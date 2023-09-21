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Özel’den seçim ittifakına yeşil ışık: Millet İttifakı için 'çöküş ve gerilemeyi' işaret etti
Özel’den seçim ittifakına yeşil ışık: Millet İttifakı için 'çöküş ve gerilemeyi' işaret etti
CHP Grup Başkanı ve CHP Genel Başkan Adayı Özgür Özel, “Şu anda Millet İttifakı’nın ittifak potansiyelinde bir gerileme, çöküş olduğu muhakkak. Partide... 21.09.2023, Sputnik Türkiye
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CHP Grup Başkanı ve CHP Genel Başkan Adayı Özgür Özel, CHP İzmir Milletvekili Gökçe Gökçen ve İstanbul Milletvekili Ali Gökçe ile birlikte Bakırköy Kadın Cezaevi'nde tutuklu bulunan Gezi tutukluları Mücella Yapıcı, Mine Özerden ve Çiğdem Matel'i ziyaret etti.Konuşmasında "CHP genel başkanı olursanız siz ittifak arayışına girer misiniz?” sorusuna Özel, Sözcü'nün haberine göre şu cevabı verdi:
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chp, cumhuriyet halk partisi (chp), özgür özel

Özel’den seçim ittifakına yeşil ışık: Millet İttifakı için 'çöküş ve gerilemeyi' işaret etti

15:33 21.09.2023 (güncellendi: 15:35 21.09.2023)
© AA / Mustafa ÇiftçiÖzgür Özel
Özgür Özel - Sputnik Türkiye, 1920, 21.09.2023
© AA / Mustafa Çiftçi
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CHP Grup Başkanı ve CHP Genel Başkan Adayı Özgür Özel, “Şu anda Millet İttifakı’nın ittifak potansiyelinde bir gerileme, çöküş olduğu muhakkak. Partide yönetime geldiğimiz takdirde yeni bir beyaz sayfa açacağız” dedi.
CHP Grup Başkanı ve CHP Genel Başkan Adayı Özgür Özel, CHP İzmir Milletvekili Gökçe Gökçen ve İstanbul Milletvekili Ali Gökçe ile birlikte Bakırköy Kadın Cezaevi'nde tutuklu bulunan Gezi tutukluları Mücella Yapıcı, Mine Özerden ve Çiğdem Matel'i ziyaret etti.
Konuşmasında "CHP genel başkanı olursanız siz ittifak arayışına girer misiniz?” sorusuna Özel, Sözcü'nün haberine göre şu cevabı verdi:

"Ben partilerin kendi kimlikleriyle var olmalarını, kendi kimlikleriyle siyaset yapmalarını, birbirleriyle ilişkilerinin partileri kısıtlamaması gerektiğini savunuyorum. Ancak 5 Kasım'da yapılması muhtemel seçimden sonra Mart ayında yapılacak olan yerel seçimlere giderken ne biz, ne İYİ Parti ne diğer demokratlar İzmir, İstanbul, Ankara, Adana, Mersin, Antalya ve diğer büyükşehirlerin göz göre göre bizim birbirimizle olan sorunlarımızı aşamadığımız için yeniden AK Parti'nin eline geçmesine seçmenimiz affetmez, buna izin vermez. Bunun hesabını kimseye veremeyiz.

Şu anda Millet İttifakı'nın ittifak potansiyelinde bir gerileme, çöküş olduğu muhakkak. Partide yönetime geldiğimiz takdirde yeni bir beyaz sayfa açıp, bütün muhataplarımızla önce kendi özeleştirimizi yapıp, onlarla olan sorunları yapıcı bir şekilde tartışıp ölçme, değerlendirmeye dayalı, vatandaşın desteğini alacak, partilerin kendi içindeki partilileri vicdanını rahatsız etmeyecek, yazılı çizili bir iç hukuka dayalı, kimsenin kimsenin hakkını yemeyeceği, hiç kimsenin de başkasının hakkını yedirmeyeceği gerçek bir birliktelik için kolları sıvamaya ve bir beyaz sayfa açmaya hazır olacağız."

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