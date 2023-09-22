https://sputniknews.com.tr/20230922/bati-basini-ukrayna-ve-batili-muttefikleri-tamamen-yipratici-bir-savasa-hazir-degil-1075694309.html
Batı basını: Ukrayna ve Batılı müttefikleri tamamen yıpratıcı bir savaşa hazır değil
Batı basını: Ukrayna ve Batılı müttefikleri tamamen yıpratıcı bir savaşa hazır değil
Ekonomist dergisinde yer alan makalede, Ukrayna ve Batılı müttefiklerinin tamamen yıpratıcı bir savaşa hazır olmadıkları belirtildi. 22.09.2023, Sputnik Türkiye
2023-09-22T22:39+0300
2023-09-22T22:39+0300
2023-09-22T22:39+0300
ukrayna krizi
ukrayna
ukrayna krizi
batı
batı
the economist
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İngiliz dergisi The Economist'te yer alan makalede, Ukrayna ve Batılı müttefiklerinin tamamen yıpratıcı bir savaşa hazır olmadıkları ve Kiev’in kaynakları rasyonel bir şekilde kullanması gerektiği vurgulandı.Makalede, “Hem Ukrayna hem de Batılı destekçileri bunun meşakkatli bir yıpratma savaşı olacağını anlamaya başlıyor. Ancak ne yazık ki Ukrayna da tıpkı Batılı ortakları gibi buna henüz hazır değil" ifadelerine yer verildi.Ukrayna'nın ‘kaynakları rasyonel bir şekilde kullanmaya’ başlaması ve hasarlı ekipmanın bakımını ve mühimmat tedarikini sağlayarak sürdürülebilirliği artırması gerektiği belirtilerek, “Ekonomik yeniden yapılanma da gerekli. Savaş sonrası yeniden yapılanmaya yönelik gösterişli planlardan vazgeçilmeli ve üretimin artırılması ve sermaye harcamalarına daha fazla önem verilmeli” ifadeleri kullanıldı.
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ukrayna, ukrayna krizi, batı, batı, the economist
ukrayna, ukrayna krizi, batı, batı, the economist
Batı basını: Ukrayna ve Batılı müttefikleri tamamen yıpratıcı bir savaşa hazır değil
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Ekonomist dergisinde yer alan makalede, Ukrayna ve Batılı müttefiklerinin tamamen yıpratıcı bir savaşa hazır olmadıkları belirtildi.
İngiliz dergisi The Economist'te yer alan makalede, Ukrayna ve Batılı müttefiklerinin tamamen yıpratıcı bir savaşa hazır olmadıkları ve Kiev’in kaynakları rasyonel bir şekilde kullanması gerektiği vurgulandı.
Makalede, “Hem Ukrayna hem de Batılı destekçileri bunun meşakkatli bir yıpratma savaşı olacağını anlamaya başlıyor. Ancak ne yazık ki Ukrayna da tıpkı Batılı ortakları gibi buna henüz hazır değil" ifadelerine yer verildi.
Ukrayna'nın ‘kaynakları rasyonel bir şekilde kullanmaya’ başlaması ve hasarlı ekipmanın bakımını ve mühimmat tedarikini sağlayarak sürdürülebilirliği artırması gerektiği belirtilerek, “Ekonomik yeniden yapılanma da gerekli. Savaş sonrası yeniden yapılanmaya yönelik gösterişli planlardan vazgeçilmeli ve üretimin artırılması ve sermaye harcamalarına daha fazla önem verilmeli” ifadeleri kullanıldı.