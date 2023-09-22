https://sputniknews.com.tr/20230922/abd-basini-zelenskiye-ukraynanin-gelecegi-acikca-gosterildi-yardimlar-kesilebilir-dendi-1075687300.html
ABD Basını: Zelenskiy’e 'Ukrayna’nın geleceği' açıkça gösterildi, 'Yardımlar kesilebilir' dendi
ABD Basını: Zelenskiy’e 'Ukrayna’nın geleceği' açıkça gösterildi, 'Yardımlar kesilebilir' dendi
CNN muhabiri Stephen Collinson, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy’in Washington ziyareti ile ilgili kaleme aldığı yazısında ABD’nin mali ve askeri... 22.09.2023, Sputnik Türkiye
2023-09-22T17:30+0300
2023-09-22T17:30+0300
2023-09-22T17:30+0300
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Collinson kaleme aldığı bu yazısında Ukraynalı liderin daha evvel ABD’ye yaptığı ziyaretlerde nasıl karşılandığını, Ukrayna bayraklarının sokaklarda nasıl dalgalandırıldığını ve Winston Churchill’e nasıl benzetildiğini hatırlattığı yazısında tüm bu hususları 'uzak geçmişin bir yankısı' olarak nitelendirdi.Collinson yazısında Donald Trump'ın 2024 seçimlerinden sonra iktidara gelme olasılığı ve eski başkanın Cumhuriyetçilerin kontrolündeki Temsilciler Meclisi üzerindeki etkisine dikkat çekerek Ukrayna'nın varlığının bağlı olduğu milyarlarca dolarlık yaşam hattının nasıl parçalanabileceğinin Ukrayna liderine açık bir şekilde gösterildiğini vurguladı.Yazar makalesinde daha önce Kongre’nin alt kanadının Kiev’e tahsis edilmesi planlanan 24 milyar dolarlık yeni askeri yardım paketi talebinin reddedilmekte kalınmadığını ve buna ek olarak ABD ordusuna bile fon sağlanmasının reddedilerek yeni bir askeri ödenek tasarısının geçirilmesine inatla direnildiğinin altını çizdi.'Amerikan halkı Ukrayna'ya destek sağlanması hususunda şüpheci'Collinson bu yazısında, “Zelenskiy’in dünyayı utandırarak hareke geçirme gayretleri her geçen gün daha az etkili olduğu bir noktaya ulaştı. Mevcut gönderilen yardımlar fazla sayıda ve altı çizili minnettarlık ifadelerine bakılırsa ‘kabadayı başkanın’ bunun farkına vardığını ve nihayetinde kamuoyu yoklamalarının giderek daha fazla Amerikalının bu tür bir destek sağlama hususunda şüpheci olduğunu göstermektedir” cümlelerine yer verdi.
https://sputniknews.com.tr/20230922/bati-basini-abd-ve-ukrayna-karsi-saldirinin-basarisizligi-nedeniyle-strateji-degistirmek-zorunda-1075686372.html
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ukrayna, ukrayna krizi, vladimir zelenskiy, winston churchill, kiev, abd, cnn
ukrayna, ukrayna krizi, vladimir zelenskiy, winston churchill, kiev, abd, cnn
ABD Basını: Zelenskiy’e 'Ukrayna’nın geleceği' açıkça gösterildi, 'Yardımlar kesilebilir' dendi
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CNN muhabiri Stephen Collinson, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy’in Washington ziyareti ile ilgili kaleme aldığı yazısında ABD’nin mali ve askeri yardımlarının yakın bir zamanda keskin bir şekilde kesilebileceğini gösterildiğini belirtti.
Collinson kaleme aldığı bu yazısında Ukraynalı liderin daha evvel ABD’ye yaptığı ziyaretlerde nasıl karşılandığını, Ukrayna bayraklarının sokaklarda nasıl dalgalandırıldığını ve Winston Churchill’e nasıl benzetildiğini hatırlattığı yazısında tüm bu hususları 'uzak geçmişin bir yankısı' olarak nitelendirdi.
Collinson yazısında Donald Trump'ın 2024 seçimlerinden sonra iktidara gelme olasılığı ve eski başkanın Cumhuriyetçilerin kontrolündeki Temsilciler Meclisi üzerindeki etkisine dikkat çekerek Ukrayna'nın varlığının bağlı olduğu milyarlarca dolarlık yaşam hattının nasıl parçalanabileceğinin Ukrayna liderine açık bir şekilde gösterildiğini vurguladı.
Yazar makalesinde daha önce Kongre’nin alt kanadının Kiev’e tahsis edilmesi planlanan 24 milyar dolarlık yeni askeri yardım paketi talebinin reddedilmekte kalınmadığını ve buna ek olarak ABD ordusuna bile fon sağlanmasının reddedilerek yeni bir askeri ödenek tasarısının geçirilmesine inatla direnildiğinin altını çizdi.
'Amerikan halkı Ukrayna'ya destek sağlanması hususunda şüpheci'
Collinson bu yazısında, “Zelenskiy’in dünyayı utandırarak hareke geçirme gayretleri her geçen gün daha az etkili olduğu bir noktaya ulaştı. Mevcut gönderilen yardımlar fazla sayıda ve altı çizili minnettarlık ifadelerine bakılırsa ‘kabadayı başkanın’ bunun farkına vardığını ve nihayetinde kamuoyu yoklamalarının giderek daha fazla Amerikalının bu tür bir destek sağlama hususunda şüpheci olduğunu göstermektedir” cümlelerine yer verdi.