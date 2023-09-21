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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20230921/rusya-savunma-bakanligi-ukraynada-istihbarat-ve-sabotaj-egitim-merkezleri-vuruldu-1075655300.html
Rusya Savunma Bakanlığı: Ukrayna’da istihbarat ve sabotaj eğitim merkezleri vuruldu
Rusya Savunma Bakanlığı: Ukrayna’da istihbarat ve sabotaj eğitim merkezleri vuruldu
Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, Ukrayna ordusunun istihbarat ve sabotaj eğitim merkezlerine hava saldırısı düzenlediğini belirtti. 21.09.2023, Sputnik Türkiye
2023-09-21T19:39+0300
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Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü Konaşenkov, Rus ordusunun geçtiğimiz gece Ukrayna’nın askeri sanayi, elektronik istihbarat ve sabotajcı grupların eğitim merkezlerine savaş uçaklarından fırlatılan füzelerle ve taarruz İHA’larıyla grup saldırısı düzenlediğini açıkladı. Konaşenkov, “Saldırı hedeflerine ulaşıldı. Tüm hedefler vuruldu” ifadesini kullandı.Konaşenkov ayrıca özel askeri harekat bölgesinde son 24 saatte yaşanan gelişmeleri şu şekilde aktardı:Konaşenkov, son 24 saatte Ukrayna ordusuna ait 5 adet Storm Shadow seyir füzesi ve 75 İHA vurulduğunu da sözlerine ekledi.
https://sputniknews.com.tr/20230920/rusya-savunma-bakanligi-ukrayna-ordusunun-11-saldirisi-puskurtuldu-1075626758.html
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Rusya Savunma Bakanlığı: Ukrayna’da istihbarat ve sabotaj eğitim merkezleri vuruldu

19:39 21.09.2023
© SputnikRusya Savunma Bakanlığı
Rusya Savunma Bakanlığı - Sputnik Türkiye, 1920, 21.09.2023
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Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, Ukrayna ordusunun istihbarat ve sabotaj eğitim merkezlerine hava saldırısı düzenlediğini belirtti.
Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü Konaşenkov, Rus ordusunun geçtiğimiz gece Ukrayna’nın askeri sanayi, elektronik istihbarat ve sabotajcı grupların eğitim merkezlerine savaş uçaklarından fırlatılan füzelerle ve taarruz İHA’larıyla grup saldırısı düzenlediğini açıkladı. Konaşenkov, “Saldırı hedeflerine ulaşıldı. Tüm hedefler vuruldu” ifadesini kullandı.
Konaşenkov ayrıca özel askeri harekat bölgesinde son 24 saatte yaşanan gelişmeleri şu şekilde aktardı:
"Zaporojye cephesinde, Ukrayna ordusunun iki saldırısı püskürtüldü, Ukrayna ordusunun Zaporojye Bölgesi’ndeki mevzilerine saldırılar düzenlendi. Düşmanın yaklaşık 50 askerinin yanı sıra, Bradley dahil iki zırhlı savaş aracı, 3 otomobil, iki adet ABD yapımı M777 topu, 3 adet D-30 obüsü, ABD yapımı M119 topu vuruldu.
Donetsk cephesinde, beş saldırısı püskürtülen ve mevzilerine saldırılar düzenlenen Ukrayna ordusunun kaybı 300’den fazla asker, iki zırhlı savaş aracı, beş otomobil, Olha çok namlulu roketatar, Polonya yapımı Krab topu olarak gerçekleşti.
Kupyansk cephesinde, Ukrayna ordusunun mevzilerine düzenlenen hava ve topçu saldırılar sonucu yaklaşık 20 Ukraynalı asker, iki otomobil, ABD yapımı M109 Paladine topu yok edildi.
Krasnıy Liman cephesinde, Ukrayna ordusunun üç saldırısı püskürtüldü, mevzilerine hava ve topçu saldırılar düzenlendi. Düşmanın 75’ten fazla askeri, iki zırhlı savaş aracı, iki kamyonet, D-30 obüsü etkisiz hale getirildi.
Güney Donetsk cephesinde, düşman birliklerin bir saldırısı püskürtülürken mevzilerine hava ve topçu saldırılar düzenlendi. Bu eylemler sonucu yaklaşık 110 Ukraynalı asker, bir zırhlı savaş aracı, dört otomobil, Uragan çok namlulu roketatar, Gvozdika topu yok edildi.
Herson cephesinde, düzenlenen topçu saldırılar sonucu Ukrayna ordusunun kaybı yaklaşık 45 asker, üç otomobil, ABD yapımı M777 obüsü olarak gerçekleşti. Ayrıca Pereyaslavsk Adası’nda bir sabotaj grubu yok edildi."
Konaşenkov, son 24 saatte Ukrayna ordusuna ait 5 adet Storm Shadow seyir füzesi ve 75 İHA vurulduğunu da sözlerine ekledi.
Rusya’nın Ukrayna’daki özel askeri operasyonu: interaktif haritada son gelişmeler - Sputnik Türkiye, 1920, 20.09.2023
Ukrayna krizi
Rusya Savunma Bakanlığı: Ukrayna ordusunun 11 saldırısı püskürtüldü
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