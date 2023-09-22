https://sputniknews.com.tr/20230922/bati-basini-ukrayna-ve-batili-muttefikleri-tamamen-yipratici-bir-savasa-hazir-degil-1075694309.html

Batı basını: Ukrayna ve Batılı müttefikleri tamamen yıpratıcı bir savaşa hazır değil

Batı basını: Ukrayna ve Batılı müttefikleri tamamen yıpratıcı bir savaşa hazır değil

Ekonomist dergisinde yer alan makalede, Ukrayna ve Batılı müttefiklerinin tamamen yıpratıcı bir savaşa hazır olmadıkları belirtildi. 22.09.2023, Sputnik Türkiye

2023-09-22T22:39+0300

2023-09-22T22:39+0300

2023-09-22T22:39+0300

ukrayna krizi

ukrayna

ukrayna krizi

batı

batı

the economist

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İngiliz dergisi The Economist'te yer alan makalede, Ukrayna ve Batılı müttefiklerinin tamamen yıpratıcı bir savaşa hazır olmadıkları ve Kiev’in kaynakları rasyonel bir şekilde kullanması gerektiği vurgulandı.Makalede, “Hem Ukrayna hem de Batılı destekçileri bunun meşakkatli bir yıpratma savaşı olacağını anlamaya başlıyor. Ancak ne yazık ki Ukrayna da tıpkı Batılı ortakları gibi buna henüz hazır değil" ifadelerine yer verildi.Ukrayna'nın ‘kaynakları rasyonel bir şekilde kullanmaya’ başlaması ve hasarlı ekipmanın bakımını ve mühimmat tedarikini sağlayarak sürdürülebilirliği artırması gerektiği belirtilerek, “Ekonomik yeniden yapılanma da gerekli. Savaş sonrası yeniden yapılanmaya yönelik gösterişli planlardan vazgeçilmeli ve üretimin artırılması ve sermaye harcamalarına daha fazla önem verilmeli” ifadeleri kullanıldı.

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