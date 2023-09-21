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Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20230921/rus-ordusu-dort-bolgeye-yonelik-iha-saldirilarini-puskurttu-1075647103.html
Rus ordusu dört bölgeye yönelik İHA saldırılarını püskürttü
Rus ordusu dört bölgeye yönelik İHA saldırılarını püskürttü
Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna ordusunun insansız hava araçlarıyla Rusya topraklarındaki hedefleri vurmaya çalıştığı saldırıyı püskürten Rus hava savunma... 21.09.2023, Sputnik Türkiye
2023-09-21T13:35+0300
2023-09-21T13:35+0300
ukrayna krizi
rusya savunma bakanlığı
rusya
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ukrayna
ukrayna krizi
andrey klıçkov
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Rusya Savunma Bakanlığı’nın açıklamasında, “Geçtiğimiz gece, Kiev rejiminin uçak tipi insansız hava araçlarıyla Rusya Federasyonu topraklarındaki tesislere terör saldırısı gerçekleştirme girişimi engellendi. Hava savunma araçları, Karadeniz ile Kırım üzerinde 19 ve Kursk, Belgorod ve Orlov bölglerin üzerinde birer İHA yok etti” ifadesi kullanıldı.Orlov Valisi Andrey Klıçkov ise bölgedeki yakın depolarını hedef alan 2 İHA’nın etkisiz hale getirildiğini duyurdu.
https://sputniknews.com.tr/20230920/rus-hava-savunma-gucleri-sivastopole-fuze-saldirisini-puskurttu-1075624171.html
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rusya savunma bakanlığı, rusya, iha, kiev, ukrayna, ukrayna krizi, andrey klıçkov
rusya savunma bakanlığı, rusya, iha, kiev, ukrayna, ukrayna krizi, andrey klıçkov

Rus ordusu dört bölgeye yönelik İHA saldırılarını püskürttü

13:35 21.09.2023
© Sputnik / Евгений ОдиноковS-400 hava savunma sistemi
S-400 hava savunma sistemi - Sputnik Türkiye, 1920, 21.09.2023
© Sputnik / Евгений Одиноков
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Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna ordusunun insansız hava araçlarıyla Rusya topraklarındaki hedefleri vurmaya çalıştığı saldırıyı püskürten Rus hava savunma güçlerinin 22 İHA’yı etkisiz hale getirdiğini belirtti.
Rusya Savunma Bakanlığı’nın açıklamasında, “Geçtiğimiz gece, Kiev rejiminin uçak tipi insansız hava araçlarıyla Rusya Federasyonu topraklarındaki tesislere terör saldırısı gerçekleştirme girişimi engellendi. Hava savunma araçları, Karadeniz ile Kırım üzerinde 19 ve Kursk, Belgorod ve Orlov bölglerin üzerinde birer İHA yok etti” ifadesi kullanıldı.
Orlov Valisi Andrey Klıçkov ise bölgedeki yakın depolarını hedef alan 2 İHA’nın etkisiz hale getirildiğini duyurdu.
Rusya- Karadeniz- Sivastopol - Sputnik Türkiye, 1920, 20.09.2023
Ukrayna krizi
Rus hava savunma güçleri Sivastopol’e füze saldırısını püskürttü
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