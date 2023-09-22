https://sputniknews.com.tr/20230922/bloomberg-avrupa-komisyonu-ukraynanin-ab-uyeligine-iliskin-gorusmelere-ekim-ayinda-baslayabilir-1075684432.html
Batı basını: Avrupa Komisyonu Ukrayna'nın AB üyeliğine ilişkin görüşmelere Ekim ayında başlayabilir
Batı basını: Avrupa Komisyonu Ukrayna'nın AB üyeliğine ilişkin görüşmelere Ekim ayında başlayabilir
Avrupa Komisyonu'nun özellikle Kiev'in yolsuzluk sorunlarını çözmek için ilerleme kaydetmesi konusunda ısrar edebileceğini belirtiliyor. 22.09.2023, Sputnik Türkiye
2023-09-22T15:52+0300
2023-09-22T15:52+0300
2023-09-22T15:52+0300
ukrayna krizi
bloomberg
ukrayna
avrupa birliği
avrupa komisyonu
reform
kiev
vladimir zelenskiy
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/06/18/1057884721_0:188:2975:1861_1920x0_80_0_0_d01f60998047acf16b8a07e9823228df.jpg
Bloomberg haber ajansının diplomatik kaynaklardan aldığı bilgilere göre, Avrupa Komisyonu gelecek ay Ukrayna'nın Avrupa Birliği'ne katılım müzakerelerini başlatmak üzere bir teklif sunabilir. Müzakerelerin ise Aralık ayında tartışmaya açılacağı öngörülüyor. Avrupa Komisyonu'nun gelecek ay 'Ukrayna'nın AB'ye katılımına ilişkin uzun bir süreci başlatmak üzere bir tavsiyede bulunması' beklenirken, Kiev'in reformları tamamlamak ve ülkeyi '30'dan fazla alanda AB mevzuatıyla uyumlu hale getirmek' için uzun bir prosedür başlatacağı da belirtiliyor.Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, AB üyelik başvurusunu 28 Şubat 2022 tarihinde imzalamıştı. AB Devlet ve Hükümet başkanları ise 23 Haziran 2022'de Brüksel'de düzenlenen zirvede Ukrayna ve Moldova'ya birliğe katılım için aday statüsü verilmesini onaylamıştı.
https://sputniknews.com.tr/20230829/avrupa-birligi-icinde-ukraynaya-yardim-konusunda-anlasmazliklar-ortaya-cikti-1075028393.html
ukrayna
avrupa birliği
kiev
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/06/18/1057884721_121:0:2852:2048_1920x0_80_0_0_62646ed7bc03b5694a22a03c2feacb71.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
bloomberg, ukrayna, avrupa birliği, avrupa komisyonu, reform, kiev, vladimir zelenskiy
bloomberg, ukrayna, avrupa birliği, avrupa komisyonu, reform, kiev, vladimir zelenskiy
Batı basını: Avrupa Komisyonu Ukrayna'nın AB üyeliğine ilişkin görüşmelere Ekim ayında başlayabilir
Abone ol
Avrupa Komisyonu'nun özellikle Kiev'in yolsuzluk sorunlarını çözmek için ilerleme kaydetmesi konusunda ısrar edebileceğini belirtiliyor.
Bloomberg haber ajansının diplomatik kaynaklardan aldığı bilgilere göre, Avrupa Komisyonu gelecek ay Ukrayna'nın Avrupa Birliği'ne katılım müzakerelerini başlatmak üzere bir teklif sunabilir. Müzakerelerin ise Aralık ayında tartışmaya açılacağı öngörülüyor.
Avrupa Komisyonu'nun gelecek ay 'Ukrayna'nın AB'ye katılımına ilişkin uzun bir süreci başlatmak üzere bir tavsiyede bulunması' beklenirken, Kiev'in reformları tamamlamak ve ülkeyi '30'dan fazla alanda AB mevzuatıyla uyumlu hale getirmek' için uzun bir prosedür başlatacağı da belirtiliyor.
Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, AB üyelik başvurusunu 28 Şubat 2022 tarihinde imzalamıştı. AB Devlet ve Hükümet başkanları ise 23 Haziran 2022'de Brüksel'de düzenlenen zirvede Ukrayna ve Moldova'ya birliğe katılım için aday statüsü verilmesini onaylamıştı.