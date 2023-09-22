https://sputniknews.com.tr/20230922/abd-baskanlik-secimi-adaylarindan-trump-secmenlerine-pizza-ismarladi-1075674280.html
ABD başkanlık seçimi adaylarından Trump, seçmenlerine pizza ısmarladı
ABD başkanlık seçimi adaylarından Trump, seçmenlerine pizza ısmarladı
ABD’nin eski Başkanı Donald Trump, Iowa eyaletindeki bir barda seçmenlerine pizza dağıttı. 22.09.2023, Sputnik Türkiye
2023-09-22T10:21+0300
2023-09-22T10:21+0300
2023-09-22T10:21+0300
dünya
video
donald trump
abd
pizza
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2024 ABD Başkanlık seçimlerine yeniden aday olan eski Başkan Donald Trump, Iowa eyaletindeki programı sırasında bir barda ara vererek destekçilerine bedava pizza dağıttı.Trump, destekçileri ile sohbet ederken, bir kadın destekçisinin isteği üzerine tişörtüne ise imza attı.
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ABD başkanlık seçimi adaylarından Trump, seçmenlerine pizza ısmarladı
ABD başkanlık seçimi adaylarından Trump, seçmenlerine pizza ısmarladı
2023-09-22T10:21+0300
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PT0M30S
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video, donald trump, abd, pizza, видео
video, donald trump, abd, pizza, видео
ABD başkanlık seçimi adaylarından Trump, seçmenlerine pizza ısmarladı
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ABD’nin eski Başkanı Donald Trump, Iowa eyaletindeki bir barda seçmenlerine pizza dağıttı.
2024 ABD Başkanlık seçimlerine yeniden aday olan eski Başkan Donald Trump, Iowa eyaletindeki programı sırasında bir barda ara vererek destekçilerine bedava pizza dağıttı.
Trump, destekçileri ile sohbet ederken, bir kadın destekçisinin isteği üzerine tişörtüne ise imza attı.