https://sputniknews.com.tr/20230922/iranli-diplomat-abd-hegemonyasinin-sona-ermesinden-neden-memnun-olundugunu-anlamiyor-1075674385.html
İranlı diplomat: ABD, hegemonyasının bitişinden dolayı ülkelerin neden memnun olunduğunu anlamıyor
İranlı diplomat: ABD, hegemonyasının bitişinden dolayı ülkelerin neden memnun olunduğunu anlamıyor
İranlı diplomat yaptığı açıklamada, 'ABD'nin hegemonyasının çöküşüne şaşırmaması gerektiğini' belirtti. 22.09.2023, Sputnik Türkiye
2023-09-22T14:04+0300
2023-09-22T14:04+0300
2023-09-22T14:10+0300
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iran
abd
nato
rusya
çin halk cumhuriyeti
suriye
suriye krizi
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İran Müzakere Grubu danışmanlarından Mohammed Marandi, sosyal paylaşım ağı X (eski adıyla Twitter) üzerinden yaptığı açıklamada 'Washington’un Suriye'de bir savaş başlatmadan evvel bu ülkedeki kaynakları hortumlamasının ardından ABD hegemonyasının çöküşünün dünyanın geri kalanı tarafından memnuniyetle karşılanması durumuna şaşırmayı bırakması' gerektiğini belirtti.Diplomat mesajında, “ABD'nin "Suriye'yi kirli bir savaş ve yaptırımlarla tarumar ettikten sonra petrolünü ve buğdayını çaldığını" hususunun ise altını çizdi.İranlı diplomat açıklamasında sorduğu şu soru ise dikkat çekti:
https://sputniknews.com.tr/20230907/suriye-ekonomi-bakani-halil-bati-yaptirimlarini-nasil-asacagimizi-ogrendik-1075277560.html
iran
rusya
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iran, abd, nato, rusya, çin halk cumhuriyeti, suriye, suriye krizi
iran, abd, nato, rusya, çin halk cumhuriyeti, suriye, suriye krizi
İranlı diplomat: ABD, hegemonyasının bitişinden dolayı ülkelerin neden memnun olunduğunu anlamıyor
14:04 22.09.2023 (güncellendi: 14:10 22.09.2023) Abone ol
İranlı diplomat yaptığı açıklamada, 'ABD'nin hegemonyasının çöküşüne şaşırmaması gerektiğini' belirtti.
İran Müzakere Grubu danışmanlarından Mohammed Marandi, sosyal paylaşım ağı X (eski adıyla Twitter) üzerinden yaptığı açıklamada 'Washington’un Suriye'de bir savaş başlatmadan evvel bu ülkedeki kaynakları hortumlamasının ardından ABD hegemonyasının çöküşünün dünyanın geri kalanı tarafından memnuniyetle karşılanması durumuna şaşırmayı bırakması' gerektiğini belirtti.
"NATO destekli terörizmle mücadelede İran, Rusya ve Çin Suriye’yi destekliyor ve Suriye devletinin yeniden inşasında yer alıyor."
Diplomat mesajında, “ABD'nin "Suriye'yi kirli bir savaş ve yaptırımlarla tarumar ettikten sonra petrolünü ve buğdayını çaldığını" hususunun ise altını çizdi.
İranlı diplomat açıklamasında sorduğu şu soru ise dikkat çekti:
“Batılı seçkinler, hegemonyalarının çöküşünü dünyanın neden memnuniyetle karşıladığını merak ediyorlar mı?”