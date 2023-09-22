Bakan Yerlikaya duyurdu: İzmir'de bombalı eylem hazırlığındaki DEAŞ şüphelileri yakalandı
16:42 22.09.2023 (güncellendi: 16:49 22.09.2023)
© AA / Emrah Yorulmazİçişleri Bakanı Ali Yerlikaya
© AA / Emrah Yorulmaz
İçişleri Bakanı Yerlikaya, "Bombalı eylem hazırlığında bulunan DEAŞ üyelerine yönelik, İzmir Bornova’da düzenlenen operasyonda 10 şüpheli yakalandı" dedi.
Bakan Ali Yerlikaya'nın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım şu şekilde:
"Bombalı eylem hazırlığında bulunan DEAŞ üyelerine yönelik, İzmir Bornova’da düzenlenen operasyonda 10 şüpheli yakalandı
MİT Başkanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Başkanlığı ve Terörle Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde DEAŞ terör örgütünün eylem ve faaliyetlerini engellenmesine yönelik İzmir İl Emniyet Müdürlüğümüzce yapılan çalışmalar kapsamında;
Bornova’da örgüt mensuplarının dağlık arazide silah ve patlayıcı yapımında kullanılan malzeme sakladığı ve eylemde bulunabileceği bilgileri elde edildi."
MİT Başkanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Başkanlığı ve Terörle Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde DEAŞ terör örgütünün eylem ve faaliyetlerini engellenmesine yönelik İzmir İl Emniyet Müdürlüğümüzce yapılan çalışmalar kapsamında;
Bornova’da örgüt mensuplarının dağlık arazide silah ve patlayıcı yapımında kullanılan malzeme sakladığı ve eylemde bulunabileceği bilgileri elde edildi."
BOMBALI EYLEM HAZIRLIĞINDA BULUNAN DEAŞ ÜYELERİNE YÖNELİK, İZMİR BORNOVA’DA DÜZENLENEN OPERASYONDA 1️⃣0️⃣ ŞÜPHELİ YAKALANDI❗️— Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) September 22, 2023
MİT Başkanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Başkanlığı ve Terörle Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde DEAŞ terör örgütünün eylem ve… pic.twitter.com/7Vq34MX7NH