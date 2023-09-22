https://sputniknews.com.tr/20230922/iran-irak-savasinin-yildonumunde-yeni-insansiz-hava-aracini-tanitti-1075689044.html
İran, Irak Savaşı’nın yıldönümünde 'yeni insansız hava aracını' tanıttı
İran, Irak Savaşı’nın yıldönümünde 'yeni insansız hava aracını' tanıttı
İran, İran-Irak Savaşı’nın yıl dönümünde sebebiyle Tahran’da düzenlenen askeri geçit töreninde yeni “en uzun menzilli' kamikaze insansız hava aracını gösterdi. 22.09.2023, Sputnik Türkiye
2023-09-22T18:58+0300
2023-09-22T18:58+0300
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iha
insansız hava aracı (iha)
tahran
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İran'ın başkenti Tahran'da İran-Irak savaşının yıl dönümü nedeniyle askeri geçit töreni düzenlendi.Başkent Tahran’daki İmam Humeyni Türbesi önünde düzenlenen törene İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ve üst düzey askeri yetkililer katıldı.İran'ın bin 400 kilometre menzile sahip Fattah hipersonik füzesi, Hacı Kasım balistik füzesi ve bin 350 kilometre menzile sahip Paveh seyir füzelerinin yer aldığı törende Arash adlı insansız hava aracı tanıtıldı.
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İran, Irak Savaşı’nın yıldönümünde 'yeni insansız hava aracını' tanıttı
İran, Irak Savaşı’nın yıldönümünde 'yeni insansız hava aracını' tanıttı
2023-09-22T18:58+0300
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video, iran, iha, insansız hava aracı (iha), tahran, видео
video, iran, iha, insansız hava aracı (iha), tahran, видео
İran, Irak Savaşı’nın yıldönümünde 'yeni insansız hava aracını' tanıttı
18:58 22.09.2023 (güncellendi: 19:00 22.09.2023) Abone ol
İran, İran-Irak Savaşı’nın yıl dönümünde sebebiyle Tahran’da düzenlenen askeri geçit töreninde yeni “en uzun menzilli' kamikaze insansız hava aracını gösterdi.
İran'ın başkenti Tahran'da İran-Irak savaşının yıl dönümü nedeniyle askeri geçit töreni düzenlendi.
Başkent Tahran’daki İmam Humeyni Türbesi önünde düzenlenen törene İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ve üst düzey askeri yetkililer katıldı.
İran'ın bin 400 kilometre menzile sahip Fattah hipersonik füzesi, Hacı Kasım balistik füzesi ve bin 350 kilometre menzile sahip Paveh seyir füzelerinin yer aldığı törende Arash adlı insansız hava aracı tanıtıldı.