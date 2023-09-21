Özel’den seçim ittifakına yeşil ışık: Millet İttifakı için 'çöküş ve gerilemeyi' işaret etti

"Ben partilerin kendi kimlikleriyle var olmalarını, kendi kimlikleriyle siyaset yapmalarını, birbirleriyle ilişkilerinin partileri kısıtlamaması gerektiğini savunuyorum. Ancak 5 Kasım'da yapılması muhtemel seçimden sonra Mart ayında yapılacak olan yerel seçimlere giderken ne biz, ne İYİ Parti ne diğer demokratlar İzmir, İstanbul, Ankara, Adana, Mersin, Antalya ve diğer büyükşehirlerin göz göre göre bizim birbirimizle olan sorunlarımızı aşamadığımız için yeniden AK Parti'nin eline geçmesine seçmenimiz affetmez, buna izin vermez. Bunun hesabını kimseye veremeyiz.

Şu anda Millet İttifakı'nın ittifak potansiyelinde bir gerileme, çöküş olduğu muhakkak. Partide yönetime geldiğimiz takdirde yeni bir beyaz sayfa açıp, bütün muhataplarımızla önce kendi özeleştirimizi yapıp, onlarla olan sorunları yapıcı bir şekilde tartışıp ölçme, değerlendirmeye dayalı, vatandaşın desteğini alacak, partilerin kendi içindeki partilileri vicdanını rahatsız etmeyecek, yazılı çizili bir iç hukuka dayalı, kimsenin kimsenin hakkını yemeyeceği, hiç kimsenin de başkasının hakkını yedirmeyeceği gerçek bir birliktelik için kolları sıvamaya ve bir beyaz sayfa açmaya hazır olacağız."