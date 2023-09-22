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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20230922/bloomberg-avrupa-komisyonu-ukraynanin-ab-uyeligine-iliskin-gorusmelere-ekim-ayinda-baslayabilir-1075684432.html
Batı basını: Avrupa Komisyonu Ukrayna'nın AB üyeliğine ilişkin görüşmelere Ekim ayında başlayabilir
Batı basını: Avrupa Komisyonu Ukrayna'nın AB üyeliğine ilişkin görüşmelere Ekim ayında başlayabilir
Avrupa Komisyonu'nun özellikle Kiev'in yolsuzluk sorunlarını çözmek için ilerleme kaydetmesi konusunda ısrar edebileceğini belirtiliyor. 22.09.2023, Sputnik Türkiye
2023-09-22T15:52+0300
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Bloomberg haber ajansının diplomatik kaynaklardan aldığı bilgilere göre, Avrupa Komisyonu gelecek ay Ukrayna'nın Avrupa Birliği'ne katılım müzakerelerini başlatmak üzere bir teklif sunabilir. Müzakerelerin ise Aralık ayında tartışmaya açılacağı öngörülüyor. Avrupa Komisyonu'nun gelecek ay 'Ukrayna'nın AB'ye katılımına ilişkin uzun bir süreci başlatmak üzere bir tavsiyede bulunması' beklenirken, Kiev'in reformları tamamlamak ve ülkeyi '30'dan fazla alanda AB mevzuatıyla uyumlu hale getirmek' için uzun bir prosedür başlatacağı da belirtiliyor.Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, AB üyelik başvurusunu 28 Şubat 2022 tarihinde imzalamıştı. AB Devlet ve Hükümet başkanları ise 23 Haziran 2022'de Brüksel'de düzenlenen zirvede Ukrayna ve Moldova'ya birliğe katılım için aday statüsü verilmesini onaylamıştı.
https://sputniknews.com.tr/20230829/avrupa-birligi-icinde-ukraynaya-yardim-konusunda-anlasmazliklar-ortaya-cikti-1075028393.html
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bloomberg, ukrayna, avrupa birliği, avrupa komisyonu, reform, kiev, vladimir zelenskiy

Batı basını: Avrupa Komisyonu Ukrayna'nın AB üyeliğine ilişkin görüşmelere Ekim ayında başlayabilir

15:52 22.09.2023
© AFP 2023 / SERGEI SUPINSKYAB- Ukrayna
AB- Ukrayna - Sputnik Türkiye, 1920, 22.09.2023
© AFP 2023 / SERGEI SUPINSKY
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Avrupa Komisyonu'nun özellikle Kiev'in yolsuzluk sorunlarını çözmek için ilerleme kaydetmesi konusunda ısrar edebileceğini belirtiliyor.
Bloomberg haber ajansının diplomatik kaynaklardan aldığı bilgilere göre, Avrupa Komisyonu gelecek ay Ukrayna'nın Avrupa Birliği'ne katılım müzakerelerini başlatmak üzere bir teklif sunabilir. Müzakerelerin ise Aralık ayında tartışmaya açılacağı öngörülüyor.
Avrupa Komisyonu'nun gelecek ay 'Ukrayna'nın AB'ye katılımına ilişkin uzun bir süreci başlatmak üzere bir tavsiyede bulunması' beklenirken, Kiev'in reformları tamamlamak ve ülkeyi '30'dan fazla alanda AB mevzuatıyla uyumlu hale getirmek' için uzun bir prosedür başlatacağı da belirtiliyor.
Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, AB üyelik başvurusunu 28 Şubat 2022 tarihinde imzalamıştı. AB Devlet ve Hükümet başkanları ise 23 Haziran 2022'de Brüksel'de düzenlenen zirvede Ukrayna ve Moldova'ya birliğe katılım için aday statüsü verilmesini onaylamıştı.
Avrupa Birliği (AB) - Sputnik Türkiye, 1920, 29.08.2023
DÜNYA
Avrupa Birliği içinde Ukrayna'ya yardım konusunda anlaşmazlıklar ortaya çıktı
29 Ağustos, 21:17
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