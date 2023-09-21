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https://sputniknews.com.tr/20230921/yunanistan-basbakani-micotakis-goc-akinlarinin-asgariye-indirilmesi-icin-turkiye-ile-isbirligi-sart-1075640371.html
Yunanistan Başbakanı Miçotakis: Göç akınlarının asgariye indirilmesi için Türkiye ile işbirliği şart
Yunanistan Başbakanı Miçotakis: Göç akınlarının asgariye indirilmesi için Türkiye ile işbirliği şart
Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, ülkesinin iklim krizi ve düzensiz göç gibi konularda Türkiye ile işbirliğini derinleştirmek istediğini kaydetti... 21.09.2023, Sputnik Türkiye
2023-09-21T02:40+0300
2023-09-21T02:40+0300
türkiye
recep tayyip erdoğan
yunanistan
türkiye-yunanistan 4. yüksek düzeyli işbirliği konseyi
kiryakos miçotakis
kiriakos miçotakis
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Miçotakis, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Birleşmiş Milletler (BM) 78. Genel Kurulu kapsamında New York'taki Türkevi'nde yaptığı görüşmeye ilişkin açıklamada bulundu.Dışişleri Bakanları ve diplomatik danışmanların eşliğinde Erdoğan'la verimli bir görüşme yaptıklarını dile getiren Miçotakis, "Türk-Yunan ilişkilerinde son aylarda yeşeren olumlu iklimi derinleştirmek üzere çalışmaya devam etmeye karar verdik. Siyasi diyalog, güven artırıcı önlemler ve pozitif gündeme dair gelecekteki görüşme ve temasların düzeyini net bir şekilde belirledik" diye konuştu.Miçotakis, bir sonraki Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi (YDİK) toplantısının 7 Aralık'ta Selanik'te düzenlenmesine karar verdiklerini hatırlatarak, her iki ülkenin de karşı karşıya kaldığı ortak sorunları da tartışma fırsatı bulduklarını kaydetti.Düzensiz göçmen konusunun da ele alındığını ifade eden Miçotakis, "Göç akınlarının asgariye indirilmesi için Türkiye ile işbirliğinin şart olduğunu düşünüyorum" dedi.Miçotakis, iklim krizinin de görüşmede masaya yatırılan konular arasında yer aldığını belirterek, Türkiye ve Yunanistan'ın bu yaz ciddi doğal afetlerle karşı karşıya kalmış iki Akdeniz ülkesi olduğunu vurguladı.Yunan Başbakan, "Bu işbirliği alanının da derinleştirilebileceğine inanıyorum. Böylece aralıkta Selanik'te düzenlenecek YDİK çerçevesinde imzalanacak anlaşmalardan bazılarının konusu olabilir" diye konuştu.- Erdoğan ve Miçotakis New York'ta bir araya gelmiştiBirleşmiş Milletler (BM) 78. Genel Kurulu'na katılmak üzere New York'ta bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkevi'nde Miçotakis’i kabul etmişti.Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Yunanistan Başbakanı Miçotakis'in, Dışişleri Bakanları Hakan Fidan ve Yorgo Gerapetritis'in de katılımıyla New York'ta bir araya geldikleri belirtilmişti.İki liderin, Türkiye ile Yunanistan arasındaki ilişkilerde mevcut olumlu iklimi ve bunu muhafaza etme kararlılıklarını teyit ettiklerinin bildirildiği açıklamada, siyasi diyalog ve pozitif gündemden sorumlu Dışişleri Bakan Yardımcılarının ekim ortasında bir araya geleceği, kasım ayında Güven Arttırıcı Önlemler toplantıları yapılacağı ve 7 Aralık'ta Selanik'te Türkiye-Yunanistan Yüksek Düzeyli İş Birliği Konseyi toplantısının düzenleneceği kaydedilmişti.Açıklamada, iki liderin ayrıca bölgesel ve uluslararası meseleler hakkında görüş alışverişinde bulunduğu belirtilerek, iklim krizi ve düzensiz göç konularında da işbirliğinin ele alındığı bildirilmişti.​​​​​​
https://sputniknews.com.tr/20230920/cumhurbaskani-erdogan-new-yorkta-yunanistan-basbakani-micotakis-ile-gorusuyor-1075630855.html
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recep tayyip erdoğan, yunanistan, türkiye-yunanistan 4. yüksek düzeyli işbirliği konseyi, kiryakos miçotakis, kiriakos miçotakis, akdeniz, göç, düzensiz göç
recep tayyip erdoğan, yunanistan, türkiye-yunanistan 4. yüksek düzeyli işbirliği konseyi, kiryakos miçotakis, kiriakos miçotakis, akdeniz, göç, düzensiz göç

Yunanistan Başbakanı Miçotakis: Göç akınlarının asgariye indirilmesi için Türkiye ile işbirliği şart

02:40 21.09.2023
© AP Photo / Dimitris Papamitsos Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis
 Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis - Sputnik Türkiye, 1920, 21.09.2023
© AP Photo / Dimitris Papamitsos
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Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, ülkesinin iklim krizi ve düzensiz göç gibi konularda Türkiye ile işbirliğini derinleştirmek istediğini kaydetti. Miçotakis, "Göç akınlarının asgariye indirilmesi için Türkiye ile işbirliğinin şart olduğunu düşünüyorum" dedi.
Miçotakis, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Birleşmiş Milletler (BM) 78. Genel Kurulu kapsamında New York'taki Türkevi'nde yaptığı görüşmeye ilişkin açıklamada bulundu.
Dışişleri Bakanları ve diplomatik danışmanların eşliğinde Erdoğan'la verimli bir görüşme yaptıklarını dile getiren Miçotakis, "Türk-Yunan ilişkilerinde son aylarda yeşeren olumlu iklimi derinleştirmek üzere çalışmaya devam etmeye karar verdik. Siyasi diyalog, güven artırıcı önlemler ve pozitif gündeme dair gelecekteki görüşme ve temasların düzeyini net bir şekilde belirledik" diye konuştu.
Miçotakis, bir sonraki Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi (YDİK) toplantısının 7 Aralık'ta Selanik'te düzenlenmesine karar verdiklerini hatırlatarak, her iki ülkenin de karşı karşıya kaldığı ortak sorunları da tartışma fırsatı bulduklarını kaydetti.
Düzensiz göçmen konusunun da ele alındığını ifade eden Miçotakis, "Göç akınlarının asgariye indirilmesi için Türkiye ile işbirliğinin şart olduğunu düşünüyorum" dedi.
Miçotakis, iklim krizinin de görüşmede masaya yatırılan konular arasında yer aldığını belirterek, Türkiye ve Yunanistan'ın bu yaz ciddi doğal afetlerle karşı karşıya kalmış iki Akdeniz ülkesi olduğunu vurguladı.
Yunan Başbakan, "Bu işbirliği alanının da derinleştirilebileceğine inanıyorum. Böylece aralıkta Selanik'te düzenlenecek YDİK çerçevesinde imzalanacak anlaşmalardan bazılarının konusu olabilir" diye konuştu.
- Erdoğan ve Miçotakis New York'ta bir araya gelmişti
Birleşmiş Milletler (BM) 78. Genel Kurulu'na katılmak üzere New York'ta bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkevi'nde Miçotakis’i kabul etmişti.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Yunanistan Başbakanı Miçotakis'in, Dışişleri Bakanları Hakan Fidan ve Yorgo Gerapetritis'in de katılımıyla New York'ta bir araya geldikleri belirtilmişti.
İki liderin, Türkiye ile Yunanistan arasındaki ilişkilerde mevcut olumlu iklimi ve bunu muhafaza etme kararlılıklarını teyit ettiklerinin bildirildiği açıklamada, siyasi diyalog ve pozitif gündemden sorumlu Dışişleri Bakan Yardımcılarının ekim ortasında bir araya geleceği, kasım ayında Güven Arttırıcı Önlemler toplantıları yapılacağı ve 7 Aralık'ta Selanik'te Türkiye-Yunanistan Yüksek Düzeyli İş Birliği Konseyi toplantısının düzenleneceği kaydedilmişti.
Açıklamada, iki liderin ayrıca bölgesel ve uluslararası meseleler hakkında görüş alışverişinde bulunduğu belirtilerek, iklim krizi ve düzensiz göç konularında da işbirliğinin ele alındığı bildirilmişti.
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Recep Tayyip Erdoğan, Kiryakos Miçotakis - Sputnik Türkiye, 1920, 20.09.2023
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, New York'ta Yunanistan Başbakanı Miçotakis ile görüştü
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