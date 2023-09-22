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Bahçelievler'de köprü duvarına çarpan araçtaki 4 kişi öldü
Bahçelievler'de köprü duvarına çarpan araçtaki 4 kişi öldü
Bahçelievler'de meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaşamını yitirdi. Kaza sonrası yapılan incelemelerde otomobilde 2 silah bulunduğu öğrenildi. 22.09.2023, Sputnik Türkiye
2023-09-22T07:38+0300
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kaza
köprü
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Bahçelievler Merkez Mahallesi Mehmet Akif Caddesi üzerinde seyir halinde olan otomobil, henüz bilinmeyen bir nedenle sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybedince önce refüje çıktı ardından da üzerinden tramvayın geçtiği köprü altındaki duvara çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobil tersi yönüne döndü.Olay yerine gelen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken itfaiye ekipleri otomobilde sıkışan 4 kişiyi kurtarmak için çalışma başlattı. İtfaiye ve sağlık ekiplerinin çalışmaları sonucu ismi öğrenilemeyen 1 kişi ağır yaralı olarak sıkıştığı yerden kurtarıldı ancak kaldırıldığı hastanede yaşama tutunamadı. Halil İbrahim Eşiyok, Uğur Tunç ve ismi henüz tespit edilemeyen 1 kişi olay yerinde hayatını kaybetti.2 silah bulunduToplamda 4 kişinin öldüğü kazada otomobilde yapılan incelemelerde 2 silahın bulunduğu öğrenildi.Olay yeri inceleme ekipleri, uzun süre olay yerinde incelemelerde bulundu. İncelemelerin ardından hayatını kaybeden 4 kişinin cansız bedenleri Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı.
https://sputniknews.com.tr/20230919/basaksehirde-iett-otobusu-devrildi-olay-yerine-cok--sayida-ambulans-ve-itfaiye-sevk-edildi-1075598252.html
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bahçelievler, kaza, köprü
bahçelievler, kaza, köprü

Bahçelievler'de köprü duvarına çarpan araçtaki 4 kişi öldü

07:38 22.09.2023 (güncellendi: 07:50 22.09.2023)
© AA / Hakan AkgünBahçelievler kaza
Bahçelievler kaza - Sputnik Türkiye, 1920, 22.09.2023
© AA / Hakan Akgün
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Bahçelievler'de meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaşamını yitirdi. Kaza sonrası yapılan incelemelerde otomobilde 2 silah bulunduğu öğrenildi.
Bahçelievler Merkez Mahallesi Mehmet Akif Caddesi üzerinde seyir halinde olan otomobil, henüz bilinmeyen bir nedenle sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybedince önce refüje çıktı ardından da üzerinden tramvayın geçtiği köprü altındaki duvara çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobil tersi yönüne döndü.
Olay yerine gelen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken itfaiye ekipleri otomobilde sıkışan 4 kişiyi kurtarmak için çalışma başlattı. İtfaiye ve sağlık ekiplerinin çalışmaları sonucu ismi öğrenilemeyen 1 kişi ağır yaralı olarak sıkıştığı yerden kurtarıldı ancak kaldırıldığı hastanede yaşama tutunamadı. Halil İbrahim Eşiyok, Uğur Tunç ve ismi henüz tespit edilemeyen 1 kişi olay yerinde hayatını kaybetti.

2 silah bulundu

Toplamda 4 kişinin öldüğü kazada otomobilde yapılan incelemelerde 2 silahın bulunduğu öğrenildi.

Olay yeri inceleme ekipleri, uzun süre olay yerinde incelemelerde bulundu. İncelemelerin ardından hayatını kaybeden 4 kişinin cansız bedenleri Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı.
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