemi-ilk-adim-atildi-1075681433.html

Kanser tedavisinde yarasa dönemi: İlk adım atıldı

Kanser tedavisinde yarasa dönemi: İlk adım atıldı

Bilim insanları yapılan çalışmanın, insanlarda kanseri önlemek ve tedavi etmek için yarasalardan esinlenen kanser tedavilerinin geliştirilmesine yönelik ilk... 22.09.2023, Sputnik Türkiye

2023-09-22T13:42+0300

2023-09-22T13:42+0300

2023-09-22T13:42+0300

yaşam

kanser

kanser tedavisi

yarasa

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Yarasalar koronavirüs pandemisi ile bağlantıları nedeniyle kötü bir şöhrete sahip, ancak bu hayvanlar kanseri tedavi etmenin sırrını taşıyor. ABD’li araştırmacılar yarasaların bağışıklık sistemlerini daha iyi anlayarak, insanlarda kanseri önleme ve tedavi etme yolları geliştirebileceklerine inandıklarını duyurdu. NTV'nin aktardığına göre, New York'taki Cold Spring Harbor Laboratuvarı'nda doktora sonrası araştırmacı olan ve çalışmanın başyazarı Armin Scheben konuya ilişkin yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:“Yarasaların DNA'sı, onların kansere direnmesini sağlayan antikanser genleri barındırıyor. Araştırmamız, yarasalarda genetik değişiklikler edinmiş tümörleri baskılayabilen birkaç gen tanımlıyor ve bu genlerin yarasaların kansere karşı direnme kabiliyetini insanlar da dahil olmak üzere diğer memelilerden daha fazla artırdığına inanıyoruz. Bulgularımız, insanlarda kanseri önlemek ve tedavi etmek için yarasadan esinlenen antikanser terapötiklerin geliştirilmesine yönelik ilk adımdır.”200 yıl yaşıyor, nadiren kansere yakalanıyorDiğer taraftan bilim insanları, birçok hayvanın kansere yakalanabildiğini ancak yaş bir risk faktörü olduğu için çoğu hayvanın bu hastalığa yakalanacak kadar uzun süre hayatta kalamadığını belirtti. Ancak, yarasalar uzun ömürlü olduğu bazlarının 200 yıl boyunca hayatta kaldığı ve nadiren kansere yakalandıkları vurgulandı.Diğer taraftan Genome Biology and Evolution dergisinde yayımlanan çalışmada araştırmacılar, Jamaika meyve yarasası ve Mezoamerika bıyıklı yarasası olmak üzere iki yarasa türünün tüm gen setini analiz etti. Ardından yarasaların genomik analizi diğer memelilerle karşılaştırıldı. Bilim insanları yarasalarda, daha önceki araştırmacıların kanseri baskıladığını belirledikleri kanserle ilgili 46 proteinde genetik adaptasyonlar buldular. Ayrıca, araştırmacılar bu hayvanlarda DNA onarımıyla ilgili altı proteinde de genetik uyarlamalar keşfetti.

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kanser, kanser tedavisi, yarasa