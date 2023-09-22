https://sputniknews.com.tr/20230922/bloomberg-avrupa-komisyonu-ukraynanin-ab-uyeligine-iliskin-gorusmelere-ekim-ayinda-baslayabilir-1075684432.html

Batı basını: Avrupa Komisyonu Ukrayna'nın AB üyeliğine ilişkin görüşmelere Ekim ayında başlayabilir

Batı basını: Avrupa Komisyonu Ukrayna'nın AB üyeliğine ilişkin görüşmelere Ekim ayında başlayabilir

Avrupa Komisyonu'nun özellikle Kiev'in yolsuzluk sorunlarını çözmek için ilerleme kaydetmesi konusunda ısrar edebileceğini belirtiliyor. 22.09.2023, Sputnik Türkiye

2023-09-22T15:52+0300

2023-09-22T15:52+0300

2023-09-22T15:52+0300

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Bloomberg haber ajansının diplomatik kaynaklardan aldığı bilgilere göre, Avrupa Komisyonu gelecek ay Ukrayna'nın Avrupa Birliği'ne katılım müzakerelerini başlatmak üzere bir teklif sunabilir. Müzakerelerin ise Aralık ayında tartışmaya açılacağı öngörülüyor. Avrupa Komisyonu'nun gelecek ay 'Ukrayna'nın AB'ye katılımına ilişkin uzun bir süreci başlatmak üzere bir tavsiyede bulunması' beklenirken, Kiev'in reformları tamamlamak ve ülkeyi '30'dan fazla alanda AB mevzuatıyla uyumlu hale getirmek' için uzun bir prosedür başlatacağı da belirtiliyor.Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, AB üyelik başvurusunu 28 Şubat 2022 tarihinde imzalamıştı. AB Devlet ve Hükümet başkanları ise 23 Haziran 2022'de Brüksel'de düzenlenen zirvede Ukrayna ve Moldova'ya birliğe katılım için aday statüsü verilmesini onaylamıştı.

https://sputniknews.com.tr/20230829/avrupa-birligi-icinde-ukraynaya-yardim-konusunda-anlasmazliklar-ortaya-cikti-1075028393.html

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