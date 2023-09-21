"Zaporojye cephesinde, Ukrayna ordusunun iki saldırısı püskürtüldü, Ukrayna ordusunun Zaporojye Bölgesi’ndeki mevzilerine saldırılar düzenlendi. Düşmanın yaklaşık 50 askerinin yanı sıra, Bradley dahil iki zırhlı savaş aracı, 3 otomobil, iki adet ABD yapımı M777 topu, 3 adet D-30 obüsü, ABD yapımı M119 topu vuruldu. "Zaporojye cephesinde, Ukrayna ordusunun iki saldırısı püskürtüldü, Ukrayna ordusunun Zaporojye Bölgesi’ndeki mevzilerine saldırılar düzenlendi. Düşmanın yaklaşık 50 askerinin yanı sıra, Bradley dahil iki zırhlı savaş aracı, 3 otomobil, iki adet ABD yapımı M777 topu, 3 adet D-30 obüsü, ABD yapımı M119 topu vuruldu.

Donetsk cephesinde, beş saldırısı püskürtülen ve mevzilerine saldırılar düzenlenen Ukrayna ordusunun kaybı 300’den fazla asker, iki zırhlı savaş aracı, beş otomobil, Olha çok namlulu roketatar, Polonya yapımı Krab topu olarak gerçekleşti. Donetsk cephesinde, beş saldırısı püskürtülen ve mevzilerine saldırılar düzenlenen Ukrayna ordusunun kaybı 300’den fazla asker, iki zırhlı savaş aracı, beş otomobil, Olha çok namlulu roketatar, Polonya yapımı Krab topu olarak gerçekleşti.

Kupyansk cephesinde, Ukrayna ordusunun mevzilerine düzenlenen hava ve topçu saldırılar sonucu yaklaşık 20 Ukraynalı asker, iki otomobil, ABD yapımı M109 Paladine topu yok edildi. Kupyansk cephesinde, Ukrayna ordusunun mevzilerine düzenlenen hava ve topçu saldırılar sonucu yaklaşık 20 Ukraynalı asker, iki otomobil,yapımı M109 Paladine topu yok edildi.

Krasnıy Liman cephesinde, Ukrayna ordusunun üç saldırısı püskürtüldü, mevzilerine hava ve topçu saldırılar düzenlendi. Düşmanın 75’ten fazla askeri, iki zırhlı savaş aracı, iki kamyonet, D-30 obüsü etkisiz hale getirildi. Krasnıy Liman cephesinde, Ukrayna ordusunun üç saldırısı püskürtüldü, mevzilerine hava ve topçu saldırılar düzenlendi. Düşmanın 75’ten fazla askeri, iki zırhlı savaş aracı, iki kamyonet, D-30 obüsü etkisiz hale getirildi.

Güney Donetsk cephesinde, düşman birliklerin bir saldırısı püskürtülürken mevzilerine hava ve topçu saldırılar düzenlendi. Bu eylemler sonucu yaklaşık 110 Ukraynalı asker, bir zırhlı savaş aracı, dört otomobil, Uragan çok namlulu roketatar, Gvozdika topu yok edildi. Güney Donetsk cephesinde, düşman birliklerin bir saldırısı püskürtülürken mevzilerine hava ve topçu saldırılar düzenlendi. Bu eylemler sonucu yaklaşık 110 Ukraynalı asker, bir zırhlı savaş aracı, dört otomobil, Uragan çok namlulu roketatar, Gvozdika topu yok edildi.