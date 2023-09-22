https://sputniknews.com.tr/20230922/24-kisi-ile-ilgili-deniz-gezmis-ve-arkadaslarini-anmaktan-dolayi-karar-verildi-1075683343.html
24 kişi ile ilgili 'Deniz Gezmiş ve arkadaşlarını anmaktan' dolayı karar verildi
24 kişi ile ilgili 'Deniz Gezmiş ve arkadaşlarını anmaktan' dolayı karar verildi
Antalya’da Deniz Gezmiş ve arkadaşlarını andığı için gözaltına alınan 24 kişiye emniyet, "Türkiye Halk Kurtuluş Ordusu (THKO) terör örgütü kurucuları Deniz... 22.09.2023, Sputnik Türkiye
2023-09-22T14:59+0300
2023-09-22T14:59+0300
2023-09-22T14:59+0300
deniz gezmiş
suç
suç duyurusu
terör
türkiye
türkiye
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/101535/24/1015352422_0:0:1025:577_1920x0_80_0_0_0ca1ae5b2d7e47a89a073f1dbf11f690.jpg
Antalya'da dün sabaha karşı ev baskınlarıyla Emek Partisi, Halkevleri, Türkiye İşçi Partisi, SOL Parti, DİSK/Emekli-Sen ve Eğitim Sen üye ve yöneticisi 24 kişi Antalya Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü polislerince sabah saatlerinde gözaltına alındı.Gözaltına alınan 24 kişiden 3'ü emniyette, geriye kalan 21 kişi de savcılık sorgularının ardından serbest bırakıldı.Haklarında adli işlem başlatılanlar arasında Eğitim Sen Antalya Şube Başkanı Nurettin Sönmez, Şube Örgütlenme Sekreteri Çiğdem Altıntaş Peker, önceki dönem yöneticileri Kadir Öztürk, Hasan Taşkın, işyeri temsilcisi Yaşar Sarıpınar ve Emek Demokrasi Güçleri bileşenleri kurum üyeleri de yer aldı.ANKA’nın haberine göre gözaltına alınan isimlere 'terör örgütü propagandası' yaptıkları suçlamasının yöneltildiği öğrenildi. TEM polislerinin gözaltına alınanlara “Türkiye Halk Kurtuluş Ordusu (THKO) terör örgütü kurucuları Deniz Gezmiş, Yusuf Aslan ve Hüseyin İnan'ın anmasına katıldığınız tespit edilmiştir” dedikleri öğrenildi. Ayrıca Deniz Gezmiş'in idam edilmeden önce babasına yazdığı son mektubun anmada okunması da suç unsuru oldu.
https://sputniknews.com.tr/20230922/ataturke-hakaretten-tutuklanan-lise-ogrencisinin-ilk-ifadesi-ortaya-cikti-1075678832.html
türkiye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/101535/24/1015352422_39:0:970:698_1920x0_80_0_0_37e096096248f5b041a67047f711f01c.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
deniz gezmiş, suç, suç duyurusu, terör, türkiye
deniz gezmiş, suç, suç duyurusu, terör, türkiye
24 kişi ile ilgili 'Deniz Gezmiş ve arkadaşlarını anmaktan' dolayı karar verildi
Abone ol
Antalya’da Deniz Gezmiş ve arkadaşlarını andığı için gözaltına alınan 24 kişiye emniyet, "Türkiye Halk Kurtuluş Ordusu (THKO) terör örgütü kurucuları Deniz Gezmiş, Yusuf Aslan ve Hüseyin İnan’ın anmasına katıldığınız tespit edilmiştir" suçlaması yöneltti, anmada Gezmiş’in son mektubunun okunması 'suç unsuru' sayıldı.
Antalya'da dün sabaha karşı ev baskınlarıyla Emek Partisi, Halkevleri, Türkiye İşçi Partisi, SOL Parti, DİSK/Emekli-Sen ve Eğitim Sen üye ve yöneticisi 24 kişi Antalya Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü polislerince sabah saatlerinde gözaltına alındı.
Gözaltına alınan 24 kişiden 3'ü emniyette, geriye kalan 21 kişi de savcılık sorgularının ardından serbest bırakıldı.
Haklarında adli işlem başlatılanlar arasında Eğitim Sen Antalya Şube Başkanı Nurettin Sönmez, Şube Örgütlenme Sekreteri Çiğdem Altıntaş Peker, önceki dönem yöneticileri Kadir Öztürk, Hasan Taşkın, işyeri temsilcisi Yaşar Sarıpınar ve Emek Demokrasi Güçleri bileşenleri kurum üyeleri de yer aldı.
ANKA’nın haberine göre gözaltına alınan isimlere 'terör örgütü propagandası' yaptıkları suçlamasının yöneltildiği öğrenildi. TEM polislerinin gözaltına alınanlara “Türkiye Halk Kurtuluş Ordusu (THKO) terör örgütü kurucuları Deniz Gezmiş, Yusuf Aslan ve Hüseyin İnan'ın anmasına katıldığınız tespit edilmiştir” dedikleri öğrenildi. Ayrıca Deniz Gezmiş'in idam edilmeden önce babasına yazdığı son mektubun anmada okunması da suç unsuru oldu.