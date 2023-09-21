https://sputniknews.com.tr/20230921/tcmbnin-karari-sonrasi-degisti-yeni-kredi-karti-faizleri-belli-oldu-1075652422.html

TCMB'nin kararı sonrası değişti: Yeni kredi kartı faizleri belli oldu

TCMB'nin kararı sonrası değişti: Yeni kredi kartı faizleri belli oldu

Merkez Bankası'nın politika faizinde 500 baz puanlık artış kararı sonrasında kredi kartı faizleri değişecek. Yeni faiz oranları 1 Ekim'den itibaren geçerli... 21.09.2023, Sputnik Türkiye

2023-09-21T14:39+0300

2023-09-21T14:39+0300

2023-09-21T14:39+0300

ekonomi

kredi

kredi kartı

merkez bankası

faiz

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/08/03/1074341232_0:0:865:486_1920x0_80_0_0_3de09d3b7ea5b664701bcd213c8c37dc.jpg

Merkez Bankası Para Politikası Kurulu, eylül ayı toplantısında politika faizini 5 puan artışla yüzde 30'a yükseltti. Faiz kararı sonrası kredi kartı faizlerinde değişikliğe gidilecek. NTV'nin haberine göre, kart faizlerinde belirleyici olan referans faiz oranı yüzde 2.26'dan yüzde 2.71'e yükselecek.Türk Lirası kredi kartı işlemlerinde uygulanacak aylık azami akdi faiz oranı aylık yüzde 3.26'ya yükselecek. Aylık gecikme faizi de yüzde 3.56'ya çıkacak.Kredili mevduat hesabı gibi nakit çekim işlemlerindeki aylık azami akdi faiz oranı yüzde 4.02 seviyesine çıkacak. Gecikme faiz oranı yüzde 4.32'ye yükselecek.Yeni faiz oranları 1 Ekim'den itibaren geçerli olacak.

https://sputniknews.com.tr/20230921/merkez-bankasi-faiz-kararini-acikladi-1075651181.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

kredi, kredi kartı, merkez bankası, faiz