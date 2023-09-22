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24 kişi ile ilgili 'Deniz Gezmiş ve arkadaşlarını anmaktan' dolayı karar verildi
24 kişi ile ilgili 'Deniz Gezmiş ve arkadaşlarını anmaktan' dolayı karar verildi
Antalya’da Deniz Gezmiş ve arkadaşlarını andığı için gözaltına alınan 24 kişiye emniyet, "Türkiye Halk Kurtuluş Ordusu (THKO) terör örgütü kurucuları Deniz... 22.09.2023, Sputnik Türkiye
2023-09-22T14:59+0300
2023-09-22T14:59+0300
deniz gezmiş
suç
suç duyurusu
terör
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Antalya'da dün sabaha karşı ev baskınlarıyla Emek Partisi, Halkevleri, Türkiye İşçi Partisi, SOL Parti, DİSK/Emekli-Sen ve Eğitim Sen üye ve yöneticisi 24 kişi Antalya Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü polislerince sabah saatlerinde gözaltına alındı.Gözaltına alınan 24 kişiden 3'ü emniyette, geriye kalan 21 kişi de savcılık sorgularının ardından serbest bırakıldı.Haklarında adli işlem başlatılanlar arasında Eğitim Sen Antalya Şube Başkanı Nurettin Sönmez, Şube Örgütlenme Sekreteri Çiğdem Altıntaş Peker, önceki dönem yöneticileri Kadir Öztürk, Hasan Taşkın, işyeri temsilcisi Yaşar Sarıpınar ve Emek Demokrasi Güçleri bileşenleri kurum üyeleri de yer aldı.ANKA’nın haberine göre gözaltına alınan isimlere 'terör örgütü propagandası' yaptıkları suçlamasının yöneltildiği öğrenildi. TEM polislerinin gözaltına alınanlara “Türkiye Halk Kurtuluş Ordusu (THKO) terör örgütü kurucuları Deniz Gezmiş, Yusuf Aslan ve Hüseyin İnan'ın anmasına katıldığınız tespit edilmiştir” dedikleri öğrenildi. Ayrıca Deniz Gezmiş'in idam edilmeden önce babasına yazdığı son mektubun anmada okunması da suç unsuru oldu.
https://sputniknews.com.tr/20230922/ataturke-hakaretten-tutuklanan-lise-ogrencisinin-ilk-ifadesi-ortaya-cikti-1075678832.html
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deniz gezmiş, suç, suç duyurusu, terör, türkiye
deniz gezmiş, suç, suç duyurusu, terör, türkiye

24 kişi ile ilgili 'Deniz Gezmiş ve arkadaşlarını anmaktan' dolayı karar verildi

14:59 22.09.2023
© AA / İsa Terli Deniz Gezmiş ve arkadaşları anıldı
Deniz Gezmiş ve arkadaşları anıldı - Sputnik Türkiye, 1920, 22.09.2023
© AA / İsa Terli
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Antalya’da Deniz Gezmiş ve arkadaşlarını andığı için gözaltına alınan 24 kişiye emniyet, "Türkiye Halk Kurtuluş Ordusu (THKO) terör örgütü kurucuları Deniz Gezmiş, Yusuf Aslan ve Hüseyin İnan’ın anmasına katıldığınız tespit edilmiştir" suçlaması yöneltti, anmada Gezmiş’in son mektubunun okunması 'suç unsuru' sayıldı.
Antalya'da dün sabaha karşı ev baskınlarıyla Emek Partisi, Halkevleri, Türkiye İşçi Partisi, SOL Parti, DİSK/Emekli-Sen ve Eğitim Sen üye ve yöneticisi 24 kişi Antalya Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü polislerince sabah saatlerinde gözaltına alındı.
Gözaltına alınan 24 kişiden 3'ü emniyette, geriye kalan 21 kişi de savcılık sorgularının ardından serbest bırakıldı.
Haklarında adli işlem başlatılanlar arasında Eğitim Sen Antalya Şube Başkanı Nurettin Sönmez, Şube Örgütlenme Sekreteri Çiğdem Altıntaş Peker, önceki dönem yöneticileri Kadir Öztürk, Hasan Taşkın, işyeri temsilcisi Yaşar Sarıpınar ve Emek Demokrasi Güçleri bileşenleri kurum üyeleri de yer aldı.
ANKA’nın haberine göre gözaltına alınan isimlere 'terör örgütü propagandası' yaptıkları suçlamasının yöneltildiği öğrenildi. TEM polislerinin gözaltına alınanlara “Türkiye Halk Kurtuluş Ordusu (THKO) terör örgütü kurucuları Deniz Gezmiş, Yusuf Aslan ve Hüseyin İnan'ın anmasına katıldığınız tespit edilmiştir” dedikleri öğrenildi. Ayrıca Deniz Gezmiş'in idam edilmeden önce babasına yazdığı son mektubun anmada okunması da suç unsuru oldu.
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