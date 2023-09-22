AK Parti Muğla İl Başkanlığı'na taşlı saldırı: 1 gözaltı

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Olay sonrasında açıklama yapan Muğla İl Başkanı Gültekin Akça, "Bugün saat 21.40 sularında il başkanlığımıza taşlı bir saldırı gerçekleştirilmiştir. Olay sonrası emniyet birimlerimiz gerekli çalışmayı yaparak bir şüpheliyi gözaltına almış bulunmaktadır. Muğlamız yıllardan bu yana demokrasiyi özümsemiş, farklı fikirlere saygı duyan bir kentimiz olup seçim dönemlerinde dahi gerek farklı siyasi görüşlere, gerek farklı siyasi partilerle birlikte bu yarışı geçirmiş ve bu konuda başarıyla sınav vermiş bir ilimizdir. Bu çerçevede bu yapılan saldırıyı öncelikle demokrasimize yapılmış bir saldırı olarak görmekteyiz" dedi.