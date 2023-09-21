https://sputniknews.com.tr/20230921/tcmbnin-karari-sonrasi-degisti-yeni-kredi-karti-faizleri-belli-oldu-1075652422.html
TCMB'nin kararı sonrası değişti: Yeni kredi kartı faizleri belli oldu
TCMB'nin kararı sonrası değişti: Yeni kredi kartı faizleri belli oldu
Merkez Bankası'nın politika faizinde 500 baz puanlık artış kararı sonrasında kredi kartı faizleri değişecek. Yeni faiz oranları 1 Ekim'den itibaren geçerli... 21.09.2023, Sputnik Türkiye
2023-09-21T14:39+0300
2023-09-21T14:39+0300
2023-09-21T14:39+0300
ekonomi
kredi
kredi kartı
merkez bankası
faiz
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Merkez Bankası Para Politikası Kurulu, eylül ayı toplantısında politika faizini 5 puan artışla yüzde 30'a yükseltti. Faiz kararı sonrası kredi kartı faizlerinde değişikliğe gidilecek. NTV'nin haberine göre, kart faizlerinde belirleyici olan referans faiz oranı yüzde 2.26'dan yüzde 2.71'e yükselecek.Türk Lirası kredi kartı işlemlerinde uygulanacak aylık azami akdi faiz oranı aylık yüzde 3.26'ya yükselecek. Aylık gecikme faizi de yüzde 3.56'ya çıkacak.Kredili mevduat hesabı gibi nakit çekim işlemlerindeki aylık azami akdi faiz oranı yüzde 4.02 seviyesine çıkacak. Gecikme faiz oranı yüzde 4.32'ye yükselecek.Yeni faiz oranları 1 Ekim'den itibaren geçerli olacak.
https://sputniknews.com.tr/20230921/merkez-bankasi-faiz-kararini-acikladi-1075651181.html
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kredi, kredi kartı, merkez bankası, faiz
kredi, kredi kartı, merkez bankası, faiz
TCMB'nin kararı sonrası değişti: Yeni kredi kartı faizleri belli oldu
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Merkez Bankası'nın politika faizinde 500 baz puanlık artış kararı sonrasında kredi kartı faizleri değişecek. Yeni faiz oranları 1 Ekim'den itibaren geçerli olacak.
Merkez Bankası Para Politikası Kurulu, eylül ayı toplantısında politika faizini 5 puan artışla yüzde 30'a yükseltti. Faiz kararı sonrası kredi kartı faizlerinde değişikliğe gidilecek. NTV'nin haberine göre, kart faizlerinde belirleyici olan referans faiz oranı yüzde 2.26'dan yüzde 2.71'e yükselecek.
Türk Lirası kredi kartı işlemlerinde uygulanacak aylık azami akdi faiz oranı aylık yüzde 3.26'ya yükselecek. Aylık gecikme faizi de yüzde 3.56'ya çıkacak.
Kredili mevduat hesabı gibi nakit çekim işlemlerindeki aylık azami akdi faiz oranı yüzde 4.02 seviyesine çıkacak. Gecikme faiz oranı yüzde 4.32'ye yükselecek.
Yeni faiz oranları 1 Ekim'den itibaren geçerli olacak.