https://sputniknews.com.tr/20230922/bursluluk-sinavi-sonuclari-aciklandi-1075677844.html
Bursluluk sınavı sonuçları açıklandı
Bursluluk sınavı sonuçları açıklandı
Milli Eğitim Bakanlığınca yapılan İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı (İOKBS) sonuçları açıklandı. 22.09.2023, Sputnik Türkiye
2023-09-22T12:06+0300
2023-09-22T12:06+0300
2023-09-22T12:14+0300
türkiye
bursluluk sınavı
milli eğitim bakanlığı (meb)
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Millî Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı (İOKBS) sonuçları açıklandı.3 Eylül Pazar günü 785 yurt içi ve 2 yurt dışı sınav merkezinde 3 bin 590 okul ve 55 bin 475 salonda gerçekleştirilen İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı'nın sonuçları açıklandı. Bu yıl 70 bin olan kontenjan 100 bine çıkarıldı ve 30 bin kontenjan deprem bölgesi için kullanıldı.Başvuran 1 milyon 44 bin 846 kişiden 875 bin 987’sinin katıldığı bursluluk sınavı sonucunda toplamda 100 bin öğrenci burs almaya hak kazandı. Sınava katılanlardan devlet Koruması altında olan ve diğer kanunlarla burs hakkı tanınan 3 bin 871 öğrencinin tamamına burs imkânı sağlandı. Diğer yandan annesi ya da babası hayatta olmayan depremzede çocuklardan başvuruda bulunan 8 bin 769 öğrenciden 6 bin 925’i sınava girdi. Bu öğrencilerin de tamamı burs imkânından faydalandırıldı.
https://sputniknews.com.tr/20230921/resmi-gazetede-yayimlandi-yurt-disi-burs-miktarinda-artis-karari-1075650677.html
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bursluluk sınavı, milli eğitim bakanlığı (meb)
bursluluk sınavı, milli eğitim bakanlığı (meb)
Bursluluk sınavı sonuçları açıklandı
12:06 22.09.2023 (güncellendi: 12:14 22.09.2023) Abone ol
Milli Eğitim Bakanlığınca yapılan İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı (İOKBS) sonuçları açıklandı.
Millî Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı (İOKBS) sonuçları açıklandı.
3 Eylül Pazar günü 785 yurt içi ve 2 yurt dışı sınav merkezinde 3 bin 590 okul ve 55 bin 475 salonda gerçekleştirilen İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı'nın sonuçları açıklandı. Bu yıl 70 bin olan kontenjan 100 bine çıkarıldı ve 30 bin kontenjan deprem bölgesi için kullanıldı.
Başvuran 1 milyon 44 bin 846 kişiden 875 bin 987’sinin katıldığı bursluluk sınavı sonucunda toplamda 100 bin öğrenci burs almaya hak kazandı. Sınava katılanlardan devlet Koruması altında olan ve diğer kanunlarla burs hakkı tanınan 3 bin 871 öğrencinin tamamına burs imkânı sağlandı. Diğer yandan annesi ya da babası hayatta olmayan depremzede çocuklardan başvuruda bulunan 8 bin 769 öğrenciden 6 bin 925’i sınava girdi. Bu öğrencilerin de tamamı burs imkânından faydalandırıldı.