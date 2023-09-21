https://sputniknews.com.tr/20230921/tuketici-guveni-eylulde-yukseldi-1075646129.html
Tüketici güveni eylülde yükseldi
Tüketici güveni eylülde yükseldi
Tüketici güven endeksi eylülde aylık bazda yüzde 5.1 artarak 71.5'e yükseldi. Böylece endeks; haziran, temmuz ve ağustos aylarındaki düşüşün ardından yeniden... 21.09.2023, Sputnik Türkiye
2023-09-21T11:00+0300
2023-09-21T11:00+0300
2023-09-21T11:00+0300
ekonomi
tüik
türkiye istatistik kurumu (tüik)
güven
tüketici güven endeksi
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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), eylül ayına ilişkin tüketici güven endeksi verilerini açıkladı.Buna göre, TÜİK ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası işbirliğiyle yürütülen tüketici eğilim anketi sonuçlarından hesaplanan tüketici güven endeksi, ağustosta 68 iken eylülde yüzde 5.1 artarak 71.5 oldu. Böylece endeks; haziran, temmuz ve ağustos aylarındaki düşüşün ardından yeniden yükseldi.Mevcut dönemde hanenin maddi durumu endeksi aylık bazda yüzde 0.1 artışla 56.2 oldu.Gelecek 12 aylık dönemde hanenin maddi durum beklentisi endeksi ağustosta 63.7 iken bu ay yüzde 8.1 artışla 68.9 oldu.Ağustosta 63,1 olan gelecek 12 aylık dönemde genel ekonomik durum beklentisi endeksi yüzde 7.8 artışla bu ay 68'e çıktı.Gelecek 12 aylık dönemde dayanıklı tüketim mallarına harcama yapma düşüncesi endeksi ise ağustosta 89 iken eylülde yüzde 4.2 yükselişle 92.7 olarak hesaplandı.
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tüik, türkiye istatistik kurumu (tüik), güven, tüketici güven endeksi
tüik, türkiye istatistik kurumu (tüik), güven, tüketici güven endeksi
Tüketici güveni eylülde yükseldi
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Tüketici güven endeksi eylülde aylık bazda yüzde 5.1 artarak 71.5'e yükseldi. Böylece endeks; haziran, temmuz ve ağustos aylarındaki düşüşün ardından yeniden yükseldi.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), eylül ayına ilişkin tüketici güven endeksi verilerini açıkladı.
Buna göre, TÜİK ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası işbirliğiyle yürütülen tüketici eğilim anketi sonuçlarından hesaplanan tüketici güven endeksi, ağustosta 68 iken eylülde yüzde 5.1 artarak 71.5 oldu. Böylece endeks; haziran, temmuz ve ağustos aylarındaki düşüşün ardından yeniden yükseldi.
Mevcut dönemde hanenin maddi durumu endeksi aylık bazda yüzde 0.1 artışla 56.2 oldu.
Gelecek 12 aylık dönemde hanenin maddi durum beklentisi endeksi ağustosta 63.7 iken bu ay yüzde 8.1 artışla 68.9 oldu.
Ağustosta 63,1 olan gelecek 12 aylık dönemde genel ekonomik durum beklentisi endeksi yüzde 7.8 artışla bu ay 68'e çıktı.
Gelecek 12 aylık dönemde dayanıklı tüketim mallarına harcama yapma düşüncesi endeksi ise ağustosta 89 iken eylülde yüzde 4.2 yükselişle 92.7 olarak hesaplandı.