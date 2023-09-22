https://sputniknews.com.tr/20230922/erivanda-protestocular-yol-kapatti-84-gozalti-1075680876.html
Erivan'da protestocular yol kapattı: 84 gözaltı
Erivan'da protestocular yol kapattı: 84 gözaltı
Erivan'da, Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'ın istifasını talep eden protestocular kentin merkezindeki Cumhuriyet Meydanı'nda trafiği tamamen kapattı. 84... 22.09.2023, Sputnik Türkiye
2023-09-22T13:40+0300
2023-09-22T13:40+0300
2023-09-22T13:40+0300
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Ermenistan'ın başkenti Erivan'da göstericiler hükümet binasının bulunduğu bölge olan Cumhuriyet Meydanı'nda trafiği kapattı. Güvenlik güçlerinin protestoculara müdahalesi sonucu 84 kişinin gözaltına alındığı belirtildi.Sputnik muhabirinin aktardığı bilgiye göre, polisler protestocuları bölgeden uzaklaştırmaya çalışıyor.
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Erivan'da protestocular yol kapattı: 84 gözaltı
Erivan'da protestocular yol kapattı: 84 gözaltı
2023-09-22T13:40+0300
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video, ermenistan, erivan, protesto, gösteri, видео
Erivan'da protestocular yol kapattı: 84 gözaltı
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Erivan'da, Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'ın istifasını talep eden protestocular kentin merkezindeki Cumhuriyet Meydanı'nda trafiği tamamen kapattı. 84 kişinin gözaltına alındığı belirtildi.
Ermenistan'ın başkenti Erivan'da göstericiler hükümet binasının bulunduğu bölge olan Cumhuriyet Meydanı'nda trafiği kapattı.
Güvenlik güçlerinin protestoculara müdahalesi sonucu 84 kişinin gözaltına alındığı belirtildi.
Sputnik muhabirinin aktardığı bilgiye göre, polisler protestocuları bölgeden uzaklaştırmaya çalışıyor.