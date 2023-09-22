https://sputniknews.com.tr/20230922/6-subat-depremlerinde-yardim-ederken-hayatini-kaybeden-meksikali-kopek-proteonun-heykeli-sergilendi-1075679167.html
6 Şubat depremlerinde yardım ederken hayatını kaybeden Meksikalı köpek Proteo'nun heykeli sergilendi
6 Şubat depremlerinde yardım ederken hayatını kaybeden Meksikalı köpek Proteo'nun heykeli sergilendi
Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından enkaz çalışmalarına katılmak için Türkiye'ye gelen Meksikalı köpek Proteo'nın heykeli sergilenmeye başladı. 22.09.2023, Sputnik Türkiye
2023-09-22T13:16+0300
2023-09-22T13:16+0300
2023-09-22T13:21+0300
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6 Şubat depremlerinden etkilenen illerin başında gelen Adıyaman'da, arama kurtarma çalışmalarına destek için gelen Meksikalı köpek Proteo enkaz çalışmalarının ardından hayatını kaybetmişti. Meksikalı köpeğin eğitmeni yaptığı açıklamada, Proteo'nun deprem bölgesinde geçirdiği yoğun temponun ve iklim şartlarının etkilemesi sonucu öldüğünü bildirmişti.Meksikalı arama kurtarma ekipleri, hayatını kaybeden Proteo için Adıyaman'da anma töreni düzenlemişti. Proteo için Adıyaman'da mezar yapıldı.Türkiye'de depremin yaşandığı tarihten 7 ay sonra ülkesinde heykeli dikildi.Meksika'da sergilenmeye başlayan Proteo'nun heykeli yapılan törenle açıldı.
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6 Şubat depremlerinde yardım ederken hayatını kaybeden meksikalı köpek Proteo'nun heykeli dikildi
6 Şubat depremlerinde yardım ederken hayatını kaybeden meksikalı köpek Proteo'nun heykeli dikildi
2023-09-22T13:16+0300
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meksikalı köpek proteo, kahraman köpek proteo, proteo
meksikalı köpek proteo, kahraman köpek proteo, proteo
6 Şubat depremlerinde yardım ederken hayatını kaybeden Meksikalı köpek Proteo'nun heykeli sergilendi
13:16 22.09.2023 (güncellendi: 13:21 22.09.2023) Abone ol
Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından enkaz çalışmalarına katılmak için Türkiye'ye gelen Meksikalı köpek Proteo'nın heykeli sergilenmeye başladı.
6 Şubat depremlerinden etkilenen illerin başında gelen Adıyaman'da, arama kurtarma çalışmalarına destek için gelen Meksikalı köpek Proteo enkaz çalışmalarının ardından hayatını kaybetmişti.
Meksikalı köpeğin eğitmeni yaptığı açıklamada, Proteo'nun deprem bölgesinde geçirdiği yoğun temponun ve iklim şartlarının etkilemesi sonucu öldüğünü bildirmişti.
Meksikalı arama kurtarma ekipleri, hayatını kaybeden Proteo için Adıyaman'da anma töreni düzenlemişti.
Proteo için Adıyaman'da mezar yapıldı.
Türkiye'de depremin yaşandığı tarihten 7 ay sonra ülkesinde heykeli dikildi.
Meksika'da sergilenmeye başlayan Proteo'nun heykeli yapılan törenle açıldı.