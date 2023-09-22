https://sputniknews.com.tr/20230922/iranli-diplomat-abd-hegemonyasinin-sona-ermesinden-neden-memnun-olundugunu-anlamiyor-1075674385.html

İranlı diplomat: ABD, hegemonyasının bitişinden dolayı ülkelerin neden memnun olunduğunu anlamıyor

İranlı diplomat: ABD, hegemonyasının bitişinden dolayı ülkelerin neden memnun olunduğunu anlamıyor

İranlı diplomat yaptığı açıklamada, 'ABD'nin hegemonyasının çöküşüne şaşırmaması gerektiğini' belirtti. 22.09.2023, Sputnik Türkiye

2023-09-22T14:04+0300

2023-09-22T14:04+0300

2023-09-22T14:10+0300

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çin halk cumhuriyeti

suriye

suriye krizi

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İran Müzakere Grubu danışmanlarından Mohammed Marandi, sosyal paylaşım ağı X (eski adıyla Twitter) üzerinden yaptığı açıklamada 'Washington’un Suriye'de bir savaş başlatmadan evvel bu ülkedeki kaynakları hortumlamasının ardından ABD hegemonyasının çöküşünün dünyanın geri kalanı tarafından memnuniyetle karşılanması durumuna şaşırmayı bırakması' gerektiğini belirtti.Diplomat mesajında, “ABD'nin "Suriye'yi kirli bir savaş ve yaptırımlarla tarumar ettikten sonra petrolünü ve buğdayını çaldığını" hususunun ise altını çizdi.İranlı diplomat açıklamasında sorduğu şu soru ise dikkat çekti:

https://sputniknews.com.tr/20230907/suriye-ekonomi-bakani-halil-bati-yaptirimlarini-nasil-asacagimizi-ogrendik-1075277560.html

iran

rusya

çin halk cumhuriyeti

suriye

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iran, abd, nato, rusya, çin halk cumhuriyeti, suriye, suriye krizi