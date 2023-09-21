https://sputniknews.com.tr/20230921/tff-a-milli-takimda-teknik-direktorlugune-vincenzo-montellanin-getirildigini-acikladi-1075658661.html
A Milli Takım'da yeni teknik direktör Vincenzo Montella oldu
A Milli Takım'da yeni teknik direktör Vincenzo Montella oldu
Türkiye Futbol Federasyonu, (TFF) A Milli Takım'da teknik direktörlüğe Vincenzo Montella'nın getirildiğini açıkladı. Montella ile 3 yıllık sözleşme... 21.09.2023, Sputnik Türkiye
2023-09-21T18:16+0300
2023-09-21T18:16+0300
2023-09-21T18:28+0300
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vincenzo montella kim, yeni teknik direktör vincenzo montella oldu, vincenzo montella kaç yaşında,
vincenzo montella kim, yeni teknik direktör vincenzo montella oldu, vincenzo montella kaç yaşında,
A Milli Takım'da yeni teknik direktör Vincenzo Montella oldu
18:16 21.09.2023 (güncellendi: 18:28 21.09.2023) Abone ol
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Türkiye Futbol Federasyonu, (TFF) A Milli Takım'da teknik direktörlüğe Vincenzo Montella'nın getirildiğini açıkladı. Montella ile 3 yıllık sözleşme imzalanacak.