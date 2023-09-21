https://sputniknews.com.tr/20230921/rus-ordusu-dort-bolgeye-yonelik-iha-saldirilarini-puskurttu-1075647103.html

Rus ordusu dört bölgeye yönelik İHA saldırılarını püskürttü

Rus ordusu dört bölgeye yönelik İHA saldırılarını püskürttü

Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna ordusunun insansız hava araçlarıyla Rusya topraklarındaki hedefleri vurmaya çalıştığı saldırıyı püskürten Rus hava savunma... 21.09.2023, Sputnik Türkiye

2023-09-21T13:35+0300

2023-09-21T13:35+0300

2023-09-21T13:35+0300

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andrey klıçkov

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Rusya Savunma Bakanlığı’nın açıklamasında, “Geçtiğimiz gece, Kiev rejiminin uçak tipi insansız hava araçlarıyla Rusya Federasyonu topraklarındaki tesislere terör saldırısı gerçekleştirme girişimi engellendi. Hava savunma araçları, Karadeniz ile Kırım üzerinde 19 ve Kursk, Belgorod ve Orlov bölglerin üzerinde birer İHA yok etti” ifadesi kullanıldı.Orlov Valisi Andrey Klıçkov ise bölgedeki yakın depolarını hedef alan 2 İHA’nın etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

https://sputniknews.com.tr/20230920/rus-hava-savunma-gucleri-sivastopole-fuze-saldirisini-puskurttu-1075624171.html

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rusya savunma bakanlığı, rusya, iha, kiev, ukrayna, ukrayna krizi, andrey klıçkov