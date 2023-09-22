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AK Parti Muğla İl Başkanlığı'na taşlı saldırı: 1 gözaltı
AK Parti Muğla İl Başkanlığı'na taşlı saldırı: 1 gözaltı
AK Parti Muğla il binasına taşlı saldırı düzenlendi. Saldırıyı gerçekleştiren şüpheli polis ekipleri tarafından yakalandı. Saldırı sonrası AK Parti Muğla İl... 22.09.2023, Sputnik Türkiye
2023-09-22T01:50+0300
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muğla
saldırı
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AK Parti Muğla İl Başkanlığı'na taşlı saldırıda bulunan şüpheli gözaltına alındı.Menteşe ilçesi Orhaniye Mahallesi Zihni Derin Caddesi'ndeki parti binasına 22.00 sıralarında gelen bir kişi, elindeki taşı binanın girişinde bulunan cama attı. Şüpheli, ardından olay yerinden kaçtı.İhbar üzerine bölgeye gelen polis ekipleri, yaptıkları araştırma sonucu şüpheliyi gözaltına aldı.AK Parti İl Başkanı Gültekin Akça, gazetecilere, Muğla'nın yıllardan bu yana demokrasiyi özümseyen, farklı fikirlere saygı duyan bir kent olduğunu belirtti.Olayı demokrasiye yapılmış bir saldırı olarak nitelendirdiklerini ve yapanı kınadıklarını dile getiren Akça, parti olarak şikayetçi olduklarını ve olayın takipçisi olacaklarını dile getirdi.
https://sputniknews.com.tr/20230713/ak-partili-meclis-uyesine-silahli-saldirida-3-tutuklama-1073498162.html
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ak parti, muğla, saldırı, taş
ak parti, muğla, saldırı, taş

AK Parti Muğla İl Başkanlığı'na taşlı saldırı: 1 gözaltı

01:50 22.09.2023 (güncellendi: 02:05 22.09.2023)
© İHA / AYKUT KURT - BEKİR TOSUN - MUSTAFA ALTAR ZEYHAN-AK Parti Muğla il binasına taşlı saldırı düzenlendi. Saldırıyı gerçekleştiren şüpheli polis ekipleri tarafından yakalandı.
AK Parti Muğla il binasına taşlı saldırı düzenlendi. Saldırıyı gerçekleştiren şüpheli polis ekipleri tarafından yakalandı. - Sputnik Türkiye, 1920, 22.09.2023
© İHA / AYKUT KURT - BEKİR TOSUN - MUSTAFA ALTAR ZEYHAN-
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AK Parti Muğla il binasına taşlı saldırı düzenlendi. Saldırıyı gerçekleştiren şüpheli polis ekipleri tarafından yakalandı. Saldırı sonrası AK Parti Muğla İl Başkanı Akça olay ile ilgili açıklama yaparken, "Parti olarak olayın takipçisiyiz" dedi.
AK Parti Muğla İl Başkanlığı'na taşlı saldırıda bulunan şüpheli gözaltına alındı.
Menteşe ilçesi Orhaniye Mahallesi Zihni Derin Caddesi'ndeki parti binasına 22.00 sıralarında gelen bir kişi, elindeki taşı binanın girişinde bulunan cama attı. Şüpheli, ardından olay yerinden kaçtı.
İhbar üzerine bölgeye gelen polis ekipleri, yaptıkları araştırma sonucu şüpheliyi gözaltına aldı.
© İHA / AYKUT KURT - BEKİR TOSUN - MUSTAFA ALTAR ZEYHAN-AK Parti Muğla il binasına taşlı saldırı düzenlendi. Saldırıyı gerçekleştiren şüpheli polis ekipleri tarafından yakalandı.
AK Parti Muğla il binasına taşlı saldırı düzenlendi. Saldırıyı gerçekleştiren şüpheli polis ekipleri tarafından yakalandı. - Sputnik Türkiye
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© İHA / AYKUT KURT - BEKİR TOSUN - MUSTAFA ALTAR ZEYHAN-
AK Parti Muğla il binasına taşlı saldırı düzenlendi. Saldırıyı gerçekleştiren şüpheli polis ekipleri tarafından yakalandı.
© İHA / AYKUT KURT - BEKİR TOSUN - MUSTAFA ALTAR ZEYHAN-

Olay sonrasında açıklama yapan Muğla İl Başkanı Gültekin Akça, "Bugün saat 21.40 sularında il başkanlığımıza taşlı bir saldırı gerçekleştirilmiştir. Olay sonrası emniyet birimlerimiz gerekli çalışmayı yaparak bir şüpheliyi gözaltına almış bulunmaktadır. Muğlamız yıllardan bu yana demokrasiyi özümsemiş, farklı fikirlere saygı duyan bir kentimiz olup seçim dönemlerinde dahi gerek farklı siyasi görüşlere, gerek farklı siyasi partilerle birlikte bu yarışı geçirmiş ve bu konuda başarıyla sınav vermiş bir ilimizdir. Bu çerçevede bu yapılan saldırıyı öncelikle demokrasimize yapılmış bir saldırı olarak görmekteyiz" dedi.

Olay sonrasında açıklama yapan Muğla İl Başkanı Gültekin Akça, &quot;Bugün saat 21.40 sularında il başkanlığımıza taşlı bir saldırı gerçekleştirilmiştir. Olay sonrası emniyet birimlerimiz gerekli çalışmayı yaparak bir şüpheliyi gözaltına almış bulunmaktadır. Muğlamız yıllardan bu yana demokrasiyi özümsemiş, farklı fikirlere saygı duyan bir kentimiz olup seçim dönemlerinde dahi gerek farklı siyasi görüşlere, gerek farklı siyasi partilerle birlikte bu yarışı geçirmiş ve bu konuda başarıyla sınav vermiş bir ilimizdir. Bu çerçevede bu yapılan saldırıyı öncelikle demokrasimize yapılmış bir saldırı olarak görmekteyiz&quot; dedi. - Sputnik Türkiye
2/3
© İHA / AYKUT KURT - BEKİR TOSUN - MUSTAFA ALTAR ZEYHAN-

Olay sonrasında açıklama yapan Muğla İl Başkanı Gültekin Akça, "Bugün saat 21.40 sularında il başkanlığımıza taşlı bir saldırı gerçekleştirilmiştir. Olay sonrası emniyet birimlerimiz gerekli çalışmayı yaparak bir şüpheliyi gözaltına almış bulunmaktadır. Muğlamız yıllardan bu yana demokrasiyi özümsemiş, farklı fikirlere saygı duyan bir kentimiz olup seçim dönemlerinde dahi gerek farklı siyasi görüşlere, gerek farklı siyasi partilerle birlikte bu yarışı geçirmiş ve bu konuda başarıyla sınav vermiş bir ilimizdir. Bu çerçevede bu yapılan saldırıyı öncelikle demokrasimize yapılmış bir saldırı olarak görmekteyiz" dedi.

© İHA / AYKUT KURT - BEKİR TOSUN - MUSTAFA ALTAR ZEYHAN-

Akça, "Muğlamıza yakışmamıştır bu anlamda ve bu saldırıyı yapanları kınıyoruz. Parti olarak da olayın takipçisiyiz. Şikayetçiyiz ve davacıyız. Olayın takipçisi olacağımızın da bilinmesini isteriz. Şu anda bir kişinin gözaltında olduğu bilgisi var ama tabii ki bu ifadelerden sonra netleşecek. Kamera kayıtlarını aldılar, neticelenmesi lazım" diye ekledi.

Akça, &quot;Muğlamıza yakışmamıştır bu anlamda ve bu saldırıyı yapanları kınıyoruz. Parti olarak da olayın takipçisiyiz. Şikayetçiyiz ve davacıyız. Olayın takipçisi olacağımızın da bilinmesini isteriz. Şu anda bir kişinin gözaltında olduğu bilgisi var ama tabii ki bu ifadelerden sonra netleşecek. Kamera kayıtlarını aldılar, neticelenmesi lazım&quot; diye ekledi. - Sputnik Türkiye
3/3
© İHA / AYKUT KURT - BEKİR TOSUN - MUSTAFA ALTAR ZEYHAN-

Akça, "Muğlamıza yakışmamıştır bu anlamda ve bu saldırıyı yapanları kınıyoruz. Parti olarak da olayın takipçisiyiz. Şikayetçiyiz ve davacıyız. Olayın takipçisi olacağımızın da bilinmesini isteriz. Şu anda bir kişinin gözaltında olduğu bilgisi var ama tabii ki bu ifadelerden sonra netleşecek. Kamera kayıtlarını aldılar, neticelenmesi lazım" diye ekledi.

1/3
© İHA / AYKUT KURT - BEKİR TOSUN - MUSTAFA ALTAR ZEYHAN-
AK Parti Muğla il binasına taşlı saldırı düzenlendi. Saldırıyı gerçekleştiren şüpheli polis ekipleri tarafından yakalandı.
2/3
© İHA / AYKUT KURT - BEKİR TOSUN - MUSTAFA ALTAR ZEYHAN-

Olay sonrasında açıklama yapan Muğla İl Başkanı Gültekin Akça, "Bugün saat 21.40 sularında il başkanlığımıza taşlı bir saldırı gerçekleştirilmiştir. Olay sonrası emniyet birimlerimiz gerekli çalışmayı yaparak bir şüpheliyi gözaltına almış bulunmaktadır. Muğlamız yıllardan bu yana demokrasiyi özümsemiş, farklı fikirlere saygı duyan bir kentimiz olup seçim dönemlerinde dahi gerek farklı siyasi görüşlere, gerek farklı siyasi partilerle birlikte bu yarışı geçirmiş ve bu konuda başarıyla sınav vermiş bir ilimizdir. Bu çerçevede bu yapılan saldırıyı öncelikle demokrasimize yapılmış bir saldırı olarak görmekteyiz" dedi.

3/3
© İHA / AYKUT KURT - BEKİR TOSUN - MUSTAFA ALTAR ZEYHAN-

Akça, "Muğlamıza yakışmamıştır bu anlamda ve bu saldırıyı yapanları kınıyoruz. Parti olarak da olayın takipçisiyiz. Şikayetçiyiz ve davacıyız. Olayın takipçisi olacağımızın da bilinmesini isteriz. Şu anda bir kişinin gözaltında olduğu bilgisi var ama tabii ki bu ifadelerden sonra netleşecek. Kamera kayıtlarını aldılar, neticelenmesi lazım" diye ekledi.

AK Parti İl Başkanı Gültekin Akça, gazetecilere, Muğla'nın yıllardan bu yana demokrasiyi özümseyen, farklı fikirlere saygı duyan bir kent olduğunu belirtti.
Olayı demokrasiye yapılmış bir saldırı olarak nitelendirdiklerini ve yapanı kınadıklarını dile getiren Akça, parti olarak şikayetçi olduklarını ve olayın takipçisi olacaklarını dile getirdi.
Nedim Aslan - Sputnik Türkiye, 1920, 13.07.2023
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AK Partili meclis üyesine silahlı saldırıda 3 tutuklama
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